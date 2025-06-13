Что стало с женой и детьми Керенского после его бегства из России

В 1918 году глава Временного правительства Александр Керенский решил покинуть родину, однако он не взял с собой свою жену и детей. Оставив их на произвол судьбы, Керенский положился на Ольгу Львовну, которая самостоятельно искала выход из сложившейся ситуации, осознавая, что ее ожидает в советской России.

Не пара

Судьба свела Александра Керенского, тогда еще будущего председателя Временного правительства, с Ольгой Барановской в студенческие годы, когда он учился в Петербургском университете. Большую часть своего детства Керенский провел в Ташкенте. Туда он и отправился во время своих первых каникул. Вернувшись в Петербург, Керенский познакомился с семьей Барановских. Он вспоминал:

«Госпожа Барановская, разведенная жена Л. С. Барановского, полковника Генерального штаба, была дочерью видного китаеведа В. П. Васильева, члена Российской Академии наук...».

© Русская семерка

У Барановской были сын Владимир и две дочери, Елена и Ольга. Последняя посещала бестужевско-рюминские Высшие женские курсы, которые пользовались в те годы большой популярностью. Керенский писал, что с самой Ольгой и с молодыми людьми, которые ее окружали, у него было много общего. Вот только родители девушки придерживались иного мнения. Как утверждает автор книги «Жизнь и смерть Владимира Ульянова-Ленина» Николай Семенов-Мерьский, Барановские не дали согласия на брак дочери с Александром, считая такую партию мезальянсом для приличной барышни.

Вместе и порознь

Тем не менее в 1904 году Александр Керенский и Ольга Барановская обвенчались и даже провели медовый месяц в имении деда новобрачной. К тому моменту Керенский уже окончил университет и принялся строить карьеру в юридической отрасли. Тогда же он увлекся политикой и стал участником комитета помощи жертвам первой русской революции. В 1905 году он был арестован по политическому делу, а затем выслан в Ташкент. Все тяготы тех лет делила с ним и супруга, которая уже с маленьким сыном Олегом на руках тоже отправилась в ссылку.

Впрочем, уже в 1906 году чета Керенских вернулась в Петербург, где на свет появился их второй сын, Глеб. Александр Федорович занялся адвокатской практикой, но политику не забросил. Он принимал активное участие в Февральской революции и впоследствии стал министром-председателем Временного правительства и верховным главнокомандующим. Однако Керенский недолго блистал. После захвата власти большевиками он был вынужден покинуть Россию. Керенский прожил за границей (в Лондоне, Берлине, Париже, Нью-Йорке) более полувека и неплохо там устроился. Вот только свою жену и детей он бросил на произвол судьбы.

В Англии

Несмотря на то, что тогда брак с Керенским уже трещал по швам, Ольга Барановская была не прочь уехать вместе с мужем, так как в советской России ее не ожидало ничего хорошего. Барановская понимала это и искала пути для переезда. По словам историка Александра Звягинцева, в 1920 году, то есть через 2 года после бегства Керенского, Ольге Львовне вместе с детьми удалось-таки перебраться на Запад. Для этого женщина раздобыла поддельные документы эстонской подданной. Ольга Львовна с сыновьями обосновались в Лондоне, где первое время они прозябали в ужасающей нищете.

Несмотря на то, что Керенский встречался с детьми в Англии, Барановская рассталась с мужем и проживала в Лондоне под своей девичьей фамилией. Известно, что она умерла в 1975 году, пережив своего экс-супруга всего на 5 лет. У Ольги Львовны не было повода беспокоиться за сыновей. Как указано в издании «Русские в Англии» Ольги Казниной, Олег и Глеб окончили свои университеты и удачно устроились на работу: Олег Керенский стал инженером по строительству мостов и дорог и впоследствии приобрел в этой области мировую известность. Глеб тоже стал инженером-строителем, но таких высот, как брат, не достиг.