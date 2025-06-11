Как карьеру наследника Сталина уничтожили из-за пустяка

11 июня 1895 года, ровно 130 лет назад, родился один из лидеров послесталинского СССР Николай Булганин. За время пребывания в правящей элите он, по воле партии, успел попробовать себя в самых разных ипостасях: выходец из мещан Нижнего Новгорода возглавлял органы власти Москвы, руководил Госбанком СССР (трижды), Минобороны (дважды) и даже правительством страны. В немалой степени взлету Булганина способствовала дружба с Никитой Хрущевым, продолжавшаяся два десятилетия. Их ссора, возникшая из-за пустяка, повлекла за собой конец блестящей карьеры «многостаночника». В 1957-м Булганин примкнул к «антипартийной группе Маленкова — Молотова — Кагановича» и в итоге остался у разбитого корыта. Хрущев лишил его и маршальского звания, и пенсии, но защитил от зарвавшегося регионального начальника. «Лента.ру» — о взлете и падении человека, который реконструировал Москву, строил метро, отправлял Жукова на арест Берии и очаровывал английскую королеву.

***

Председателя Совета Министров СССР Николая Булганина после трудового дня дома встречала обрадованная жена: «Коля, мы выиграли сто тысяч рублей!» Тогда в Советском Союзе ходили облигации государственного займа, доход по которым можно было получить, только выиграв его, как в лотерее, — итоги очередного розыгрыша публиковались в газете. Правда, у Елены Михайловны были записаны лишь номера и серии облигаций одного из займов, ставшего счастливым для пожилой четы. Сами бумаги хранились в служебном кабинете Булганина в сейфе. Однако на следующий день той самой счастливой облигации в пачке не оказалось.

Булганин тут же позвонил своему старинному другу Хрущеву и пожаловался на странную пропажу. Никита Сергеевич порекомендовал сообщить во все сберегательные кассы, чтобы задержать того, кто придет с ценной облигацией. Через несколько дней в сберкассу на улице Горького явилась женщина. Ее поздравили с выигрышем, сказали, что день-два уйдет на экспертизу — так, мол, положено, пустая формальность, — а затем ей выплатят деньги.

Когда женщина пришла во второй раз, ее задержали и допросили. Выяснилось, что облигацию ей дал один из помощников предыдущего главы правительства Георгия Маленкова. Ну, а тот беззастенчиво «подрезал» ее, когда по приказу своего шефа составлял опись предметов, найденных в сейфах арестованного Лаврентия Берии.

«Помощник Маленкова признался, что, когда он переписывал час за часом, день за днем тысячи облигаций, его черт попутал, — пролил свет на эту историю главред «Известий» Алексей Аджубей, которому, смеясь, обо всем рассказал на одной из домашних посиделок его тесть Хрущев. — Несколько пачек бериевских, то есть теперь уже как бы ничьих облигаций, он сунул себе в карман. Одна из них и оказалась выигрышной. Но одновременно и дважды уворованной».

Николай Булганин выступает на митинге в Индии // РИА Новости

«Остается один Булганин»

«Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве», — пели герои Владимира Зельдина и Марины Ладыниной в киноленте 1941 года «Свинарка и пастух».

Ровно так и произошло с двумя приехавшими покорять столицу в 1920-е молодыми людьми — Николаем Булганиным и Никитой Хрущевым. Они стремительно карабкались по карьерной лестнице, быстро выбились в начальники и шли рука об руку — сначала на уровне района, потом — города, а под конец и в стране.

Именно Булганин с Хрущевым руководили Москвой в событийные 1930-е годы. Нижегородец — как председатель исполкома Моссовета, курянин — сначала вторым, а затем первым секретарем горкома ВКП(б). При них осуществлялся генеральный план реконструкции столицы, строилось метро, сносились памятники архитектуры — устаревшие и связанные с прежним режимом. Сохранился снимок: Хрущев и Булганин заинтересованно рассматривают царские гербы, замененные на кремлевских башнях рубиновыми звездами и выставленные в Центральном парке культуры и отдыха.

Булганин в их связке отвечал за исполнительность, Хрущев — за инициативу. Порой доходило до курьезов. Узнав, что при химической атаке на Москву вся отрава осядет на деревьях, Хрущев велел под корень вырубить всю растительность на Садовом кольце. Булганин бросился выполнять поручение и моментально усеял центр города пеньками, пока это безрассудство не остановил Сталин. Оба деятеля получили тогда по шапке.

В то время лидер завел привычку приглашать ближайших соратников на званый обед, который плавно перетекал в ужин, — это очень напоминало роскошные пиры древнерусских князей. Приглашая Булганина и Хрущева присоединиться к первым лицам державы, Хозяин, как называли Сталина приближенные, неизменно обращался к ним по телефону: «Отцы города, прошу на обед!»

Нередко эти застолья завершались далеко за полночь. Сталин заставлял соратников танцевать, и Булганин с Хрущевым были в числе самых активных плясунов — страсть советских правителей к танцам потом отмечали мемуаристы. Вождь ухмылялся в усы, хлопал в ладоши и подбивал остальных присоединяться к веселью.

Примерно в такой атмосфере, только уже после войны, Сталин вдруг завел речь о своем преемнике. Берия и Каганович не подходили на эту роль из-за национальности, Хрущев — по причине пролетарского происхождения и слабого образования, не в пользу Молотова играл возраст, а Маленкова подводило отсутствие лидерских качеств: «умеет только ходить на чужом поводке».

«Остается один Булганин», — так, если верить Хрущеву, заявил однажды Сталин, повергнув всех в полнейшее оцепенение

Естественно, никто не вмешивался в его размышления вслух, все молчали.

«Отцы города» Никита Хрущев, Николай Булганин и Лазарь Каганович (слева направо) во время парада московской милиции, 1933 год // РИА Новости

«Как только Берия дорвется до власти, он истребит всех нас»

Булганин всегда был сторонником использования заграничного опыта. Осенью 1936-го он повез делегацию Моссовета в Стокгольм, чтобы познакомить с образцовым городским хозяйством и дешевым жилищным строительством по последнему слову санитарии и техники. Многое из подсмотренного «у них» столичная власть потом с той или иной степенью успешности использовала в Москве.

Как у многих других лидеров тогдашнего СССР, позднее к биографии Булганина приклеились разные небылицы. Широкое распространение в Рунете получила байка о том, как Булганин в ночь с 6 на 7 января 1948 года, напившись пьяным, устроил дебош в обществе двух балерин Большого театра. Анализ сюжета позволяет утверждать, что миф был запущен в 2000-е одним из сайтов и затем многократно воспроизводился авторами статей и даже книг. Однако документального подтверждения эта история, скорее всего, не имеет — байку выдумали на потеху. Но вот то, что Булганин любил выпить, — правда. Впрочем, этим грешили многие члены сталинского Политбюро.

В дни агонии Сталина Булганин и Хрущев дежурили у постели умирающего на даче в Волынском, порой не сдерживали эмоций и плакали. А вот Берия якобы перестал скрывать свои истинные чувства, злобно ругал своего властелина, но как только тот на мгновение приходил в сознание, бросался к нему, целовал руки и лебезил.

Едва Сталин испустил дух, Берия выкрикнул знаменитое «Хрусталев, машину!» и умчался в Москву — оповестить друзей и приспешников.

«Я сказал тогда Булганину, — вспоминал Хрущев, — как только Берия дорвется до власти, он истребит всех нас, он все начнет по новому кругу»

15 марта 1953 года путем слияния Военного министерства и Военно-морского министерства возникло Министерство обороны СССР. Возглавить его доверили «гражданскому» маршалу Булганину, а первым заместителем определили боевого маршала Жукова, бравшего Берлин. Тот не считал нового шефа авторитетом и не признавал его как военного деятеля, однако в интересах дела они решили забыть нанесенные друг другу в прошлом обиды и сосредоточиться на укреплении оборонительного потенциала страны.

История их вражды уходила корнями в 1948 год, когда Булганин, будучи министром вооруженных сил, перевел Жукова с должности командующего войсками Одесского военного округа на пост командующего войсками Уральского военного округа — то есть сослал маршала Победы за Урал. Своего патрона Жуков считал приспособленцем и, наверное, трясся от возмущения, когда Булганин, не имя военной выправки, принимал парад на Красной площади (неслучайно с 1953 года коней сменили открытые автомобили ЗИС-110Б).

«Как сказала героиня Нонны Мордюковой в известном фильме, "хороший ты мужик, но не орел". Думаю, это в известном смысле характеризует и Булганина как государственного и политического деятеля, — замечает в разговоре с «Лентой.ру» доцент Государственного университета управления (ГУУ) Олег Яхшиян. — Слово "лидер" к нему неприменимо. Булганин был хорошим администратором, организатором в сфере промышленности и финансов. После войны он служил первым заместителем Сталина по военному ведомству, а затем и возглавил это министерство. Вообще, Сталин задействовал Булганина на самых разных, но неизменно высоких должностях: такого доверия не будет к некомпетентному человеку. Вождь определенно его ценил, видел в нем проводника своей воли».

Николай Булганин и Никита Хрущев посещают древний буддистский храм в Бирме (ныне Мьянма), 2 декабря 1955 года

Как отмечает историк, именно Булганин надавил на Маленкова в сентябре 1953 года, когда тот поставил вне повестки вопрос об избрании Хрущева не генеральным, а первым секретарем ЦК партии. Яхшиян также напоминает, что должность генерального секретаря в партийной иерархии отсутствовала с начала 1930-х годов. При упоминании партийной должности Сталина при его жизни указывалось, что он секретарь ЦК, а в сообщении о его смерти было написано: председатель Совета Министров СССР и секретарь ЦК КПСС.

«Со временем его отношение к Хрущеву изменится, и в 1957-м Булганин станет не ключевой, но важной фигурой той бригады, которую назовут "антипартийной группой"», — констатирует эксперт.

«Из желания подыграть власть имущим»

В своих воспоминаниях Жуков обвинил Булганина в уничтожении футбольной команды ЦДСА (ныне ЦСКА), чтобы выслужиться перед Берией, который якобы хотел забрать лучших игроков в свое «Динамо». Правда, приказ Спорткомитета о расформировании армейской дружины «за провал на Олимпийских играх, за серьезный ущерб, нанесенный престижу советского спорта» вышел еще при жизни Сталина — 18 августа 1952 года, когда Булганин еще не имел отношения к Минобороны.

Зато подписанный им (уже главой военного министерства) приказ о воссоздании армейского центрального спортивного клуба в конце 1953-го — задокументированный факт.

Руководители Москвы Никита Хрущев и Николай Булганин в правительственной ложе стадиона «Динамо» на футбольном матче между сборными Москвы и Баку, 1935 год

Председатель Спорткомитета Николай Романов в своих мемуарах черным по белому дает понять, что инициатором расформирования ЦДСА выступил Маленков.

«[Военный министр в 1950-1953 годах Александр] Василевский не приветствовал большой спорт в армии и ничего не предпринял для спасения команды, — рассказал «Ленте.ру» исследователь истории ЦСКА Юрий Кромин. — Кстати, Жукова связывали с Василевским хорошие отношения. Они породнились: сын Василевского женился на дочери Жукова».

По словам эксперта, который сейчас работает над книгой о легендарной «команде лейтенантов», Булганина не любили в армии, поскольку он был сугубо гражданским, а не военным человеком.

«Все закончилось тем, что Булганин расформировал все футбольные команды, имевшие отношение к военным округам, констатирует Кромин. — Зачем? Из желания подыграть власть имущим. То, что он умел подстраиваться, — это факт. При этом именно Булганин чуть позже и возродил армейский клуб»

Будущие маршалы Советского Союза Василий Соколовский, Николай Булганин и Георгий Жуков размышляют над обороной Москвы, осень 1941 года

Подарки для королевы

Именно Булганин поручил Жукову произвести арест Берии, на что тот, движимый личными мотивами, охотно согласился. А в декабре 1953-го высшие руководители впервые после долгого перерыва встречали Новый год все вместе в Кремле. Хрущев водил хороводы вокруг елки, а Булганин отплясывал барыню.

«Женщины по очереди выходили плясать с ним, уставали и уходили, — свидетельствовал Михаил Смиртюков, в ту пору — заместитель управделами Совмина. — А он все продолжал и продолжал плясать. И это в его 58 лет! Крепкий был мужик».

В должности министра обороны Булганин провел в итоге чуть менее двух лет. Накалялась борьба за власть, Хрущеву удалось сместить с поста председателя Совета Министров СССР Маленкова и поставить на правительство, как ему казалось, своего доверенного человека. А Минобороны возглавил тот, кто давно об этом мечтал: маршал Жуков.

При этом пост председателя Совмина, по словам кандидата исторических наук Яхшияна, 70 лет назад воспринимался еще как должность Ленина или Сталина. Последовательность упоминания структур была такой: постановление Совета Министров СССР и ЦК КПСС. Однако при Хрущеве началось выдвижение ЦК на первое место.

«Булганина считают пешкой в руках Хрущева, — размышлял в своем дневнике о мнении народа литературовед Ромэн Назиров. — После величия и грозной славы сталинской эпохи Хрущев выглядит слишком своим, домашним: небольшой, жизнерадостный полный бодрячок в украинской расшитой сорочке. Шутит, острит, хвалит кукурузу, расписывает чудеса Алтая или Биробиджана, агитирует ехать на целину, рекомендует новоселам плодить детей».

Николай Булганин, Георгий Жуков и Вячеслав Молотов в Женеве, 18 июля 1955 года

С 1955 года началась эра активных встреч Булганина и Хрущева (в то время их фамилии печатали в газетах именно в таком порядке) с руководителями Запада и Востока. Они съездили в Индию, дав старт по-настоящему глубоким отношениям в деловой и экономической сферах. Начались поставки советского оружия для укрепления индийской армии. Летчики и артиллеристы отправились учиться в СССР. Это было время расцвета лозунга «Индийцы и русские — братья!»

Визит тандема советских лидеров в Югославию стал своеобразным извинением за раскол 1948 года и символизировал возобновление дружбы с Иосипом Броз Тито.

В 1956 году Хрущев и Булганин посетили Англию. Их приезду сопутствовал чрезвычайный ажиотаж, влиятельнейшие персоны королевства стояли в бесконечной очереди на улице, чтобы попасть на прием в отель «Кларидж». Советских гостей окружали министры и миллионеры, но больше всего им запомнилась встреча с актером Чарли Чаплином. Хрущев общался с англичанами прямо, откровенно, даже резко, а Булганин занимался шлифовкой и сглаживал углы.

«Булганин и Хрущев показали, что являются политиками нового типа по сравнению со Сталиным: не боятся общаться и с махровыми консерваторами, и с неисправимыми лейбористами-реформаторами», — резюмировал корреспондент «Известий» в Великобритании Викентий Матвеев.

Во время проезда лидеров СССР по лондонским улицам из толпы выбежал мальчик и выпалил в них из игрушечного пистолета. Ребенка сразу же увели в полицейский участок — сделать внушение. На этом инциденты не закончились: группа студентов в одном из университетов вынесла навстречу Булганину и Хрущеву портреты Сталина и Берии. Они кое-как отшутились, разрядив обстановку.

Николай Булганин, Никита Хрущев и британский премьер Энтони Иден на Даунинг-стрит, 25 апреля 1956 года

22 апреля 1956 года премьера СССР и первого секретаря ЦК КПСС в Виндзорском замке приняла королева Елизавета II. Булганин и Хрущев явились во фраках, пластронах и цилиндрах и преподнесли королеве поистине царские подарки, в том числе коня ахалтекинца, бриллиантовую брошь и шедевр Айвазовского, а принцу Филиппу — набор вин, тульский самовар и полотно с изображением русской природы. Конь и комплект книг с русскими сказками достался и наследнику, нынешнему правящему монарху.

Общаясь с королевой, каждую свою фразу Хрущев завершал словами: «Ваше величество, вот Николай Александрович не даст мне соврать!» Елизавету II изрядно позабавила эта манера. После аудиенции она даже поинтересовалась: «Почему он все время ссылался на этого красивого и молчаливого человека? Они что там у себя, врут на каждом шагу?»

«Как шел цилиндр к его седым волосам и остроконечной бородке, как дивно обтягивал фрак аристократический костяк, как веяло благородством от каждого движения, жеста, поворота, — восхищался Булганиным писатель Юрий Нагибин. — И до чего же неправдоподобно смешон был рядом с ним Никита Сергеевич! Видимо, ощущая свою неполноценность, Хрущев в беседе с английской королевой был поначалу непривычно суетлив и не уверен в себе»

Многие и в СССР, и за рубежом верили тогда в нерушимость этого тандема. Середина 1950-х — это было время Хрущева и Булганина, фамилию которого, как подмечали современники, в какой-то момент все-таки стали писать второй. Только они двое во всей стране, да еще престарелый маршал Ворошилов, председатель Президиума Верховного Совета, получали зарплату в размере десяти тысяч рублей. По остальным больно прошлись хрущевские сокращения.

Любовный треугольник

Булганина преследовали слухи о чрезмерном интересе к солисткам Большого театра — и слухи небеспочвенные. Любовниц премьер-министра обсуждали в кругах советской богемы. О своей интрижке с маршалом не смогла умолчать и решила рассказать в мемуарах Галина Вишневская — в 1955-м ее в числе лучших артистов включили в советскую делегацию для поездки в Югославию.

Анастас Микоян, Николай Булганин и Никита Хрущев в кулуарах XX съезда КПСС

Булганин ежедневно присылал певице роскошные букеты, по возвращении в Москву продолжил оказывать ей знаки внимания, несмотря на более чем 30-летнюю разницу в возрасте, и вскоре пригласил на дачу в Жаворонках — отпраздновать свое 60-летие. Пикантности ситуации добавлял тот факт, что Вишневская тогда уже состояла в браке с Мстиславом Ростроповичем.

«Булганин для нас был наследником Сталина, — писала она, — зловещая тень которого, вселяя ужас, еще долго витала над страной»

За богато накрытым столом артистка села между именинником и Хрущевым «под многозначительными взглядами присутствующих». Собрались первые лица партии и государства, пришел и Жуков. Гости изо всех сил льстили Булганину, особенно часто называли его «наш интеллигент», зная, что ему это нравится. По формулировке Вишневской, празднование меньше всего походило на прием и выглядело как «наша родимая, нормальная русская пьянка — дым шел коромыслом». Собравшиеся мужчины в серьезных годах в основном предавались воспоминаниям: «А ты помнишь, как в 1930-х годах?..»

«Среди топорных, грубых физиономий членов правительства Булганин выделялся своей интеллигентной внешностью, мягкими, приятными манерами, — описывала Вишневская своего покровителя. — Было в его облике что-то от старорежимного генерала в отставке, и ему очень хотелось казаться в моих глазах просвещенным монархом, этаким Николаем III. Конечно, привычный властвовать, он хотел добиться своего во что бы то ни стало, но, быть может, и в самом деле любил меня».

Певица охотно делилась подробностями любовного треугольника. С ее слов, премьер просил молодого виолончелиста Ростроповича не сердиться из-за его частых звонков: «Ты молодой, у тебя все впереди, а у меня жизнь кончается». Тем не менее после очередного визита супруги к Булганину Ростропович попросил Вишневскую наконец определиться: «Тебе нравится, что за тобой ухаживает наш новый царь. Ты не видишь, что ставишь меня в унизительное положение!»

Вишневская ждала от Ростроповича ребенка и решила прекратить отношения с Булганиным.

Николай Булганин и президент США Дуайт Эйзенхауэр ведут дискуссию на встрече «Большой четверки» в рамках Женевского саммита

«Мы не дадим в обиду Никиту Сергеевича»

Если верить Жукову, в первое время Булганин «безропотно и во всех начинаниях» поддерживал Хрущева, но постепенно, по мере происходящих в стране изменений, стал все больше склоняться на сторону Молотова и Кагановича.

Разлад между недавними друзьями окончательно оформился на свадьбе сына Хрущева Сергея весной 1957 года

Пышное торжество устроили на загородной даче первого секретаря ЦК. Как водится, все крепко выпили, после чего произносили пламенные речи. Выступая с бокалом в руках, Хрущев-старший зачем-то вскользь уколол Булганина, тот возмутился, вскипел и попросил хозяина дачи выбирать выражения. После застолья Булганин демонстративно покинул свадьбу вместе с Молотовым, Маленковым и Кагановичем.

Что именно сказал Хрущев — так и осталось загадкой, которую мемуаристы не раскрывали. Это явно был какой-то пустяк.

Но первый секретарь ЦК КП Украины Алексей Кириченко, провожая взглядом покидающую торжество четверку, заметил, что «нужно держать ухо востро» и ко всему быть готовыми, а также напомнил Жукову о том, каким авторитетом он пользуется в армии.

«Булганин, Молотов, Каганович и Маленков решительные и озлобленные люди, — рубанул рукой воздух Кириченко. — Я думаю, что дело может дойти до серьезного. В случае чего — мы не дадим в обиду Никиту Сергеевича»

Когда между двумя группировками возникла заварушка на знаменитом июньском пленуме ЦК, Жуков, как поговаривали, привел в боевую готовность танковые соединения, — это во многом решило исход борьбы в пользу Хрущева. А мнения народа тогда разделились: одни называли Молотова, Маленкова, Кагановича и Булганина сталинскими выкормышами и заключали, что «гнать надо эту сволочь подальше»; другие полагали, что Хрущев не пользуется симпатиями общественности, тогда как Маленкова готовил в преемники сам Сталин.

Сложно предугадать, чем окончилась бы битва сталинистов с антисталинистами, если бы не Жуков.

Николай Булганин принимает китайского лидера Мао Цзэдуна в Москве, 4 ноября 1957 года

После пленума лидеров оппозиции отправили на смехотворные для их масштаба должности: Маленкова — директором электростанции в Казахстан, Молотова — послом в Монголию, Кагановича — директором завода на Урал. Булганин же оставался во главе правительства до весны 1958-го.

Падение маршала происходило постепенно (или же победителю тогда было попросту не до него): сначала Булганина в третий раз в жизни отправляют руководить Госбанком СССР, в правительстве это 44-е место из 58, если придерживаться порядка расположения портретов в тогдашних газетах.

«Какие скверные консервы — Булганин в банке», — шутили остряки, подмечая, что среди 58 членов Совета Министров маршал был единственным с бородой.

Грехи сыновей

Лев Булганин очень дружил с Василием Сталиным и, как поговаривали, даже мог его перепить — впоследствии сыновья вождей стали алкоголиками. Наследник тогдашнего председателя Моссовета был типичным представителем золотой молодежи своего времени и, конечно, злоупотреблял положением отца.

«Этот паренек часто приезжал на уроки, сидя за рулем новенького автомобиля, — вспоминал известный полярник Евгений Зингер, учившийся классом младше. — Увидев сына хозяина города, московские милиционеры немедленно брали под козырек».

Как и другие дети первых лиц государства, Булганин-младший участвовал в Великой Отечественной войне, совершал боевые вылеты. То ли по воле отца, то ли ввиду острого желания кого-то из военных выслужиться перед Булганиным-старшим, начинающего летчика неожиданно наградили высоким орденом. Надо отдать ему должное, Лев понимал, что не заслуживает таких почестей, и никогда не носил эту награду в своем полку. Совесть замучила его настолько, что некоторое время спустя он попросил о переводе в другой полк. Так родство с влиятельным политиком сыграло в карьере Льва Булганина дурную роль.

Из-за известной слабости сын наркома не раз попадал в скандалы, губительно бившие по репутации. А фатальное решение прокатиться с ветерком по Ленинградке через пару недель после окончания войны привело к трагедии.

Вся компания находилась в изрядном подпитии. Сидевший за рулем «Бьюика» Лев Булганин, желая обогнать грузовик, опрометчиво перестроился в крайний правый ряд и врезался в стоявшую там машину. Двое товарищей летчика погибли на месте, еще один получил тяжелое ранение. Лев Булганин не пострадал

«Позже Лева повлиял и на службу своего приятеля и моего брата Алексея, — вспоминал летчик Степан Микоян, позже генерал авиации. — Летом 1954 года Лева участвовал в ужине в ресторане по случаю рождения Алешиной дочери Нины. Потом Лева где-то еще добавил. Когда он добрался домой совсем пьяным, он наткнулся на своего отца, тогда уже министра обороны. Узнав, с кем Лева был в компании, Булганин приказал снять Алексея с должности».

Впоследствии Степан Микоян служил вместе с Львом Булганиным в НИИ ВВС под Щелково и характеризовал его как знающего, грамотного офицера и хорошего товарища, которого, однако, «не покидало увлечение алкоголем».

Громкая отставка отца не могла не ударить по сыну. Лев лишился своего места и в последние годы страдал из-за невостребованности.

Последние дни

Булганин-старший окончательно отправился в политическое небытие в сентябре 1958-го, когда его вывели из Президиума ЦК КПСС и назначили председателем Ставропольского совнархоза. По свидетельству Михаила Горбачева, местные встретили его очень тепло. По утрам, когда Булганин приезжал на работу, у здания совнархоза собиралась толпа — иногда до нескольких сотен человек. Это бесило первого секретаря Ставропольского крайкома Ивана Лебедева.

«Подыгрываешь отсталым настроениям? — кричал он с трибуны партактива Булганину. — Ты что, приехал сюда демократию разводить?»

Горбачев вспоминал, что Лебедев буквально третировал «ссыльного», собирал о нем сплетни и слухи, и только вмешательство Хрущева спасло Булганина от еще более серьезных неприятностей. Хотя и в Москве оставались те, кто желал свести счеты с бывшим премьером: его лишили звания маршала и понизили до генерал-полковника.

Заключительную часть жизни Булганин провел в полнейшем забвении: его лишили пятисотрублевой маршальской пенсии, жены не стало, с сыном не ладил, появились проблемы с жильем. Все чаще бывший премьер обитал в третьесортном доме отдыха для сотрудников аппарата правительства. Когда после рабочей недели туда свозили мелких чиновников, на которых прежде всесильный Булганин и не обратил бы внимания, он с радостью встречал каждого как родного, пожимал руки и перекидывался парой фраз.

На завтраке отставник тоже стремился поздороваться и пообщаться с теми, в чью сторону раньше бы и не посмотрел. Знавшие его по совместной работе лишь сочувственно вздыхали: пытается как-то скрасить свое одиночество.

Сердце Булганина перестало биться 24 февраля 1975 года, он совсем немного не дожил до 80-летия.