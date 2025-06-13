«Отследить меня было невозможно». История телефонного мошенника

Телефонные мошенники имитируют взлом важного аккаунта, вынуждая жертву звонить им по собственной инициативе, — об этом рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Злоумышленники постоянно придумывают новые сложные и многоступенчатые схемы, поскольку их уловки быстро теряют актуальность и становятся для них слишком рискованными. Об одной из таких схем рассказал осужденный за мошенничество Дмитрий, который верил в свою безнаказанность, но теперь находится за решеткой. Его историю выслушал корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

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Предупреждение: действия телефонных мошенников подпадают под ряд статей УК РФ и влекут за собой длительные сроки лишения свободы.

Дмитрий — заключенный одной из колоний Иркутской области. Свой срок — шесть лет лишения свободы — он получил по статье 158 УК РФ («Кража»). Все свои преступления житель Краснодарского края совершал виртуально, а потерпевшие по его делу находятся в разных регионах страны — от Калининграда до Приморья.

Дмитрий: Все началось в 2018 году, когда я разошелся с женой и одновременно решил сменить работу. На одном месте мне пообещали, что устроят без вопросов, но когда в октябре я приехал туда с трудовой книжкой, мне в отделе кадров предложили подождать полгода и намекнули, что за будущее рабочее место надо заплатить.

Я пытался жить честно, но зарплаты не хватало даже на аренду квартиры. Пришлось взять кредит — и, получая его, я вдруг подумал: а не попробовать ли мне заняться противоправной деятельностью (дословное выражение заключенного — прим. «Ленты.ру»).

Я стал изучать вопрос, думать и прикидывать. Как оказалось, мошенничеству нужно учиться, и тогда я отправился в интернет. Там я нашел сайт, где перечислялись все схемы — как серые, так и черные, от покупки криптовалюты до фишинга и сваттинга (разновидность киберпреступлений — прим. «Ленты.ру»).

На этом сайте я купил определенные программы и базы данных, а затем начал придумывать свою схему, потому что во всех тех, про которые я узнал, видел большие изъяны.

На разработку своей схемы у меня ушло полтора года, все это время я буквально перебивался с хлеба на воду, порой голодал. Я много раз пытался что-то провернуть, но не получалось. Так было до июля 2020 года, когда у меня вдруг все получилось: сработала придуманная мной схема, и я сразу получил 180 тысяч рублей. А потом дело пошло.

«Я путал следы переводами»

Я заходил на сайты телефонных компаний и смотрел, какие номера телефонов они предлагали на продажу. При этом я не просто смотрел, а анализировал: брал номер из тех, от которых явно отказались старые владельцы (их очень легко определить по старым наборам цифр), и проверял, зарегистрированы ли они на портале «Госуслуги».

Если там предлагали ввести пароль, это означало, что прежний владелец номера не отвязал его от аккаунта на «Госуслугах».

Затем я искал контакты экс-владельца и, если находил, сразу выкупал номер. Далее я отправлял экс-владельцу фишинговую ссылку на сайт, созданный мной, — по ней адресат мог ознакомиться с неким очень выгодным предложением.

Этот сайт был копией вполне легального портала и почти не отличался от него, а их адреса URL отличались всего лишь на один знак. Перейдя по ссылке, заподозрить неладное мог лишь специалист или очень внимательный человек. На моем фальшивом сайте нужно было пройти регистрацию, и как только это происходило — я видел логин и пароль пользователя.

Тонкость в том, что россияне зачастую используют один и тот же пароль почти везде, причем часто это либо дата рождения, либо имя и отчество, либо другие комбинации, которых не так много. Как только связка логина и пароля оказывалась у меня, я шел на «Госуслуги», авторизовывался там при помощи купленного номера и менял пароль.

Причем владелец аккаунта этого не замечал: номер, куда приходили уведомления, был у меня, а e-mail пользователи проверяют редко.

Получив доступ к «Госуслугам», я сразу заходил на сайт банка и оформлял себе кредитную карту — в этом не было ничего подозрительного для банковских специалистов.

Конечно, в процессе оформления кредита они звонили мне, но я методом проб и ошибок быстро вычислил, какие хитрости в банках используют для проверки личности. Деньги с кредитки, еще не выпущенной физически, я через банковские приложения сразу выводил на левые карты, причем с какого-то момента стал путать следы переводами.

Как переводы помогают мошенникам заметать следы. Справка «Ленты.ру»

Данные о владельце первой карты, на которую вывели украденные средства, правоохранители могут получить легко, без санкций суда — это явная «операция без согласия клиента», и закон допускает раскрытие данных. Но вторая транзакция, очевидно, делается осознанно, поэтому оперативный доступ к ней запрещен законом. Получив необходимые санкции, оперативники натыкаются на третий перевод, и им надо вновь получать разрешение, а на это требуется немало времени. Именно поэтому похищенные деньги мошенники перекидывают с карты на карту до 40 раз.

«Однажды я прокололся»

О преступлении, совершенном по моей схеме, становилось известно лишь через несколько дней, когда экс-владелец номера телефона получал оформленную мной кредитную карту, которую он не заказывал. Естественно, получать ее он отказывался, но это уже не играло роли, поскольку деньги были у меня.

Первый успех меня окрылил — и почти сразу у меня получилось обмануть еще, а потом еще и еще. Я продолжал «работать» вплоть до декабря 2021 года и, согласно приговору суда, похитил 4,75 миллиона рублей. За это время я успел купить машину BMW и арендовал квартиру в престижном ЖК.

Кроме того, я помогал дочке, сестре оплатил учебу и экзамены, а друзьям одалживал деньги. При этом я понимал, что меня ищут, поэтому прибегал к конспирации: для «работы» арендовал разные квартиры подальше от дома на два-три дня, всегда подключался к чужим роутерам, взламывая их, и старался не попадать на камеры видеонаблюдения.

Казалось, отследить меня было невозможно, но однажды я прокололся. Все вышло случайно: у меня был друг, который мечтал о мотоцикле, и я осуществил его мечту, но он разбился на нем насмерть в первую же поездку.

Я на похоронах сильно выпил, все корил себя, а утром провернул очередную схему из квартиры, которую снял на свое имя.

Я подключился к установленному там роутеру, который принадлежал сотруднику банковской службы безопасности. Оперативники вышли на него и заставили всерьез поволноваться, подозревая в моих преступлениях. Правда, в конце концов они во всем разобрались и вычислили меня. А я хочу попросить у того человека прощения за все неприятности.