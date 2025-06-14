Как Петр I маскировал свои физические недостатки

Пётр I многим представляется высоким и грозным императором. При этом стоит отметить, что подтверждёнными сведениями о внешности русского правителя современные историки не обладают. Описания противоречивы, поэтому есть основания полагать, что реформатор выглядел иным образом.

Он же памятник!

Грозный вид царя развенчивает скульптор Михаил Шемякин, ставший автором памятника Петру I у Петропавловской крепости. Сидящий на скамейке император поражает своей непропорциональностью: несуразно длинные и тонкие конечности, маленькая голова. Сам юе Шемякин говорил – за основу взял посмертную маску Петра I, выполненную Растрелли и хранящуюся в Эрмитаже. Так что в портретном сходстве сомневаться не приходится. Но в остальном едва ли образ соответствует действительности. Дело в том, что при соблюдении пропорций у скульптора царь получился невысокого роста. Вот автор и решил «прибавить» ему несколько сантиметров.

Краше всех!

По мнению историка Василия Ключевского, правитель был «высок, худощав и хорош собой». Составляя такое описание, он опирался на оставленные современниками воспоминания, которые также вызывают вопросы. Разве можно считать «хорошо сложенным» (так говорили о Петре I) человека, который при росте около 204 сантиметров носил камзол 48 размера? Кроме того, у императора был очень маленький размер ноги для мужчины его роста – 39-й. Чтобы этот недостаток не бросался в глаза, царь носил большие ботфорты, которые надевал поверх туфлей. Судя по прижизненным портретам, государь и другие недостатки своей внешности умело скрывал. В его гардеробе всегда были плащи, которые создавали ореол стремительности. Впрочем, прочие элементы одежды тоже отличались мешковатостью, поддерживая богатырский образ. А вот с маленькой головой сделать ничего не удавалось. Поэтому и вошёл в историю Пётр I как правитель с непропорциональной фигурой.