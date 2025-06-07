Что Иосиф Сталин говорил в своих обращениях к народу

Сталин обращался к народу неоднократно. Вспоминаем главные обращения к народу; слушаем голос Иосифа Виссарионовича.

«Работ полон рот» (11 декабря 1937 года)

Работ полон рот

Повод: Речь на предвыборном собрании избирателей Сталинского округа в Большом театре.

Посыл: Основной линией речи является уверение Сталина в том, что депутат - слуга народа, что каждый избранник обязан открыто вести политическую работу. Важный стимул - равняться на Ленина. Кроме всего, Сталин также выделяет в речи тезис о размежевании социалистического и капиталистического общества. У них всё продажно и плохо, у нас - всё честно, работой руководят рабочие, выборы честные и вода мокрее.

Интонация: Эта речь Сталина вполне могла бы быть речью стендап-комика. Сталин даже уверяет, что не хочет выступать и, дескать, не знает, о чем говорить. Почти каждая его фраза встречается овацией. Вождь балагурит, цитирует Гоголя, ведёт себя по-свойски, чем вызывает бурную реакцию публики. Мрачная ирония этой ситуации в том, что к этому времени уже начались чистки «большого террора» и Сталин, конечно, лукавит, беря такую легкую, дружелюбную интонацию.

Цитаты:

«Свернул с дороги, избиратели имеют право потребовать назначения новых выборов, и депутата, свернувшего с дороги, они имеют право прокатать на вороных». «Никогда в мире еще не бывало таких действительно свободных и действительно демократических выборов, никогда! История не знает другого такого примера». «Сами знаете, товарищи, семья не без урода. О таких людях неопределенного типа, о людях, которые напоминают скорее политических обывателей, чем политических деятелей, о людях такого неопределенного, неоформленного типа довольно метко сказал великий русский писатель Гоголь: “Люди, говорит, неопределенные, ни то, ни се, не поймешь, что за люди, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан”. О таких неопределенных людях и деятелях также довольно метко говорится у нас в народе: “так себе человек – ни рыба, ни мясо”, “ни богу свечка, ни черту кочерга».

«Победа будет за нами!"(3.07.1941)

Победа будет за нами!

Повод: Начало Великой Отечественной войны

Посыл: Основной посыл речи Сталина состоит в том, чтобы советский народ осознал всю важность войны, всю тяжесть нависшей над страной опасности. Он говорит о том, что «непобедимость» фашистской армии - это миф, приводит в пример армии Наполеона и Вильгельма II. Именно после этого обращения вошло в обращение выражение Великая Отечественная война. Также Сталин подчеркивает, что союзниками СССР будут народы Европы и Америки, призывает вступать в ополчение.

Интонация: Речь Сталина подчеркнуто-патриотична. Привычное обращение «товарищи» он усиливает и добавляет: «Граждане! Братья и сестры!». Сталин умело использует риторические приемы, проводя разделение «они» и «мы», под «мы» подразумевая весь советский народ и самого себя. Интонация речи серьезная, но при этом лишенная канцеляризмов. По-простому, откровенно, Сталин призывает народ объединиться для борьбы с врагом.

Цитаты:

«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!». «Над нашей Родиной нависла серьезная опасность». «Целью этой всенародной Отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма».

«Товарищи красноармейцы и краснофлотцы!» (07.11.1941)

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы!

Повод: 24-летие Октября, Великая Отечественная война.

Посыл: Речь Сталина была призвана доказать необходимость борьбы с фашистскими захватчиками. Особенность этой речи в тех особых условиях, в которых она произносилась. Тяжелейшие условия, в которых оказалась столица, не изменили решения о проведении Парада. В этом был огромный смысл, это вселило в людей уверенность в скорой Победе. В ночь перед парадом по личному приказу Сталина были расчехлены и зажжены кремлевские звезды и была убрана маскировка с мавзолея. Сталину было важно показать, что советский народ не боится врага. Это был серьезный вызов и большой риск: на подлете к Красной площади было сбито 34 немецких самолёта.

Интонация: Основной упор в речи Сталин сделал на то, что советский народ выполняет миссию и эта миссия должна быть выполнена. Сталин также отмечает, что фашистская агрессия - не дело народа Германии. В Германии, утверждает он, царит голод, соответственно, война с фашистами - не война с другим народом, а война с вероломным врагом.

Цитаты:

«Война, которую вы ведёте, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!»

«Они её получат!"(06.11.1941)

Они её получат!

Повод: Доклад на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями города Москвы перед 24-ой годовщиной Октября.

Посыл: Пламенная речь Сталина, в которой он в достаточно жёсткой, ультимативной форме говорит о том, что фашисты - это нелюди, потерявшие всякие представления о чести и совести, о границах добра и зла, называет Гитлера и его приближенных животными. Также Сталин отмечает необходимость открытия второго фронта, определяет задачи Красной Армии, называет режим Гитлера хищническо-империалистическим.

Интонация: Интонация этой речи менее сдержанная, чем той, что была произнесена на параде. Основная её задача - настроить людей на отчаянную борьбу. В ход пускаются многочисленные риторические приемы, а интонация Сталина откровенно провокационная, энергичная и боевая.

Цитаты:

«Что ж, если немцы хотят иметь истребительную войну, они её получат». «Никакой пощады немецким оккупантам!». «Отныне наша задача, задача народов СССР, задача бойцов, командиров и политработников нашей армии и нашего флота будет состоять в том, чтобы истребить всех немцев до единого, пробравшихся на территорию нашей Родины в качестве её оккупантов». «Партия гитлеровцев есть партия империалистов, притом наиболее хищнических и разбойничьих империалистов среди всех империалистов мира». «И эти люди, лишенные совести и чести, люди с моралью животных имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации – нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова!»

«Слава нашему великому народу, народу победителю!"(09.05.1945)

Слава нашему великому народу, народу победителю!

Повод: Победа в Великой Отечественной войне.

Посыл: В своей речи Сталин акцентирует внимание на том, что гитлеровская Германия не достигла своих целей, говорит об общности славянских народов, которые отстояли свою свободу в борьбе с врагом. В то же время Сталин отмечает, что в отличие от Гитлера Советский Союз не собирается расчленять и уничтожать побежденную Германию и в очередной раз называет советский народ народом-победителем.

Интонация: Речь Сталина, небольшая по объему, отличается сдержанной интонацией и спокойной уверенностью главы победившей страны. Только один раз Сталин позволяет себе акцентировать внимание на бесчестности гитлеровской политики, называя её «волчьей повадкой немецких заправил».

Цитаты:

«Товарищи! Соотечественники и соотечественницы! Наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию». «Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться». «Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом! Слава нашему великому народу, народу-победителю!».

«Пусть здравствует и процветает наша Родина!"(2.09.1945)

Пусть здравствует и процветает наша Родина!

Повод: Окончание Второй Мировой войны.

Посыл: В этой речи Сталин уделяет большое значение вопросу Курильских островов. Сталин отмечает, что русско-японская война нанесла тяжелый моральный урон патриотам России, теперь же, с победой над Японией, вопрос о Курилах и Сахалине будет решен в пользу Советского Союза.

Интонация: Сталин использует всё те же риторические приемы, называет советский народ народом-победителем, прославляет Дальневосточные войска и Тихоокеанский флот, сдержанно отмечает заслугу союзников в победе.

Цитаты:

«Это означает, что южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу и отныне они будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии». «Это означает, что наступил конец второй мировой войны. Теперь мы можем сказать, что условия, необходимые для мира во всем мире, уже завоеваны.Следует отметить, что японские захватчики нанесли ущерб не только нашим союзникам Китаю, Соединенным Штатам Америки, Великобритании. Они нанесли серьезнейший ущерб также и нашей стране. Поэтому у нас есть еще свой особый счет к Японии».

«Избирательная кампания - суд над правящей партией» (09.02.1946)

Избирательная кампания - суд над правящей партией

Повод: Речь товарища И.В. Сталина на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа г.Москвы 9 февраля 1946 года

Посыл: Сталин подводит итоги войны, называя причиной обеих мировых войн кризис капиталистического хозяйства. Особую роль Сталин выделяет успехам СССР в промышленности и хозяйстве, приводя показатели за разные годы, а также дает оправдание коллективизации. Во всех успехах Сталин отмечает заслугу коммунистической партии и её экономической стратегии.

Интонация: В отличие от предвыборной речи 1937 года Сталин больше не использует интонацию «парня из народа». Он глава страны, победившей фашизм, хозяин народа. Сталин опять говорит, что выборная система подразумевает то, что избранник - слуга народа, и также отмечает, что в этот раз однопартийная система будет отменена и коммунисты идут на выборы в блоке с беспартийными. Конечно, это лукавство, но зал по-прежнему засыпает Сталина аплодисментами и овациями.

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