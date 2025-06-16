Из-за решетки на пьедестал: история абсолютной чемпионки, родившейся в тюрьме

Первые её шаги прозвучали не по паркету спортивного зала, а по бетонному полу Бутырской тюрьмы. Елена Карпухина появилась на свет за решёткой, и уже тогда судьба будто бросила ей вызов: «Попробуй выжить — и стань великой». Она выжила. И стала. Абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике, символом грации и стойкости советского спорта. Но за медалями, стихами и сценами скрывалась одна из самых драматичных биографий среди отечественных спортсменок.

Жизнь за решёткой

Её мать, женщина с образованием и тягой к авантюрам, попала в тюрьму в конце 1940-х. Карпухина родилась там и провела за решёткой первые два года своей жизни, в то время, когда миллионы мечтали просто быть на свободе. Отца она не знала никогда, лишь имя, Рэм, и туманный образ лётчика, навсегда растворившийся в прошлом. Воспитанием Елены занималась мать, а позже бабушка, ставшая для неё опорой и главным советчиком.

Гимнастикой Лена увлеклась не сразу: сначала были балетные па, кружки, сцена. Но судьба снова повернула резко – провал на вступительных экзаменах в хореографическое училище стал началом пути в большой спорт. Там, где другие годами готовятся с детства, она ворвалась, казалось, слишком поздно – в 11 лет. Но уже в 16 её имя гремело по всему миру.

Восхождение, которому не мешала ни тюрьма, ни одиночество

В 1967 году Карпухина выигрывает золото на чемпионате мира в Копенгагене, став абсолютной чемпионкой. Это было триумфальное признание для девушки, у которой за плечами не было ни влиятельных родственников, ни спортивной династии, ни крепкого тыла. Была лишь воля. И бабушка, которую она позже не раз называла своим личным тренером по жизни.

© Елена Карпухина // РИА Новости

Карьеру она завершила рано – художественная гимнастика не щадит возраст. Но её жизнь не кончилась вместе с выступлениями. Карпухина пошла учиться, стала тренером, педагогом, инструктором по лечебной физкультуре. Работала в интернатах, институтах, школах. Позже писала стихи, занималась бардовской песней, даже баллотировалась в депутаты. Много граней, но за каждой просматривалась одна и та же боль: одиночество.

Семейная драма: родная дочь как чужая

В 1974 году у Елены родилась дочь Надежда. Имя не оправдало себя. Годы спустя отношения между ними разрушил квартирный конфликт. После рождения внука дочь попросила прописать отца ребёнка в московской квартире Елены. Та отказала. Более того, она переписала квартиру не на дочь, а решила завещать её государству. Этот поступок стал последней каплей. Контакт между матерью и дочерью оборвался. Отношения не спас даже внук, который обвинял бабушку в слежке и диктофонных записях разговоров.

Я была плохая мать, потому что не включила в завещание её мужа, – позже скажет Елена в одной из телепередач, совершенно не скрывая горечи.

Её решение не было местью — это был крик женщины, которая снова осталась одна.

Дом ветеранов, который стал концом иллюзий

В 2018 году Карпухина добровольно переселилась в дом ветеранов. Надеялась найти там покой, окружение, понимание. Но столкнулась с другим: озлобленность, равнодушие, страдания. Она уверяла, что её пытались отравить, говорила об отключениях, унижениях, слезах. «Я как белая ворона в этой стае», – заявляла она в эфире, а дом ветеранов называла «конвейером смерти».

© Елена Карпухина // РИА Новости

И в этой череде ударов судьбы Карпухина выбрала... снова тюрьму. Не как место боли, а как точку опоры. Она передала все свои 69 наград музею Бутырки. Та самая тюрьма, где она родилась, приняла назад свою звёздную дочь. Там, в коридоре, она разрыдалась. А позже стала попечителем заключённых, следила за их правами, писала заявления и посещала камеры. Кто-то посчитал бы это странным. Для Елены – это был круг, замкнувшийся на честности и памяти.

Звезда вне схем

Сегодня Елене Карпухиной 73 года. Её имя редко мелькает в новостях. Родные от неё отдалились. Тренерскую работу она оставила после конфликта с коллегами. В политике не сложилось. Она всегда шла поперёк течения: родилась не там, где положено; победила, когда никто не ждал; выбрала одиночество вместо удобства. Её гимнастика давно закончилась. Но борьба продолжается.