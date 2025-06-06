Почему экс-премьер Большого театра не заводит семью

Бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе вместо личной жизни сосредоточился на преподавании и общественной деятельности. Что заставило влюбленного в искусство артиста отказаться от брака и детей и почему современное кино вызывает у него недоумение — читайте в нашей статье.

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Николай Цискаридзе не только талантливый артист балета, но и заботливый преподаватель. Он ведёт активную общественную жизнь и воспитывает новое поколение танцоров.

Казалось бы, для полного счастья ему не хватает лишь крепкой семьи. Но от нее Николай намеренно отказался. Он всецело посвятил себя творчеству и не жалеет о решении.

Когда в сети появились предположения о скрываемой семье, Цискаридзе опроверг их. Экс-премьер Большого театра отметил, что просто больше не хочет испытывать боль от потерь и нести ответственность за кого-либо.

Николай рассказал, что в 20-летнем возрасте он лишился матери. Он был поздним ребёнком, однако тогда ещё не осознавал, чем это может обернуться. Женщины, боготворившей сына и благословившей его стать тем, кем пожелает, несмотря на собственные страхи и опасения, не стало слишком рано.

Затем в семье артиста наступила черная полоса: родственники один за другим уходили из жизни. На долгие четыре года ответственность за содержание семьи легла на его плечи. Также ему приходилось самостоятельно строить карьеру, не надеясь на покровительство и помощь.

С тех пор будущий артист решил не брать на себя ответственность и ни за что не отвечать, кроме своих желаний и действий. Цискаридзе отметил, что в его доме нет даже собаки.

«Я так устал вот за эти четыре года, пока я… Ну, умирало много моих близких. Я так не хотел, и не хочу больше ни за что дома отвечать. Мне и так хватает ответственности», — поделился он.

Не было слез

Николай Цискаридзе подчеркнул, что на похоронах матери он не проронил ни слезинки. Несколько недель молодой человек просто грустил. В душе была пустота, которая не позволяла переживаниям и эмоциям выходить наружу.

Однако через месяц Николай впервые заплакал. Тогда он почувствовал, как «с водой ушло горе».

Цискаридзе отметил, что ради него мать пожертвовала своей личной жизнью. Она была уверена, что сын станет учёным или юристом. Но не вмешивалась. Ей было важно, что ее «Никочка» счастлив, пусть и в балете.

Жесткое воспитание

Николай Цискаридзе был поздним ребёнком. Однако отчаявшаяся стать матерью инженер атомной электростанции Обнинска Ламара Николаевна после рождения долгожданного сына не изменила своих взглядом на жизнь.

Женщина была уверена: все в мире достаётся через тяжёлый и упорный труд. Она не позволяла наследнику лениться и разрешала преподавателям ругать своего ребенка.

При этом отца Николая она тщательно скрывала. Через много лет балетмейстер признался: он родился в результате романтической связи матери с женатым мужчиной.

Влюблённые не хотели проблем, поэтому женщина тщательно скрывала своего возлюбленного. Многие считали, что Ламара родила от скрипача Максима Цискаридзе, но это были всего лишь слухи.

Строгость матери и детство без отца не сломили характер Николая: он вырос влюблённым в жизнь и творчество.

Мусорная история

Несмотря на то, что Цискаридзе всю свою жизнь посвятил балету, он очень любит кино. Однако не все оскароносные фильмы он может назвать хорошими.

Так звезда балета раскритиковал вышедший в 2024 году фильм «Анора». По его мнению, награду получила второсортная картина. Цискаридзе не понимает, за что кинокритики так высоко оценили фильм.

«Анору» Николай назвал пошлостью и чушью. Артист заявил, что ему не понятно, почему именно этот фильм был номинирован на «Оскар» и получил высшую в киноиндустрии награду.

Любимые картины

Для сравнения с «Анорой» Цискаридзе рассказал о своих любимых кинофильмах. Первое место в его «рейтинге» заняла картина «Как выйти замуж за миллионера». Затем он посоветовал поклонникам посмотреть романтическую комедию Хичкока «Мистер и Миссис Смит». Балетмейстер уверен: фильм позволит взглянуть на отношения с новой стороны.

«Крестный отец» и «Любовь после полудня» тоже, по мнению артиста балета, достойны внимания публики.

Николай Цискаридзе считает: фильмы должны вдохновлять и показывать жизнь с иной стороны.

Современные картины, на его взгляд, просто отвечают на запросы зрителя, они не содержат глубокого смысла и не оставляют «послевкусия».