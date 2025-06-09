Как жил и умер крестный отец русской мафии

Летом 1995 года агенты ФБР задержали «крестного отца» русской мафии в Америке — Вячеслава Иванькова, известного как Япончик или Ассирийский зять. Когда арестованного вели в суд, разъяренный «авторитет» плевался от злости и пытался разбить камеры репортеров. За что Япончик был арестован и как он завершил свой земной путь — в материале «Газеты.Ru».

Ранним утром 8 июня 1995 года агенты Федерального бюро расследований (ФБР) постучали в дверь квартиры на 21-м этаже в высотном доме на Брайтон-Бич. Дверь осторожно открыл мужчина в нижнем белье и черной футболке с характерным прищуром.

«Он что-то буркнул агентам по-русски, это звучало не слишком приятно», — рассказывал потом журналистам Джеймс Кэллстром, шеф нью-йоркского офиса ФБР.

Мужчину в черной футболке арестовали по подозрению в рэкете — попытке вымогательства $8,5 млн у двух бизнесменов-иммигрантов. Арестованного газета The New York Times называла, ссылаясь на ФБР, «самым влиятельным лидером русской мафии в США».

Это был, как можно уже догадаться, знаменитый криминальный авторитет Вячеслав Иваньков, он же Япончик.

© Вячеслав Иваньков в одной из американских тюрем, 2004 год // ТАСС

Его отвезли в штаб-квартиру ФБР в Нижнем Манхэттене, сняли отпечатки пальцев и сфотографировали. После этого препроводили под конвоем в Федеральный окружной суд в Бруклине на предварительное слушание. Пока двое агентов ФБР вели Япончика в суд, их окружили репортеры. Разозленный до чертиков авторитет плевался, пинался и пытался разбить камеры журналистов.

Кэллстром на пресс-конференции заявил, что арест вора в законе — крупнейший успех ФБР в борьбе с русской мафией. Вместе с Япончиком были арестованы еще восемь подозреваемых. Газета «Коммерсантъ» сообщала, что «столь значительных результатов ФБР сумело достичь благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с Главным управлением по организованной преступности МВД России».

В заметке говорилось, что ФБР надеется разгромить «русскую мафию с помощью этого ареста». Однако российские журналисты усомнились в этом — либо у Иванькова найдется наследник (как это всегда было с итало-американской мафией), либо он будет руководить процессом из-за решетки.

«Cотрудники МВД не сомневаются в том, что Японца на этот раз посадят. Московские бандиты разделяют эту точку зрения, отмечая, «что здесь Японца можно было бы попытаться выкупить, а там — Закон...» – утверждали журналисты в 1990-х.

В Америку Иваньков перебрался за пару лет до ареста. Сколотив бригаду из 250 «быков», он занялся вымогательством у местных бизнесменов — в основном российского происхождения. Кроме того, вор в законе Иваньков выступал в роли арбитра, разрешал споры между преступными группировками.

ФБР начала разрабатывать Япончика в 1994 году, когда в органы обратились двое бизнесменов, у которых тот вымогал миллионы долларов.

В том же году в СМИ появилась информация якобы о гибели Япончика.

Ходили слухи, что джип «крестного отца русской мафии» был взорван в Нью-Йорке, а Япончик и члены его семьи погибли. Однако, отмечал «Коммерсантъ», в полиции и русском ресторане Rasputin, где любил отдыхать бандит, слухи о его смерти назвали преувеличенными.

Телефон Япончика поставили на прослушку. Было организовано наружное наблюдение — за его передвижениями в три смены каждый день следили 18 агентов ФБР (на протяжении полугода). Наконец, 8 июня 1995 он был арестован.

Суд вынес свое решение в начале 1997 года. Япончика признали виновным и приговорили почти к 10 годам тюрьмы за вымогательство и фиктивный брак с американкой.

В суде авторитета защищал адвокат Барри Слотник, ранее представлявший интересы лидера преступной семьи Гамбино — Джона Готти, одной из самых известных фигур в истории американской Коза Ностры. Слотнику удалось существенно скостить Япончику срок.

Сидел Иваньков в тюрьме «Алленвуд». В 1999 году в его камере нашли героин, за это авторитета перевели в крыло для особо опасных преступников.

Весной 2000 года в РФ Япончика заочно обвинили в убийстве двух турецких бизнесменов в Москве в феврале 1992-го. Причиной конфликта стало то, что швейцар в ресторане сначала стал обслуживать турок — это не понравилось Япончику, который обозвал их «черными». Но турки поняли, что их оскорбляют и вспыхнул скандал. Тогда авторитет выхватил пистолет и открыл стрельбу по оппонентам, практически в упор. Два человек погибли, третий получил тяжелые ранения.

В Штаты был направлен запрос на экстрадицию. Летом 2004 года Иванькова выпустили из «Алленвуда» и сразу же депортировали в Россию, доставив в СИЗО «Матросская тишина». На родине бандит вел себя вежливо с ОМОНом, но снова пытался разбить камеры журналистов, которые задавали ему вопросы.

Дело начало, впрочем, разваливаться. В 2005 году присяжные признали Иванькова невиновным. Вердикт подтвердил президиум Верховного суда РФ.

Товаровед и детский тренер

История одного из самых известных криминальных «авторитетов» России началась еще в советское время — Япончик был известен милиции по меньшей мере с 1970-х годов.

Иваньков родился в Москве в 1940 году, криминалом занялся в 19 лет. Тогда он познакомился с другим известным в будущем бандитом — Отари Квантришвили. Вместе с другим будущим вором в законе Вячеславом Сливой Япончик и Квантришвили сколотили банду — чтобы грабить ювелиров и антикваров. Иногда они переодевались милиционерами и предъявив фальшивый ордер на обыск, выносили из квартиры ценности. Чтобы не попасть под статью о тунеядстве, Иваньков работал (или числился) детским спортивным тренером, фотолаборантом и товароведом в продуктовом магазине.

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© Вячеслав Иваньков (справа), оправданный вердиктом присяжных, перед зданием Мосгорсуда, 2005 год // ТАСС

В 1974 году милиция упустила Иванькова после погони и перестрелки. Произошло это так: один москвич, администратор театра, пожаловался, что у него угнали машину… и предложили выкупить у похитителя. Им оказался, со слов пострадавшего, Иваньков.

Когда группа захвата отправилась за Япончиком, он попытался скрыться на машине.

Во время погони милиционеры прострелили ему три колеса, Иваньков отстреливался в ответ. Было темно, и он сумел выскочить из машины и скрыться.

Полгода Япончик скрывался, а потом почему-то сдался органам. Экспертиза выявила у него параноидальную шизофрению. Суд дал ему пять лет, которые Иваньков должен был провести в психбольнице тюремного типа в Смоленской области. Однако местные условия преступнику не пришлись по душе, и он заявил, что симулировал психическое расстройство.

Вторая экспертиза подтвердила его слова, и Иванькова перевели в обычную колонию. Там его «короновали», и на свободу он вышел уже в статусе вора в законе Япончика. Кстати, свое прозвище он мог получить, поскольку был связан с другим криминальным «авторитетом» — Монголом.

Сам Иваньков какую-либо связь с преступным миром отрицал. А по поводу прозвища говорил, что это – не воровское «погоняло», а безобидное детское прозвище.

«Слона в Национальном парке я не пытался насиловать. И статую Свободы тоже. Луну у американцев я похитить тоже не собирался. И Перл-Харбор с японцами я не бомбил. Просто у меня прозвище такое, с детства», — говорил он в интервью журналу «Огонек» весной 1997 года.

Как сообщал «Коммерсантъ», нрав у зэка Иванькова еще в советской тюрьме считали взрывным — то он бросал стулом в лейтенанта, то всадил ножницы в спину другого заключенного. Нередко его помещали в ШИЗО. При этом он любил читать и производил впечатление человека сдержанного.

В феврале 1991 года Япончик вышел условно-досрочно — благодаря заступничеству Иосифа Кобзона, сообщала «Лента.ру». Сам Кобзон, кстати, отрицал свою дружбу с Иваньковым и свое предполагаемое участие в его судьбе.

Иваньков-Японец покровительствовал «славянским» ворам в законе, противостоящим кавказскому «землячеству». При этом Иваньков получил второе прозвище — Ассирийский зять, поскольку был женат на ассирийке. Так он вошел в доверие одной из самых необычных ОПГ России — ассирийской.

Япончик контролировал фирмы, занимавшиеся экспортом алмазов и нефти, леса и алюминия. Контрабанда золота и торговля наркотиками, связи с колумбийскими наркобаронами и дальневосточными ворами в законе… А в начале 90-х перебрался в США.

Смерть Япончика

После экстрадиции в РФ и судов Япончик заявил, что теперь он намерен удить рыбу, а не заниматься противоправной деятельностью. Но судьба распорядилась иначе.

Вечером 29 июля 2009 года Вячеслав Иваньков приехал в ресторан «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. Источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах рассказал, что Иваньков собирался «выпить чаю» со знакомыми.

Когда Япончик выходил на улицу, в него дважды выстрелил снайпер. Две пули попали вору в законе в живот. Одна из пуль прошла навылет и ударилась о бордюр, разлетевшись на осколки.

© Вячеслав Иваньков с супругой Фаиной Комиссар у здания Мосгорсуда, 2005 год // ТАСС

Спутники Иванькова занесли его обратно в ресторан. На место вызвали скорую, бригада доставила авторитета в Боткинскую больницу. У Япончика в пяти местах был поврежден кишечник, и ему сделали срочную операцию.

«Киллер стрелял в Япончика из снайперской винтовки Драгунова, укрывшись в кузове припаркованной у дома 66 на противоположной стороне Хорошевского шоссе «Газели», — говорилось в материале.

В кузове авто было проделано отверстие, чтобы вести наблюдение за входом в ресторан и вести огонь.

СМИ сообщали, что Иваньков приехал в Москву за несколько дней до покушения. О приезде знали следившие за ним силовики и члены московских ОПГ. Япончик приехал к ним как «решала» — улаживать конфликт.

За месяц до этого власти Москвы закрыли все столичные казино, которые переформатировали в букмекерские конторы.

«По всей видимости, одна из группировок решила устранить Япончика после неудачных переговоров», — сообщало РИА Новости.

Источник «Газеты.Ru» в оперативно-следственной группе после покушения на Япончика рассказывал, что его могли заказать после того, как он поддержал Деда Хасана (Аслана Усояна) в конфликте с Тариэлом Ониани.

Хотя Япончик выжил в день покушения, состояние его стремительно ухудшалось. В середине сентября он пережил клиническую смерть. А 9 октября умер в частной клинике на Каширском шоссе от перитонита. Иванькову было 69 лет.

Спустя неделю его похоронили на Ваганьковском кладбище. Журналисты сообщали, что на похоронах говорили о «чистоте души» покойного и его несгибаемой воле. Близкие Иванькова положили ему в гроб иконку с заповедью: «Да любите друг друга».

Следствие установило, что заказчиками и исполнителями покушения были бандиты из кавказских преступных группировок. В декабре 2021 года двоих фигурантов приговорили к 15 и 16 годам колонии строгого режима. Двое других скрылись в Абхазии. Еще одного — организатора Илью Симонию — в 2025 году приговорили к 21,5 году лишения свободы заочно.