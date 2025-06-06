Бронза сродни золоту: олимпийский подвиг легкоатлетки-блокадницы

Олимпиада-1952 – событие для СССР само по себе знаковое. Как-никак первые Игры в истории страны. Дебют получился триумфальным: 71 медаль и второе место в общем зачёте вслед за США. Но среди всех побед выделяется подвиг Клавдии Точёновой, о которой мир узнал только накануне соревнований. Всё просто: советская легкоатлетка на несколько лет ушла из спорта из-за Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / olympics.com

Родилась Клавдия 17 ноября 1921 года в деревне Костоносово, которую теперь не найти на карте. В юности она переехала в Тверь, а затем в Ленинград, в итоге ставший её домом. Детство будущей рекордсменки прошло в бедности, но всё изменил спорт. Уже в 30-е годы Точёнова выделялась силой и упорством, а в 1940-м, представляя ленинградский клуб «Медик», ей покорилась бронза чемпионата СССР по пятиборью, а также золото в метании диска на первенстве профсоюзов.

В 1941 году, когда началась война, Клавдии едва исполнилось 20. Вместо эвакуации она пошла работать медсестрой в военно-морской госпиталь, где пережила ужасы блокады. Однако голод, холод и смерть не сломили девушку. За службу Точёнова получила медали «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией», а спустя несколько лет исполнится и её спортивная мечта.

На стадион Точёнова впервые вернулась в 1945-м – и сразу же выиграла чемпионат Ленинграда по толканию ядра. Через год она уже блистала на всесоюзной арене, забирая медали в ядре, копье, диске и пятиборье. Главной соперницей Клавдии стала Татьяна Севрюкова. В послевоенные годы они вдвоём сносили мировые рекорды на внутренних турнирах, но до 1947-го, когда СССР вступил в Международную федерацию лёгкой атлетики, эти достижения не признавали за рубежом.

© Галина Зыбина и Клавдия Точенова на ОИ-1952 // РИА Новости

Всё изменилось в 1949-м на сборах в Тбилиси. На стадионе «Динамо» Клавдия толкнула ядро на 14,86 м, наконец-то подписав новый мировой рекорд своим именем. Её результат держался больше года, пока Анна Андреева не преодолела 15-метровую отметку. Зародилось новое противостояние: Андреева обошла Точёнову на чемпионате Европы – 1950, а год спустя девушки поменялись местами на первенстве СССР.

Именно на ЧЕ мировая общественность впервые познакомилась с Клавдией. При этом в фавориты предстоящих Игр её никто и не думал записывать – все относились к ней как к выскочке, сумевшей вспыхнуть на одном турнире. Но Точёнова в Финляндии доказала обратное. В квалификации она установила олимпийский рекорд, толкнув ядро на 13,88 м, а в финале завоевала бронзу, которая стала первой олимпийской наградой для ленинградской лёгкой атлетики.

За рубежом Точёнову называли открытием Игр, ей предрекали большое будущее. Однако после Олимпиады Клавдия ушла из спорта, а эта медаль так и осталась её карьерным пиком. Та бронза действительно была сродни победе.

Затем Точёнова сосредоточилась на тренерской работе. Окончив школу тренеров при Институте Лесгафта, она преподавала в детских спортшколах Ленинграда. Кроме того, заслуженный мастер спорта СССР судила легкоатлетические соревнования, сохранив преданность делу всей своей жизни до самого конца. Клавдия покинула наш мир 30 мая 2004 году в возрасте 82 лет.