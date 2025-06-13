Почему в гибели Грибоедова обвинили англичан

Его признавали самым образованным человеком своего времени. Он знал около десяти языков, достиг вершин государственной службы и стал автором бессмертной комедии.

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Бастард

Когда родился Александр Сергеевич Грибоедов? Этот вопрос по-прежнему является открытым. В послужных списках он указывал то 1795 год, то 1793-й, но в итоге остановился на 1790-м году. Факт в том, что его мать, Анастасия Фёдоровна Грибоедова вышла замуж в 1792 году. Таким образом, становится очевидным, что Грибоедов был бастардом, то есть незаконорожденным ребенком. Кто был отцом русского поэта и дипломата доподлинно не известно по сей день.

Грибоедов серьезно переживал своё «незаконное рождение», долгое время эта тема оставалась закрытой. 1790 год рождения Грибоедов стал писать после дуэли, которая перевернула его жизнь. Это была нравственная акция: он сам себе доказал свою твердость в неукоснительном следовании истине.

Долгая дуэль

В ноябре 1817 года состоялось событие, которое навсегда изменило жизнь Грибоедова - четвертная дуэль. Событие редкое даже для того времени. Суть её заключалась в том, что сразу после оппонентов должны были стреляться и секунданты. Противниками были Шереметев и Завадовский, секундантами - Якубович и Грибоедов. Стрелялись из-за конфликта на почве ревности к балерине Истоминой, которая два года жила с Шереметевым, но незадолго до дуэли приняла приглашение Грибоедова и нанесла визит Завадовскому. Интрига дуэли была ещё и в том, что изначально планировался поединок Грибоедова и Якубовича, но ненавязчивая провокация Шереметева (бросил мороженым в Завадовского) решила порядок дуэли.

В ходе дуэли Шереметев был убит, а вторую дуэль перенесли на неопределенный срок. Она состоялась в Тифлисе, осенью 1818 года. Грибоедов, признающий свою вину за случившееся в прошлом году, был готов пойти на мировую, но Якубович был непреклонен. Это не удивительно: он был опытным бретером. По одной версии, первым стрелял Грибоедов. Нарочно мимо. По второй - первым выстрелил Якубович. Так или иначе, но итогом дуэли стала простреленная левая кисть Грибоедова. Для него, как для музыканта, это было серьезное ранение. До смерти писатель надевал на отстреленный палец специальный чехол, а после гибели Грибоедова по этому ранению он был опознан.

Туркманчайский договор

Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова долгое время не изучалась. Биографы писателя обходили этот вопрос, ссылаясь на отсутствие соответствующих документов. Переписка Грибоедова находилась в секретных сейфах министерства иностранных дел и доступ к ней был невозможен. В 1872 году П. Ефремов жаловался, что ему «не представлено права напечатать вполне все имеющиеся у нас бумаги» о гибели Грибоедова.

Доступ к документам стал возможен только после 1917 года, но и сегодня в дипломатической деятельности Грибоедова остаются «белые пятна». Существенно разнятся оценки вклада Грибоедова в дело заключения мирного Туркманчайского договора. Сегодня уже известно, что Грибоедов выполнял обязанности редактора протоколов конференции. Это позволило ему внести некоторые важные уточнения в текст мирного трактата, намеченный в Петербурге, — в частности, в ту часть, которая касалась условий переселения и амнистии населения пограничных регионов.

Грибоедовым был также составлен и отредактирован окончательный текст проекта договора. За свой труд писатель-дипломат был награжден Николаем I Орденом Святой Анны.

Композитор Грибоедов

Однажды актер – драматург П.А. Каратыгин сказал Грибоедову: «Ах, Александр Сергеевич, сколько бог дал вам талантов: вы поэт, музыкант, были лихой кавадерист и, наконец, отличный лингвист!» Он улыбнулся, взглянул на меня унывшими своими глазами из-под очков и отвечал мне:

«Поверь мне, Петруша, у кого много талантов, у того нет ни одного настоящего».

Грибоедов – пианист часто выступал в кругу друзей и на музыкальных вечерах как солист-импровизатор и аккомпаниатор. Так, например, под его аккомпанемент впервые Верстовский исполнил только что сочиненный им романс «Черная шаль». К сожалению, большинство сочиненных Грибоедовым пьес не было им записано на нотную бумагу и для нас безвозвратно потеряно. Сохранились лишь два вальса. Написанные для фортепиано, они существуют в большом количестве переложений для различных инструментов: арфы, флейты, баяна и других. Вальс ми минор Грибоедова – первый русский вальс, дошедший до наших дней благодаря своим художественным достоинствам, реально звучащий в нашем музыкальном обиходе. Он популярен, он у многих «на слуху» и пользуется любовью самых широких кругов любителей музыки.

Декабристы

Зимой 1826 года Грибоедов был арестован по подозрению в связях с декабристами, но вскоре был отпущен на свободу за недостатком обвинительных показаний (только четверо декабристов свидетельствовали против Грибоедова). Денис Давыдов в неоконченной статье «Воспоминания о 1826 годе» упомянул, что Ермолов оказал Грибоедову какую-то такую услугу, которую тот был бы «вправе ожидать лишь от родного отца. Он спас его от последствий одного весьма важного дела, которые могли бы быть для Грибоедова крайне неприятны». Очевидно, что речь идет именно о «деле декабристов».

Мысль о декабристах никогда не покидала Грибоедова, с большинством из них он был знаком. В напряженнейшие дни заключения Туркманчайского договора, когда все его внимание было направлено на быстрейшее заключение трактата, он говорит с Паскевичем об облегчении участи декабристов. А через месяц, во время приезда в Петербург с Туркманчайским договором, Грибоедов, как об этом рассказывает Бестужев, «дерзнул говорить в пользу людей, при одном имени которых бледнел оскорбленный властелин». Возможно, что отрицательный ответ «оскорбленного властелина» и послужил Грибоедову основанием для заявления, что он «душевно бы желал некоторое время пробыть без дела официального».

Масонство

Грибоедов был масоном. Он состоял, как многие в его время аристократы, в ложе «Соединённых друзей», в самой большой ложе Петербурга. Важно то, что он хотел её усовершенствовать. Интересны его заметки, письма, он хотел, как он говорил, реконституировать тайное общество, его не устраивала, как ему казалось, увлечение обрядностью и внешними ритуальными вещами, как таковыми. Ложу, которую он реконституировал, он назвал «Благо». За легитимацией Грибоедов обратился в шотландские ложи, которые были в России, а потом в Великую провинциальную ложу России. Но оба раза получил отказ.

Грибоедов также требовал, чтобы члены ложи говорили по-русски и чтобы они видели главную свою задачу в распространении русской грамоты. Если бы этот проект состоялся, дело обучения русского народа грамоте, массового обучения, сдвинулось бы гораздо быстрее, но, к сожалению, этот проект писателя так и остался проектом. Масоном Грибоедов оставался до конца жизни: он не выходил из братства, но постепенно охладел к тайному обществу.

Тайна смерти

В качестве памятки для дипломатической работы в Персии Грибоедов писал себе: «На словах и в переписке не сохранять тона умеренности - персияне его причтут к бессилию. Угрожать им бунтом за бунт. Угрожать, что возьмём все их провинции в Южном Азербайджане». Грибоедов, надо признать, следовал своим записям. Шахский двор требовал от русского посланника выдачи Мирзы-Якуба, который был казначеем и главным евнухом, а значит, знал многие тайны личной жизни шаха. Мирза-Якуб мог огласить их, что считалось святотатством, а потому и вызывало всеобщее возмущение. Грибоедов был неуступчив. За что и поплатился. Такова официальная версия.

Однако, все чаще гибель Грибоедова связывают с заговором англичан, которым была выгодна гибель русского посланника и ухудшение отношений русско-персидских отношений. «Английская версия» впервые появилась в «Московских ведомостях» 1829 года. Вторую жизнь этой версии дал Юрий Тынянов. В 1929 году, когда исполнилось 100 лет со дня трагической гибели российского посланника в Тегеране, появился тыняновский роман «Смерть Вазир-Мухтара». В работах Шамима (1938) и Махмуда (1950) мы встречаемся уже с утверждением, что «русский посол А. С. Грибоедов пал жертвой английской колонизаторской политики».