Василий Ливанов рассказал о самом мистическом событии в своей жизни

Актер Василий Ливанов рассказал, что, впервые увидев свою будущую супругу, он уже знал, что их ждет. Пара вместе уже более полувека.

Народный артист РСФСР Василий Ливанов поделился трогательной историей о том, как в далеком 1969 году в Москве он впервые увидел свою будущую жену и сразу понял, что она и есть та — единственная. Об этом актер рассказал «Пятому каналу».

Их встреча произошла весной, когда актер стоял на балконе третьего этажа «Союзмультфильма» вместе с другом, мультипликатором Максимом Жеребчевским. В тот момент мимо здания прошла девушка, которая привлекла внимание Ливанова.

«Вдруг увидел куда-то спешащую длинноногую блондинку в голубой курточке и очень короткой юбочке. И я сказал Максу: “Вот увидишь. Она будет моей женой и родит мне двоих сыновей. И у нас будет голубой автомобиль”», — вспомнил артист. Его друг тогда лишь посмеялся и посоветовал не торопиться.

Ливанов с теплотой говорит о своей супруге, называя ее идеальной и мудрой женщиной. По его словам, она стала для него настоящей поддержкой, помогая преодолевать жизненные трудности. Без нее, уверен актер, он бы не справился с многими испытаниями. Пара вместе уже более полувека. На 25-летие совместной жизни они решили обвенчаться, чтобы их союз был крепким не только на земле, но и после смерти.