Что стало с «личным пророком» лидеров нацистской Германии в СССР

После развала СССР на бывшем постсоветском пространстве появилось множество пророков и целителей. Личность Сергея Вронского стояла в этой когорте особняком. Он был известен своей таинственностью и предполагаемым сотрудничеством сначала с гитлеровской Германией, а затем и с КГБ.

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Астролог, целитель и писатель

Стать известным в конце 80-х ему помогла российская журналистка Татьяна Тайнс. По какому-то загадочному стечению обстоятельств она решила взять у целителя и космобиолога (как он сам себя называл) Вронского интервью. С этой целью она и пришла одним прекрасным днем к нему на московскую квартиру в районе Орехово-Борисово.

Оказалось, что Сергей Алексеевич ее уже ждал. Татьяна узнала, что им с великим целителем предстоит долгое сотрудничество. Так и случилось. Через несколько месяцев Вронский уже издает с ее помощью свою первую книгу, посвященную вопросам астрологии. Тайнс организует ему интервью на радио и телевидении.

Все это способствует его популярности. К дверям квартиры целителя выстраиваются километровые очереди. Люди в надежде избавиться о рака и других болезней съезжаются в Москву с разных концов бывшего СССР. Вскоре такое внимание становится для Вронского обременительным и он уезжает в Латвию. С этой страной его связывает многое.

Подающий большие надежды

Сергей Алексеевич Вронский происходил из старинного аристократического рода и по праву наследования был потомственным графом. Бабушка будущего целителя была урожденной Ненадич-Негош. Это древний княжеский род целителей и провидцев из Черногории. Так что свой дар Сергей Вронский получил по наследству от бабушки.

Родился он в Латвии. В 18 лет был отправлен в Берлин на учебу. Этому сильно поспособствовала именно бабушка, сама получившая прекрасное образование в Европе. Она же учила Вронского астрологии и хиромантии. Сергей Алексеевич получил блестящее образование, знал несколько десятков языков, музицировал, увлекался бальными танцами, был превосходным атлетом и, вообще, всесторонне развитым молодым человеком.

Сотрудничество с нацистами

Во время учебы в мединституте в Берлине (1933 год) у него обнаруживается уникальный дар диагноста. Сергей был способен поставить диагноз с закрытыми глазами. Одаренного юношу сразу заприметили нацисты. Спустя некоторое время Вронского перевели в их закрытое «Учебное заведение №25» (Биорадиологический институт).

Учеников этого заведения обучали не только медицине, но и всевозможным оккультным наукам. Нацисты вообще имели склонность осваивать все тайное и запретное с целью последующего применения этих знаний на войне. Оккультизм, эстрасенсорика, хиромантия – все это было в приоритете и у Гитлера. Астрологию он провозгласил «имперской наукой». Так что Вронский оказался в середине 30-х вполне на своем месте.

«Учебное заведение №25» Вронский закончил не просто блестяще, но еще и досрочно. Когда директор лично поздравил Сергея в своем кабинете, рядом с ним уже стояли военные в форме Вермахта. Так он оказался на службе у Гитлера. Каким-то чудом от нацистов ускользнул тот факт, что Вронский уже в 1938-ом был коммунистом и умудрился несколько раз тайно побывать в СССР.

Шпион и личный пророк Рудольфа Гесса в одном лице

Третий по значимости человек в Третьем Рейхе, Рудольф Гесс был помешан на мистике. На этой почве с ним и познакомился Вронский еще во время своего обучения. Гесс стал учеником Сергея. Он жадно интересовался своим будущим и судьбой Германии. Многие в дальнейшем подозревали, что именно астрологи предупредили Гесса о поражении нацистов в войне и подготовили этим его побег.

После учебы Вронский сразу же стал личным астрологом своего бывшего ученика. Гесс был с ним предельно откровенен и постоянно советовался по поводу планов верхушки Третьего Рейха. Сергей Алексеевич уже был агентом советской разведки и, получив от Гесса ведения о плане «Барбаросса», сразу же предупредил Советский Союз о предстоящей войне. Увы, к его голосу не прислушались.

Сотрудничество с КГБ

Двойственное положение Вронского в первые годы войны вызывали подозрения и у самих немцев, и у советской контрразведки. Сергей Алексеевич составил свой личный гороскоп и понял, что дальнейшее существование в логове фашистов для него печально закончится. В 1942-ом он умело организует собственный побег, прекращает гибельную для себя шпионскую деятельность и оседает в родной Латвии.

В 1946-ом кто-то из знавших о прошлом Вронского знакомых пишет на него донос. За этим следует суд и приговор – 25 лет «отсидки» в Потьминских лагерях (Мордовия). Отсидев всего несколько лет, «хиромант с образованием» симулирует у себя последнюю стадию рака. Власти решают скостить ему срок и отпустить на родину умирать.

Умирать, конечно, никто не собирался. Вместо этого Вронский устроился работать по специальности в Минобороны, затем – в Звездный городок. Сотрудничал он и с КГБ, МВД, в лаборатории биоинформации читал лекции о влиянии космического излучения на психику человека.

Признание в конце 80-х

В 60-70х отношение к астрологии было двойственным. С одной стороны, ее пытались изучать, с другой – клеймили, как лженауку. И снова по доносу Вронского выгнали из лаборатории. Зато он стал сотрудничать со многими высокопоставленными людьми в государстве. По вопросам внешней политики с Сергеем Алексеевичем советовался сам Хрущев.

В 80-90-х Сергей Вронский стал заниматься частной практикой, принимая пациентов у себя на дому. Параллельно он писал, пытаясь найти теоретические обоснования его любимой науки астрологии. После отъезда в Латвию он написал 12-томник «Классическая астрология». Этот труд не имеет себе равных в мире.

Умер Сергей Вронский в 1998 году. Он говорил, что не имеет права спорить с судьбой и, как всякий человек, должен просто принять то, что даровано. Главное – дорожить временем, отпущенным на земную жизнь.