Кто такой Куйбышев и почему его так ценило руководство СССР

Многие города в советское время были переименованы в честь руководителей партии большевиков. Ленинград, Свердловск, Ворошиловград, Сталино и десятки других. О большинстве из этих деятелей мы в той или иной мере осведомлены. Но практически ничего не знаем, даже родившиеся в СССР, про Валериана Куйбышева, а между тем число городов, названых в его честь сравнимо с Лениным, а один до сих пор носит имя этого деятеля.

© Соцсети

Кто такой Куйбышев, почему его так ценило руководство страны того времени? Его имени нет среди лихих героев Гражданской войны, он, хоть и был старым большевиком, не числится в списках тех, кто осуществил Октябрьскую революцию. Если почитать газеты 1920 — начала 1930 годов, то мы видим обычного, пусть и высокопоставленного, государственного и партийного чиновника.

Родился Валериан Куйбышев 25 мая (6 июня) 1888 года в Омске, который в то время входил в Акмолинскую губернию. Его отец, Владимир Яковлевич, был военным и служил в этом городке. О его происхождении ничего толком неизвестно, кроме того, что был личным дворянином – то есть дворянство было присвоено за службу и только ему, на детей не распространялось. Куйбышев-старший дослужится до подполковника.

Уже через год, в 1889 году семья переедет в Кокчетав, куда перевели отца. Но в десять лет Валериан возвращается в Омск, где поступает в Сибирский кадетский корпус. Как сына военного его берут на полное государственное обеспечение, надо полагать, что это обстоятельство и стало определяющим в выборе учебного заведения.

© Сибирский кадетский корпус в Омске

Юноша показывает неплохие способности, отмечается самостоятельность мышления, умение рассуждать. Но дорассуждался до того, что уже в шестом классе кадетской школы стал членом социал-демократического кружка. Этому способствовал его дядя, по маме революционер, Александр Гладышев, который оказался всего на четыре года старше племянника.

Закончилось все тем, что уже в 16 лет Куйбышев стал членом РСДРП – будущей коммунистической партии Советского Союза. Но до победы в отдельно взятой стране еще дожить надо было. В 1905 году Валериан заканчивает кадетский корпус и поступает в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге.

Местные партийные товарищи с удовольствием принимают молодого соратника. Он снова возит разную литературу, случалось доставлять из Финляндии и взрывчатку – как раз революционные времена наступали. Они и помешали учебе Куйбышева – за участие в студенческой сходке по случаю расстрела рабочих в Кровавое воскресенье 9 января 1905 года попал в поле зрения полиции, неоднократно вызывался на допросы и беседы. Закончилось тем, что был отчислен из академии.

Тогда в марте 1906 году Валериан уезжает к родителям в Кузнецк – отца по службе туда перевели. В этом городе он организовывает социал-демократический кружок и подпольную типографию. Развернул такую бурную деятельность, что уже через полгода, в октябре, вынужден бежать в Омск от полиции. Поскольку там тоже не сидел на месте, то вскоре, в ноябре, арестовывают.

В стране разворачиваются революционные события и это не только мирные демонстрации – многие взялись и за оружие. Власть борется с ними, организовав военно-полевые суды, которые часто приговаривают обвиняемых к смертной казни. Под такой суд попал и Куйбышев, но тот не нашел оснований обвинить его в терроризме и полностью оправдал.

© Проводы Куйбышева в Академию, 1905 г.

С этого момента и по самый 1917 год у Валериана начинается «нескучная» жизнь. Его постоянно арестовывают, сажают в тюрьму, отправляют в ссылку. Он бежит, его опять ловят, снова сажают. Если руководители партии спокойно себе жили в Швейцарии, то Куйбышев оказался той рабочей, и очень активной, лошадкой, которая делала работу внутри страны, мотаясь из одного города в другой.

Когда случилась Февральская революция 1917 года Куйбышев снова сидел – был арестован за организацию в Самаре отделения партии большевиков и как раз готовил в 1916 году Поволжскую партийную конференцию. За несколько недель до отречения царя был выслан в Туруханский край в село Казачинское. Только туда успел приехать, как освободили.

И он сразу же обратно в Самару. Но тут восстание белочехов, в Самаре создается КОМУЧ – одно из антибольшевистских правительств. Но как только он в ноябре 1918 года пал, Куйбышев снова возвращается в город из Симбирска. Руководит Самарской партийной организацией, в Гражданской войне участвует в качестве комиссара 1-й и 4-й армий РККА. Воевал против Колчака, руководил обороной Астрахани, потом устанавливал советскую власть в Средней Азии.

Но настоящий взлет у Валериана Куйбышева начался после Гражданской войны. Его избирают членом ЦК ВЦСПС – объединения профсоюзов страны. Куйбышев возглавляет практическую часть исполнения плана ГОЭЛРО – так что электрификацией страны мы во многом обязаны ему.

Он оказывается неплохим экономистом, а его организаторские способности были явными еще в годы революционной деятельности. Занимает ряд руководящих постов в правительстве. В 1926 году Куйбышев становится главой ВСНХ – главного органа по экономическому развитию государства. В 1930 году оказался во главе Госплана, сменив на этом посту такого видного экономиста как Глеб Кржижановский.

© Политбюро ЦК ВКП(б), 1934 г.

Куйбышев составлял план 1-й и 2-й Пятилеток, он стал одним из авторов индустриализации страны. В культурном и научном плане мы ему обязаны появлением Большой советской энциклопедии. Так что Валериан Владимирович не был скучным бюрократом, способным лишь исполнять спущенные сверху циркуляры. Он и был автором большинства этих циркуляров.

Параллельно строится и партийная карьера. Куйбышев с апреля 1922 года становится секретарем ЦК ВКП(б), с 1927 года — член Политбюро ЦК – высший партийный орган, таким образом он становится одним из фактических руководителей государства.

Еще в середине 1920-х годов возглавил Центральную контрольную комиссию и в этом качестве оказался основным оппонентом Троцкого, а затем Бухарина и Рыкова. Таким образом Валериан Куйбышев стал основным союзником и соратником Сталина в его борьбе за власть внутри партии и способствовал закреплению роли вождя как главы СССР. Именно с помощью Куйбышева Сталин уничтожает всех своих противников и становится единоличным руководителем.

Теперь становится понятным почему, когда 25 января 1935 года Куйбышев внезапно скончался у себя в кабинете, тот воспринял это как личную трагедию. На похоронах присутствовало все высшее руководство страны, его тело кремировали и прах упокоили в кремлевской стене.

В честь Валериана Куйбышева было переименовано три города – Самара, Спасск (Болгары) в Татарстане и Каинск в Новосибирской области. Последний до сих пор носит его имя. Кроме того, в его честь были названы корабли, 15 сел и поселков и бесчисленное количество улиц и площадей по всей стране.