Почему дядю Льва Толстого считали главным панком своей эпохи

Дядя великого русского классика Льва Толстого Фёдор Толстой-Американец был неординарной личностью. Он убил на дуэлях больше десяти человек, отличился на войне, ходил в «кругосветку» и женился на цыганке. При этом он, как настоящий панк, совершал выходки которые эпатировали окружающих.

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Вокруг света

Фёдор Иванович Толстой родился в 1782 году, окончил морской кадетский корпус и благодаря связям попал в престижный Преображенский полк. Но на внеочередной смотр Толстой опоздал, так как летал на воздушном шаре. За это его отчитал полковник Дризен, а непунктуальный военный в ответ плюнул в лицо старшего по званию.

Фёдора Ивановича вызвали на дуэль, в которой полковник получил тяжелое ранение. Толстому светил трибунал...

Впрочем, нарушитель не растерялся. 7 августа 1803 года началась первая русская кругосветная экспедиция. В команду шлюпа «Надежда» Ивана Крузенштерна как раз и вошёл Фёдор Толстой, которого характеризовали как «молодую, благовоспитанную особу, кавалера посольства в Японии».

Через некоторое время выяснилось, что характеристику дали не Фёдору Ивановичу, а его двоюродному брату – тёзке. На борту шлюпа он всего лишь попытался скрыться от суда.

На корабле обманщик вёл себя вызывающе и совершал «дикие» выходки. Так, однажды он напоил корабельного священника Гедеона и припечатал бороду иеромонаха к палубе, поставив на сургуче государственную печать. Так как ломать её запрещалось, то священнослужителю пришлось остаться без бороды. В бразильском порту Додестеро Толстой сцепился с португальским офицером, которому внешность Фёдора Ивановича показалась странной. Дело могло закончиться дуэлью, но португалец вовремя извинился.

В 1804 году терпение Крузенштерна лопнуло и он высадил графа в Петропавловске-Камчатском. Несколько месяцев Толстому пришлось провести на Алеутских островах среди аборигенов. Фёдор Иванович позже рассказывал – из-за выдающихся организаторских способностей он чуть было не стал вождём племени на острове Ситху.

Война и мир

После возвращения в Петербург Толстой отправился служить в Нейшлотскую крепость, где его прозвали «Американцем». Фёдор Иванович, став адъютантом князя Долгорукого, активно проявил себя в боевых действиях и прослыл героем. За это его возвратили в Преображенский полк.

Но остепениться граф так и не сумел. За следующие четыре года с ним произошло немало событий. Некоторые из них: разжалование в рядовые, заточение в Выборгской крепости, отставка и ссылка в деревню под Калугу, где он оставался до начала Отечественной войны. Во время противостояния с Наполеоном Толстой героически прошёл с русской армией от Бородинского поля до Парижа, стал подполковником и был награждён орденом Георгия 4-й степени.

Отличился родственник писателя и в делах любовных. Его женой стала цыганка Авдотья Тугаева, родившая ему двенадцать детей. Правда, зрелого возраста достигла только дочь Прасковья. Фёдор Иванович уверял – это его кара за убитых на дуэлях. Их как раз было 11...

Пример для подражания

Толстого знали многие известные личности того времени. Общался он с Жуковским, Пушкиным, Вяземским, Грибоедовым. Александр Сергеевич даже нашёл Фёдору Ивановича место в романе «Евгений Онегин». Он послужил прототипом для Зарецкого, секунданта Ленского. Кстати, «ночной разбойник, дуэлист» из монолога Репетилова в «Горе от ума» Грибоедова также списан с Толстого. Не обошёл вниманием родственника и Лев Николаевич. «Американец» – это Долохов в «Войне и мире» и граф Турбин в рассказе «Два гусара».

Последний годы своей жизни Толстой-Американец провёл в молитвах. Он часто посещал церковь, а скончался после непродолжительной болезни в Москве в 1846 году. Ему было 64 года. Похоронили Фёдора Ивановича на Ваганьковском кладбище.