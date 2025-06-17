Почему смерть Жанны Фриске до сих пор считается загадкой

Десять лет назад ушла из жизни одна из самых ярких певиц отечественной сцены — Жанна Фриске. За ее борьбой с раком мозга следила вся страна. Спустя годы после смерти кумира поклонники задаются вопросом: почему болезнь обнаружили так поздно и почему уход из жизни знаменитости окончился скандалом, который не утихает уже много лет.

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Трудный выбор

Жанна Фриске начала свою карьеру в группе «Блестящие», а через несколько лет ушла в «сольное плавание». Ее хиты занимали первые строчки в чартах, а концерты публика ждала с нетерпением. Жизнерадостная и добрая, ее любили многие.

Особый интерес вызывала личная жизнь Жанны. Ей приписывали множество романов с коллегами и знаменитостями, но свое счастье она нашла с телеведущим Дмитрием Шепелевым. В 2013 году пара стала родителями: у них родился сын Платон.

Вскоре страна узнала о страшном диагнозе певицы, но Жанна рассказала то, что повергло многих в шок. Оказалось, что агрессивную форму рака у артистки выявили еще во время беременности. Врачи предлагали певице прервать вынашивание малыша и срочно начать лечение, но она отказалась. Жанна решила сохранить жизнь ребёнку, рискуя своей.

После родов артистка начала тяжёлую борьбу с недугом. Ее гражданский муж и друзья организовали сбор, искали лучших врачей и клиники.

Спустя год появилась надежда — врачи сообщили о ремиссии. Но счастье было недолгим. В 2015 году болезнь вернулась и стала ещё агрессивнее, а в июне певицы не стало. Она умерла, не приходя в сознание.

Загадки

Отец Жанны Фриске рассказал: последние три месяца исполнительница провела в коме в его доме. Туда ее привезли после лечения в Америке. Несмотря на наличие возможностей, ни одна клиника не стала оставлять российскую звезду под своим наблюдением. Врачи не хотели, чтобы певица умерла в стенах больницы.

Также много вопросов вызывает вызов скорой помощи в ночь смерти артистки. Жанны не стало в 22:30, а медикам позвонили после полуночи.

Лучшая подруга Фриске Ольга Орлова до сих пор не комментирует произошедшее. Она лишь сослалась на шоковое состояние и побег сиделки. Певица пояснила, что нанятая женщина без объяснения причин сбежала. Уход за тяжелобольной Жанной лег на плечи ее матери и сестры.

Муж за границей

Незадолго до смерти Фриске Дмитрий Шепелев с сыном уехал в Болгарию. На момент смерти артистки их не было рядом. Отпуск пришлось прервать из-за сообщения о смерти артистки. После похорон Владимир Фриске заявил, что готов на себя взять заботу о внуке, но телеведущий наотрез отказался. Уже тогда поклонники заподозрили тестя и зятя в непримиримых разногласиях.

Также для многих остаётся открытым вопрос: почему в последние дни жизни Жанна Фриске не получала квалифицированную медицинскую помощь, а оставалась дома на попечении семьи?

После похорон артистки ее поклонники узнали еще одну интересную новость: со счетов Жанны пропали 20,9 миллиона рублей. При этом родные отчитались всего за 4 миллиона.

Отец певицы заявил, что деньги дочери не трогал. А вот Дмитрий Шепелев якобы не смог предоставить чеки о заграничных переводах на сумму 364 тысячи долларов. После этого следствие и Русфонд решили проверить имущество и счета телеведущего.

Сам Дмитрий позже отметил, что деньги переводил в клиники, где лечилась Жанна, однако Владимир Фриске в слова зятя не поверил. Мужчина настаивал на нецелевом расходовании денежных средств. Эксперты остались на стороне отца артистки, отметив, что чеки можно в любой момент запросить. В итоге разбирательства перешли в непубличную плоскость.

Трагический уход

После смерти исполнительницы отношения Владимира Фриске и Дмитрия Шепелева окончательно испортились. Телеведущий запретил сыну общаться с родственниками матери, несмотря на их многочисленные попытки наладить связь с единственным сыном Жанны.

Квартиру певицы отец и мать звезды сохранили в том виде, что и была при жизни Жанны. Родственники экс-«Блестящей» хранят ее для внука. Они уверены: пройдёт ещё немного лет, и Платон захочет наладить с ними общение. Тогда они смогут рассказать мальчику о его рано ушедшей из жизни маме и показать, как она жила и чем увлекалась.

Смерть Жанны Фриске показала ее коллегам и поклонникам: связи и деньги бессильны перед силой тяжёлой болезни.

Фанаты не исключают, что виной всему могла стать поздняя диагностика онкологии и желание Жанны сохранить жизнь сыну. При этом они уверены: родные могли повлиять на решение певицы, но не стали этого делать.

Спустя десять лет фанаты Жанны Фриске продолжают тосковать по любимой исполнительнице и искать ответы на вопросы о жизни и смерти артистки.