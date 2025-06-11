Диета Ахматовой: хлеб, чай, сигареты и чуть-чуть гречки

Поэтесса Анна Ахматова прожила долгую и непростую жизнь — она умерла 5 марта 1966 года, в возрасте 76 лет. Для своего времени — особенно учитывая репрессии, голод, эвакуации, потери близких — это весьма почтенный возраст. Но ее рацион, часто описываемый как спартанский, вызывает тревогу у современников. Подробнее о нем — в материале «‎Рамблера».

© Василий Федосеев/ТАСС

Почему рацион Ахматовой был столь скудным?

Это сочетание личных взглядов, обстоятельств и эпохи. Ахматова пережила революцию, голодные 20–30-е, эвакуацию во время войны, послевоенную нищету. В Ленинграде, где она жила, голод был не метафорой — особенно в блокаду. Привычки, сформированные в условиях постоянного дефицита, остались с ней на всю жизнь.

1. Личная аскеза

Ахматова была человеком суровым и не склонным к излишествам. Она жила очень скромно, не любила готовить и не придавала пище большого значения.

2. Политическое положение

После ареста и гибели многих друзей, после заключения сына Льва Гумилева, Ахматова оказалась в положении почти опальной. Даже в зрелом возрасте, будучи признанным поэтом, она жила бедно. Она получала очень маленькую пенсию, почти ни на что не хватало. Хватало только на ржаной хлеб и чай. Иногда у нее был кусок сахара.

3. Сигареты как антидепрессант

Ахматова много курила — по две–три пачки в день. Сигареты притупляли чувство голода и служили формой «эстетической стойкости». Это тоже часть имиджа и внутренней позиции: не жаловаться, не ныть, держаться.

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Рассказы современников

«В холодильнике Ахматовой пусто, как в пещере. Сухари, сигареты, чай. Она вяло отказывается от яиц — говорит, что это буржуазная еда» — упоминала прозаик и близкая подруга поэтессы Лидия Чуковская в «Записках об Анне Ахматовой».

«Она жила на хлебе, чае и табаке. Иногда на завтрак у нее была гречка, но варила она ее жидко, словно суп. Еда ей была неинтересна, ела она, потому что нужно было», — писал Анатолий Найман, поэт и литературный секретарь Ахматовой, в книге «Рассказы о Анне Ахматовой».

«Анна Андреевна была сухая и прямая, как древняя кипарисина. Ее питание — как у монахини. Хлеб, чай, немного каши. Никогда не жаловалась на голод», упоминала Ирина Одоевцева, поэтесса Серебряного века, в интервью, опубликованном в журнале «Звезда»

Влияние такой «диеты» на организм

Рацион, основанный на чае, хлебе, сигаретах и минимуме каши, — это низкокалорийная и дефицитная по витаминам диета. Вот какие риски он несет:

Почти полное отсутствие белка — может вызывать снижение иммунитета, потерю мышечной массы.

— может вызывать снижение иммунитета, потерю мышечной массы. Нехватка витаминов группы B, A и C — это влияет на зрение, кожу, психику.

— это влияет на зрение, кожу, психику. Недостаток жиров — опасно для нервной системы.

— опасно для нервной системы. Курение— снижает аппетит, ухудшает пищеварение, разрушает сосуды.

Тем не менее, организм Ахматовой, видимо, адаптировался к скудному рациону. Частично ей помогали редкие поездки за границу, где она могла немного восстановиться. В Италии, например, в 1964 году, Ахматова прибавила в весе, заметно оживилась, о чем писали сопровождавшие ее переводчики.

Почему диета Ахматовой романтизируется?

Ахматова стала символом эпохи: женщина вне быта, вне плоти, целиком в искусстве. Для многих ее образ питался мифом о стойкости, независимости от земного. Но за этим стояла печальная реальность: физическое истощение, постоянная тревога, моральная нагрузка. И даже она, «железная женщина», в письмах иногда жаловалась на бессонницу, слабость, нехватку элементарных сил.

Так называемая «диета Ахматовой» — не осознанная система питания, а результат времени, характера и обстоятельств. Это не то, что стоит повторять. Она выбрала выживание в минимализме, сделала его своим стилем. Это был выбор — стоять, несмотря ни на что.

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