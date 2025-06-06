Как известный футболист пустил свою жизнь под откос

Павел Мамаев — один из самых известных и противоречивых фигур российского футбола. Его имя на протяжении всей спортивной карьеры не сходило с заголовков новостей, но не столько из-за спортивных достижений, сколько из-за постоянных скандалов и громких конфликтов. Даже после завершения профессиональной карьеры в 2023 году, когда он вышел на «пенсию», его личная жизнь продолжает оставаться в центре внимания общественности.

Ранние годы и начало пути

Павел Мамаев родился в 1988 году в небольшом подмосковном поселке Шишкин Лес. С самого детства он проявлял интерес к футболу — любовь к игре ему передал отец. В возрасте десяти лет Павел начал заниматься в местной спортивной секции, где его заметил тренер футбольной школы московского «Торпедо» Владимир Волчек. Именно он предложил юному таланту попробовать себя в более серьезной обстановке.

Несколько лет Павел провел в спортивном интернате, где не только совершенствовал свое мастерство, но и показывал хорошие результаты. Его отличала целеустремленность и упорство, что позволило ему довольно рано дебютировать в основном составе команды. В 16 лет он вышел на поле в матче против принципиального соперника — «Спартака», что стало важным этапом в его становлении как футболиста.

Взлет карьеры и первые успехи

В год совершеннолетия Мамаев уже входил в число лучших игроков высшей лиги. Запомнился его гол в ворота «Крыльев Советов», который помог «Торпедо» одержать важную победу. На следующий год он принял участие в чемпионате Европы, что стало для него большим прорывом на международной арене.

© uefa.com

В 2006 году Павел перешел в ЦСКА, где стал полноценным игроком основного состава. Под руководством опытных тренеров и вместе с сильными партнерами он добился значительных результатов: в 2007 году стал бронзовым призером чемпионата России, через год — серебряным, а в 2009 году был вызван в национальную сборную страны. К 2012 году Мамаев регулярно выходил на поле в матчах высокого уровня и даже получил предложение от английского гранда — «Манчестер Юнайтед».

Тяжелый характер и громкие последствия

Однако взрывной характер спортсмена стал причиной множества проблем. На чемпионате Европы 2016 года Павел публично раскритиковал главного тренера сборной, обвинив его в некомпетентности и предвзятости. Конфликт достиг кульминации в раздевалке, где произошла драка между игроками. Такие эпизоды негативно повлияли как на карьеру самого Мамаева, так и на общий имидж команды.

После неудачного выступления на Евро-2016 Мамаев вместе со своим другом Александром Кокориным отправился отдыхать в Монако. Там они снова стали фигурантами скандальных публикаций — их заметили в элитном ночном клубе, где они пили дорогое шампанское под звуки государственного гимна РФ и вели себя вызывающе, вызвав недоумение среди других гостей.

Громкий скандал и тюрьма

Самый резонансный инцидент произошел в 2018 году. Во время отдыха в одном из кафе на Арбате Мамаев и Кокорин устроили драку с двумя мужчинами, которые сделали им замечание за неподобающее поведение. В результате один из пострадавших получил сотрясение мозга. Оба футболиста были арестованы и осуждены за хулиганство. Кокорин получил 1,5 года лишения свободы, Мамаев — 1 год и 5 месяцев. Однако через год суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении, и они вышли на свободу.

Этот эпизод стал переломным моментом в жизни Павла. После освобождения он вернулся в футбол, сыграл еще несколько сезонов за «Ростов» и «Химки», но уровень игры уже не был прежним. В 2023 году, в возрасте 35 лет, Мамаев объявил о завершении карьеры, проведя за свою жизнь 307 матчей и забив 38 голов.

Личная жизнь: от романтической истории до судебных тяжб

Первая серьезная связь Павла была с Юлией Евтух, студенткой, с которой он познакомился в 18 лет. По ее словам, тогда он был совершенно другим человеком — спокойным, заботливым и даже набожным. Однако после совместного проживания характер Мамаева начал меняться: он стал вспыльчивым, часто пропадал в ночных клубах, изменял, особенно после того, как сблизился с Кокориным. Юля не выдержала такой жизни и ушла.

В 2013 году Павел встретил модель из Осетии Алану Хубецову. Они поженились, у них родилась дочь Алиса. Мамаев планировал усыновить ее старшего сына от предыдущего брака и создать большую семью. Однако его заключение в тюрьме в 2018 году стало поворотным моментом — Алана хотела подать на развод. После освобождения они временно помирились, но в 2021 году официально развелись.

Вскоре после развода Мамаев женился на бывшей лучшей подруге Аланы — Надежде Санько. Их свадьба стала настоящим событием: Павел подарил невесте кольцо стоимостью 12 миллионов рублей. Это решение вызвало бурю негодования у бывшей супруги, которая подала в суд на раздел имущества и запретила Павлу видеться с дочерью.

По итогам судебного разбирательства выяснилось, что именно Алана осталась должна экс-супругу 3 миллиона рублей, поскольку тот оставил ей квартиру в центре Москвы и автомобиль Bentley с парковкой. При этом Мамаев заявил, что регулярно предлагал платить алименты в размере 300 тысяч рублей ежемесячно, но получал отказ.

Отношения с дочерью и новые обвинения

В начале 2025 года в интернете появилось откровенное интервью с Павлом Мамаевым, в котором он рассказал о своих отношениях с дочерью Алисой. По его словам, он не может общаться с девочкой уже два года, поскольку бывшая супруга делает все возможное, чтобы отстранить его от ребенка. Мамаев называет Алану «самым мерзким человеком, которого знал в своей жизни», и говорит, что она активно влияет на дочь, формируя у нее негативное отношение к отцу.

Он также отметил, что через адвокатов неоднократно предлагал оплачивать алименты в размере 300 тысяч рублей в месяц, однако бывшая жена всячески отвергала такие предложения. Более того, она якобы подавала иски на огромные суммы — до 300 миллионов рублей.