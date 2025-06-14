Физические недостатки Петра I: как он их маскировал

Русская семерка

Пётр I многим представляется высоким и грозным императором. При этом стоит отметить, что подтверждёнными сведениями о внешности русского правителя современные историки не обладают. Описания противоречивы, поэтому есть основания полагать, что реформатор выглядел иным образом.

Как Петр I маскировал свои физические недостатки
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Он же памятник!

Грозный вид царя развенчивает скульптор Михаил Шемякин, ставший автором памятника Петру I у Петропавловской крепости. Сидящий на скамейке император поражает своей непропорциональностью: несуразно длинные и тонкие конечности, маленькая голова. Сам юе Шемякин говорил – за основу взял посмертную маску Петра I, выполненную Растрелли и хранящуюся в Эрмитаже. Так что в портретном сходстве сомневаться не приходится. Но в остальном едва ли образ соответствует действительности. Дело в том, что при соблюдении пропорций у скульптора царь получился невысокого роста. Вот автор и решил «прибавить» ему несколько сантиметров.

Краше всех!

По мнению историка Василия Ключевского, правитель был «высок, худощав и хорош собой». Составляя такое описание, он опирался на оставленные современниками воспоминания, которые также вызывают вопросы. Разве можно считать «хорошо сложенным» (так говорили о Петре I) человека, который при росте около 204 сантиметров носил камзол 48 размера? Кроме того, у императора был очень маленький размер ноги для мужчины его роста – 39-й. Чтобы этот недостаток не бросался в глаза, царь носил большие ботфорты, которые надевал поверх туфлей. Судя по прижизненным портретам, государь и другие недостатки своей внешности умело скрывал. В его гардеробе всегда были плащи, которые создавали ореол стремительности. Впрочем, прочие элементы одежды тоже отличались мешковатостью, поддерживая богатырский образ. А вот с маленькой головой сделать ничего не удавалось. Поэтому и вошёл в историю Пётр I как правитель с непропорциональной фигурой.