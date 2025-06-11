«Всем известный неизвестный»: загадки биографии Лаврентия Берии

Лаврентий Берия до сих пор является одной из самых неоднозначных фигур в русской истории. Одни считают его кровавым палачом, другие – талантливым хозяйственником. Да и многие аспекты биографии наркома вызывают больше вопросов, чем ответов. Например, его пренебрежение родственниками или оконченное «с отличием» училище.

Кровные узы

По мнению многих историков, даже ранняя биография Лаврентия Берии до сих пор окутана тайной. Так, если верить Лео Ма, автору книги «Лаврентий Берия. Всем известный неизвестный», нарком происходил из мингрельцев. По словам Лео Ма, у представителей этой народности очень ценятся кровные узы: даже дальние родственники заботятся друг о друге до конца дней. Однако это утверждение абсолютно неприменимо в отношении наркома.

По словам племянника Лаврентия Павловича, Вахтанга Кварацхелия, дядя не поддерживал связь со многими членами своей семьи. Мало того, в 1950 году отец Вахтанга, Капитон, то есть брат Берии по матери, нуждался в экстренной операции. Но нарком не только не ответил на просьбы родственников о помощи, но и даже не прислал телеграмму с соболезнованиями после смерти Кварацхелия-старшего.

Путаница в рождении братьев и сестер

Лев Лурье и Леонид Маляров, авторы издания «Лаврентий Берия. Кровавый прагматик», связывают поведение Берии с происхождением самого Лаврентия Павловича, а также его братьев и сестер, которое кажется, по меньшей мере, запутанным. Так, согласно документам, на которые ссылаются Лурье и Маляров, все дети Марты Джакели, матери Берии, были рождены от разных отцов.

От первого супруга, Дмитрия Кварацхелия, Джакели родила сына Капитона и дочь Тамару. Затем муж Марты умер, и она вышла замуж за Павла Берию, после чего на свет появился Лаврентий. Но уже через год после Лаврентия родилась Елена с отчеством и фамилией усопшего Дмитрия. Следом появились близнецы Ной и Паша Кварацхелия, но уже Андреевичи. Анна, родившаяся предпоследней, была записана как дочь Павла Берии, а самый младший, Лука — как сын Андрея Кварацхелия.

Впрочем, Лурье и Маляров объясняют эту путаницу довольно просто: Марта Джакели, уехав из Мерхеули, взяла с собой только Лаврентия и Анну. Остальных же детей Джакели пристроила в семьи Дмитрия и Андрея Кварацхелия, которые дали сестрам и братьям наркома свои отчества и фамилии. Но это всего лишь предположение.

Из бедной семьи?

Но загадки в биографии Лаврентия Павловича на этом не заканчиваются. Так, согласно официальным данным, Берия происходил из бедной крестьянской семьи. Якобы для того, чтобы дать талантливому сыну хорошее образование, Павел Берия продал полдома. Однако, по мнению Петра Балаева, автора книги «Л.П. Берия и ЦК. Два заговора и «рыцарь» Сталина», материальное положение четы Берия было не таким уж и плачевным.

В качестве одного из доказательств своей точки зрения Балаев приводит тот факт, что Берия-старший, сам не будучи вдовцом, женился на вдове с двумя детьми. В то время да еще для сельского жителя это было отчаянным шагом, для которого была необходима весомая мотивация. Скорее всего, Марта Джакели, которая, кстати, по словам сына Берии, Серго, состояла в родстве с владельцем Мингрелии Дадиани, имела определенное состояние, на которое Павел Берия и польстился. Как пишет Сергей Кремлев, автор книги «Берия. Лучший менеджер ХХ века», семья Берии жила, конечно, скромно, но уж точно не нищенствовала.

Гениальный ребенок

Как бы то ни было, старания родителей Лаврентий оправдал: упомянутое Сухумское высшее начальное училище он окончил с отличием. По крайней мере, так утверждали и утверждают многие биографы наркома, в том числе и Андрей Гусаров, автор книги «Маршал Берия. Штрихи к биографии». Кроме того, некоторые исследователи уверенно заявляют, что Берия с малых лет отличался гениальными способностями, поэтому, собственно говоря, его и отдали в училище. Однако далеко не все с согласны с данной точкой зрения.

Так, Виталий Шария, которому довелось ознакомиться с целым рядом архивных документов, и в том числе с классным журналом Сухумского училища, пишет о том, что у Лаврентия Берии были не только хорошие отметки, но и двойки, и даже единицы. А, будучи учеником четвертого класса, Берия вообще остался на второй год. Причина была в том,что мальчик не успевал сразу по нескольким предметам: геометрии, арифметике, русской словесности и географии.