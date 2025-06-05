У каждой звезды свои причуды, особенно когда речь заходит о райдере – списке требований на гастролях.

Например, Бейонсе просит, чтобы температура в гримерке была ровно 21°C, а весь обслуживающий персонал носил одежду только из 100% хлопка. В меню она просит запеченные куриные ножки с острым соусом.

Селена Гомес в 2014 году, вскоре после расставания с Джастином Бибером, потребовала, чтобы ни один сотрудник не носил имя Джастин. Из еды – скромно: куриный пирог и соленые огурцы.

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А Эминем однажды затребовал деревянный пруд с живыми карпами. Зачем – не объяснил. Также в списке были микроволновка, арбуз без косточек и большой запас колбасы.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.