Кем был первый генерал вермахта, который перешел на сторону Красной Армии

Немецкого генерала Вальтера фон Зейдлиц-Курцбаха нередко сравнивают с Власовым. Если советский предатель, сдавшись в плен, возглавил коллаборационистское движение РОА (Русская Освободительная Армия), то генерал Вермахта стал главой аналогичной организации антифашистов «Союз германских офицеров». Как могло случиться, что патриот Третьего Рейха стал первым из германской верхушки, кто выступил против фюрера?

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Потомственный военный

Вальтер родился в семье потомственных военных. Его знаменитый предок Фридрих Вильгельм фон Зейдлиц-Курцбах командовал кавалерией в армии императора Фридриха Великого. Сам Вальтер отлично зарекомендовал себя в Первой мировой и, несмотря на многочисленные ранения, потерю пальца и тяжелое повреждение стопы, остался на военной службе. Причем в отличие от «коллеги» Паулюса, с которым злодейка-судьба свела их в сталинградском окружении, Вальтер не был штабистом, а провел и Великую войну и Интербеллум, что называется «на полях».

От Голландии до Сталинграда

В межвоенный период карьера Зейдлица развивалась стремительно — от командира батареи до командующего полком. А с началом Второй мировой, которая застала Вальтера на границе Нидерландов, он быстро добрался и до генерал-лейтенанта. Боевые успехи в Голландии, Франции, Польше стали пропуском на Восточный фронт, где новоявленный генерал отличился при взятии Невеля в 1941 году. Весной следующего года Зейдлиц-Курцбах стал спасителем шести немецких дивизий (общей численностью более 100 000 человек), окруженных в районе Демянского выступа.

Сталинградский генерал

Став в мае 1942 года командующим 51-го корпуса, Зейдлиц-Курцбах оказался под началом Паулюса. По воспоминаниям последнего, именно решительные действия корпуса во многом способствовали окружению советских войск под Харьковом, в результате которого потери РККА составили более 270 000 человек. Успехом началось и Сталинградская битва. После стремительного наступления и тяжелых городских боев корпус фон Зейдлица в середине сентября взял Мамаев курган, а к концу месяца вышел к Волге. Эта была последняя победа в карьере генерала.

Окружение и пленение

Несмотря на то, что официально Паулюс был командующим армией, а Зейдлиц — лишь одного из корпусов, оба военачальника были равны по званию. И это вызывало постоянные споры и разногласия. Как рассказывает Джин Мюллер в книге «Командиры Третьего Рейха», еще с началом позиционных боев Вальтер настаивал на отводе и переформировании части войск. Таким образом он предлагал Паулюсу создать резерв для срыва советского контрнаступления. Но командующий печально знаменитой 6-й армии вермахта отказался.

Зейдлиц оказался прав — в результате последовавшего контрудара армия оказалась в кольце. И тут опять возникла большая размолвка с Паулюсом. Тот отказывался рискнуть и пойти на прорыв или сдаться советским войскам, слепо следуя приказу Гитлера стоять до конца. Тогда командующий 51-го корпуса разрешил своим солдатам и офицерам сдаваться в плен без одобрения вышестоящего начальства, что Паулюсом было расценено, как измена. Но ничего поделать ни с мятежным генералом, ни со своей тающей на глазах армией фельдмаршал уже не мог. 31 января 1943 года Зейдлиц-Курцбах со своим штабом сдался в плен, не оказав сопротивления.

Во главе «Союза германских офицеров»

После Сталинградской битвы в советский плен попало более двух десятков генералов и фельдмаршал Паулюс. Но именно Зейдлиц среди всех рассматривался как наиболее перспективный вариант для вербовки (диссертация Бориса Хавкина «Немецкое антигитлеровское Сопротивление 1933—1945 гг. как фактор международных отношений»), так как из захваченных документов и допросов пленных советской стороне стало известно и о приказе, и о настроениях генерала. Находясь в окружении, он не раз открыто высказывал мнение, что Гитлер фактически предал и бросил 6-ю армию. А свержение фюрера — это шанс Германии выйти из войны более-менее достойно.

Чтобы «додавить» Зейдлица, его содержали отдельно от других «сталинградцев». И к концу лета, после победы на Курской дуге, удалось добиться успеха. Грядущее поражении Германии стало для бывшего генерала очевидным, и он пошел на сотрудничество, возглавив антифашистскую организацию «Союз германских офицеров». Уже в новом статусе Зейдлиц активно участвовал в пропаганде на фронтах, призывая сложить оружие и выступить против Гитлера. Также он отправил ряд писем с аналогичными предложениями главнокомандующим Третьего Рейха. Правда, без особого успеха...

Месть Паулюса

Перед советским правительством Зейдлиц ходатайствовал о создании военных подразделений из пленных немцев, которые бы сражались на стороне СССР. Но предложение поддержано не было — Союз германских офицеров рассматривался лишь как пропагандистская организация. Кстати, вскоре к ней присоединились и другие пленные военачальники, а среди них и Паулюс. После окончания войны «Союз» был распущен, но его теперь уже бывшему главе вернуться на родину не разрешили.

Более того, в 1950 году его отдали под суд за то, что он «отдавал преступные приказы и... их преступно выполнял» (по материалам диссертации Бориса Хавкина). Как выяснилось позже, основанием для дела стал донос Паулюса, которым, как кажется, бывший фельдмаршал отомстил «зарвавшемуся» генералу. Вынесенный смертный приговор был заменен 25 годами одиночного заключения. Из положенного срока Зейдлиц отсидел более пяти лет и был репатриирован после визита и переговоров с канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром.

Еще в годы войны Зейдлиц-Курцбах был заочно приговорен к смертной казни, но в 1956 году этот приговор был отменен. Бывший генерал вернулся в Бремен и прожил остаток жизни там, практически в полном одиночестве, так как большинство старых друзей отвернулось от него, считая предателем. Спустя два десятилетия после смерти — в 1996 году — Зейдлиц-Курцбах был официально реабилитирован.