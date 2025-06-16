«Если бы не Чубайс». Почему непотопляемого политика винили во всех бедах страны

16 июня справляет 70-летний юбилей один из самых известных политиков России 1990-х — Анатолий Чубайс. Наверное, нет более нелюбимого и демонизируемого персонажа на отечественном политическом небосклоне, разве что подзабытые покойные Борис Березовский и Егор Гайдар. Чубайса традиционно считают одним из главных авторов «экономического чуда» конца XX века, когда российская экономика за какие-то пару лет схлопнулась в несколько раз, а миллионы россиян почувствовали на себе, что такое жить в нищете. Многие годы Чубайса то ли на полном серьезе, то ли уже просто по традиции винили во всех бедах, но он неплохо чувствовал себя вплоть до начала СВО. А затем казавшийся непотопляемым Чубайс поспешил покинуть страну и, похоже, возвращаться не планирует. Чем он запомнился россиянам — в материале «Ленты.ру».

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Во всем виноват Чубайс! Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо Кукольный Борис Ельцин персонаж телепрограммы «Куклы»

Персонажи программы «Куклы»: Ельцин, Черномырдин и Чубайс, 1997 год

Самую знаменитую фразу о Чубайсе приписывают первому президенту России Борису Ельцину, однако он ее никогда не произносил — впервые она прозвучала в сатирической телепередаче «Куклы» телеканала НТВ, когда тот еще не был государственным.

Передача выходила, когда карьера Чубайса была на пике. Он был одним из главных идеологов и руководителей экономических реформ в России 1990-х годов и реформы российской электроэнергетической системы в 2000-х годах. А началось все так: в конце 70-х Чубайс организовал кружок экономистов-рыночников, вместе с которыми в 1982 году сблизился с группой молодых московских экономистов с Егором Гайдаром во главе. Вместе они трудились в комиссии Политбюро ЦК КПСС по совершенствованию управлением народным хозяйством. Они доказывали нежизнеспособность экономической системы СССР, а потом страна рухнула. Но для Чубайса это стало шансом. И он им воспользовался.

В том, что за НДР (партия «Наш дом Россия» — прим. «Ленты.ру») на парламентских выборах проголосовало только около 10 процентов избирателей, виноват Чубайс. Если бы не допущенные им ошибки в проведении экономической политики, число проголосовавших было бы не меньше 20 процентов

Борис Ельцин первый президент России

Как нетрудно догадаться, дыма без огня не бывает. И пусть Ельцин не говорил дословно «Во всем виноват Чубайс», похожие слова он все же произносил в январе 1996 года. Это был день увольнения Чубайса с поста первого вице-премьера.

Публичная критика Ельцина в адрес Чубайса, прозвучавшая в тот период, вполне объяснима. К середине 90-х имя последнего уже стало нарицательным — одновременно и символом мутной приватизации, активно проводимой в те годы, и обнищания широких слоев населения как симптома этого процесса. В результате отношение большинства россиян к Чубайсу и другим младореформаторам находилось в диапазоне от плохо срываемого раздражения до открытой ненависти.

Руководитель администрации президента Анатолий Чубайс, 1996 год

Если наше государство хочет разрушить еще что-нибудь, то лучшего разрушителя, чем Чубайс, нет. Пользу для страны он мог бы принести, став генеральным секретарем НАТО. Вот Россия хочет разрушить НАТО — пусть зовет Чубайса Сергей Глазьев экономист

Чубайс без перерыва подвергается критике и со стороны патриотической, и консервативно настроенной общественности. Одним из тех, кто постоянно напоминает ему об «успехах» в ходе приватизации госсобственности в 1990-е, а также во время работы во главе РАО ЕЭС России и «Роснано», был бывший коллега по работе в правительстве экономист Сергей Глазьев. Эта фраза была произнесена в 2008 году, но могла прозвучать из его уст когда угодно — хоть в 1990-е, хоть в 2025-м.

Когда он [Чубайс] был в правительстве, я приходил к нему и говорил: «Почему вы за бесценок раздаете предприятия своим при так называемой приватизации, но задорого тем, кто может принести большие деньги?» Он сказал, дескать, Анатолий Сергеевич, нам нужно как можно быстрее покончить с коммунизмом у нас. Мол, если мы затянем этот вопрос, Коммунистическая партия России поднимет народ и так далее. Я думаю, он этим лозунгом ошельмовал и власть предержащих, и представителей правительства, и президента страны Анатолий Куликов бывший министр внутренних дел

Ход и итоги масштабной приватизации госсобственности вызывали вопросы буквально с самого начала, чему свидетельством является слова тогдашнего министра внутренних дел, который по долгу службы обязан был интересоваться обстоятельствами распродажи государственного имущества.

Однако, как теперь известно, дальше подобных вопросов глава МВД не пошел. «Ну и зря!» — скажут одни. А другие вспомнят судьбу Александра Коржакова и Юрия Скуратова и промолчат.

Александр Коржаков

За восемь месяцев, что Чубайс был регентом (главой администрации президента — прим. «Ленты.ру»), он поставил своих людей в администрациях, захватил все электричество в стране и рулит им до сих пор так, что отключает даже воинские части. Я живу в деревне Молоково уже 12-й год. Когда я был в четвертом классе, нам провели электричество. Но я не помню, чтобы свет в Молоково отключали, как сейчас… Ленин ГОЭЛРО (государственная электрификация России — прим. «Ленты.ру») сделал, а Чубайс его переделал Александр Коржаков бывший руководитель Службы безопасности президента

Александр Коржаков был одним из тех, кто попытался победить Чубайса в аппаратной борьбе и проиграл. Та история прогремела на всю страну и осталась в веках под названием «дело о коробке из-под ксерокса». Два политтехнолога из предвыборного штаба Бориса Ельцина — ближайшие сподвижники Анатолия Чубайса Сергей Лисовский и Аркадий Евстафьев — были задержаны на выходе из Дома правительства. При них была упаковка для бумаги Xerox формата A4, в которой лежали 538 тысяч долларов. Санкцию на их арест дал Коржаков.

Однако дело о нарушении правил валютных операций и финансирования в итоге развалилось. Все кончилось тем, что Чубайс вышел сухим из воды, а Коржакова отправили в отставку.

Генпрокурор Скуратов на заседании в Совете Федерации по вопросу о его отставке, 1999 год

Было несколько попыток привлечь его к ответственности. Но этот человек обладал и чутьем, и достаточным уровнем профессионализма, и уважал своих юристов. Поэтому он всегда проходил, так сказать, по грани. Но юридически он преступником не является. Если взять политическую ответственность, то он во многом несет ответственность за то, что в России экономика до сих пор не работает Юрий Скуратов бывший генеральный прокурор

Бывший генеральный прокурор Юрий Скуратов тоже пытался бороться с Чубайсом в 1990-е. После того как в августе 1998 года грянул дефолт и почти у всех россиян, как тогда часто говорили, земля ушла из-под ног, он инициировал расследование деятельности 780 крупных государственных чиновников, которые подозревались в игре на рынке Государственных краткосрочных облигаций (ГКО) с использованием служебного положения. В числе подозреваемых были Чубайс и дочери Ельцина.

Но и это дело, как нетрудно догадаться, довести до конца не удалось. Более того, по сути, оно стоило карьеры Скуратову, который в итоге запомнился как «человек, похожий на генерального прокурора» на слитом видео с проститутками.

Полковник Квачков в день оправдания по делу о покушении на Чубайса, 2010 год

Чубайс в этой системе является, на мой взгляд, вообще преднамеренно карикатурной фигурой. Обществу навязывался миф о том, что Чубайс виноват в приватизации. Он, конечно, сыграл в этом важную роль, но не он же приватизировал! (…) Чубайс был фигурой, предназначенной для битья. «Во всем виноват Чубайс!» Это карикатура Анатолий Квачков полковник ГРУ

Бороться с Чубайсом пробовали не только аппаратными методами. Прославился в этом странном деле полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба Владимир Квачков.

Его имя прогремело в 2005 году, после того как его обвинили в организации покушения на тогдашнего главу РАО ЕЭС России Чубайса. Кто в реальности его организовал, доподлинно неизвестно, так как Квачков, который заявлял, что не испытывает к Чубайсу неприязни, был дважды оправдан присяжными.

Чубайс на пресс-конференции «Народная приватизация: акции, чеки»

Преступная приватизация, которой руководил Чубайс, должна быть расследована. Те, кто это преступление совершил перед страной, обществом, обязаны понести соответствующее наказание. Надо поставить точку. Уничтожили 75 тысяч предприятий... По нему скучает тюрьма Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Еще одним постоянным критиком Чубайса остается бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Коммунисты под его руководством требовали отставки «реформатора» еще во время первого президентского срока Бориса Ельцина. В ходе предвыборной кампании 1996 года именно Чубайс возглавлял штаб Ельцина, а главным противником Бориса Николаевича был как раз Зюганов. С тех пор отношения между ними теплее не стали. Даже в 2020-м году Зюганов грозил ему тюрьмой.

Жириновский и Зюганов в Госдуме, 1996 год

В любом случае свое 70-летие он [Чубайс] будет встречать в тюрьме Владимир Жириновский основатель ЛДПР

Бывший коллега Зюганова по Государственной Думе, основатель и многолетний лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже не упускал случая обвинить Чубайса во всех грехах. В очередной раз такая возможность представилась ему в день 60-летнего юбилея Чубайса, 16 июня 2015 года. Тогда в ходе своего выступления в Государственной Думе Жириновский попытался сделать пророчество на десять лет вперед. Относится оно как раз к сегодняшнему дню.

Встречает этот день Анатолий Борисович хоть и не за решеткой, но в опале и иммиграции. В 2023 году, уже после отъезда Чубайса из России, появилась информация, что он начал представляться британским ученым. Статья «Неплатежи в pоссийской экономике 1990-х: непредвиденный институт» в журнале «Вопросы экономики» подписана Чубайсом — «независимым исследователем из Глазго».

То, что Анатолий Борисович [Чубайс] там прячется, я вообще [не понимаю]. Мне показали фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Мойша Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю Владимир Путин президент России

Нынешний президент России Владимир Путин всегда проявлял сдержанность в оценках работы Чубайса. Он не раз повторял, что пересмотра итогов приватизации 1990-х не будет. А Чубайс при нем вплоть до последнего времени спокойно менял должности в государственных и окологосударственных структурах. Тем не менее после начала СВО в феврале 2022-го что-то лопнуло.

Десятилетие за десятилетием Чубайс стоически выносил всю критику в свой адрес. Его невозмутимость по этому поводу стала мемом сама по себе. Фраза «Непотопляем, как Чубайс» понятна в России практически каждому.

Но непонятно другое. Кто же дальше будет во всем виноват.