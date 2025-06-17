Тайна гибели «Динамита»: кому мешал Владимир Турчинский

Владимира Турчинского, или «Динамита», знали многие. Он был не только спортсменом, но и талантливым актёром и телеведущим. Его внезапная смерть до сих пор остается предметом обсуждений.

Внезапная кончина

Имя Владимира Турчинского в начале 2000-х звучало повсюду. Спортсмен, бодибилдер, актер, телеведущий и рекордсмен Книги Гиннесса — его знали все. Особый интерес и любовь зрителей завоевали его программы «Смех без правил» и «Убойная лига». Именно они дали билеты в жизнь многим известным комикам.

За свою жизнь Владимир успел сняться в нескольких детских телепередачах, десятках сериалов и фильмов. Он поднимал трехтонного слона и двигал самолет «Руслан».

Многие поклонники и коллеги не стесняясь назвали Турчинского настоящим русским мужиком. Они отмечали его харизму, силу, и отменное чувство юмора.

46-летний артист был на пике карьеры. Его рабочий график был загружен на месяцы вперёд, новые проекты множились, а армия поклонников кратно увеличивалась день ото дня. Именно поэтому новость о внезапном уходе Владимира из жизни потрясла всю страну.

Виновата скорая?

За несколько часов до своей смерти шоумен пообщался с журналистами телеканалов РЕН ТВ и ТВ-Центр. Он жил в Подмосковье, поэтому после работы отправился домой, в деревню Пашуково. После обычного ужина с семьей и недолгого общения он отправился спать. Завтра его ждал новый насыщенный день, съёмки и проекты. Жалоб на плохое самочувствие жена не слышала.

В пять утра 15 декабря Владимир Турчинский проснулся от сильной боли в грудине. Он попытался встать с кровати, но не смог и упал на пол. Ирина Турчинская тут же вызвала скорую помощь, но медики ехали слишком долго. Прибыв через полтора часа, они уже не смогли помочь звёздному пациенту и констатировали смерть. Проведённая медицинская экспертиза гласила: Владимир Турчинский ушел из жизни в результате инфаркта.

Поклонники и друзья спортсмена долго не могли поверить в случившееся. Все знали: артист и спортсмен — сторонник здорового образа жизни. По его методикам на тот момент тренировались тысячи людей. Поэтому навредить ему собственное увлечение не могло. Он регулярно посещал врачей и следил за своим здоровьем. Тогда в ход пошли версии о смерти кумира.

Причины смерти

Несмотря на то, что официальной причиной смерти Владимира Турчинского стала сердечная недостаточность, версий было выдвинуто несколько. Одни были похожими на правду, а другими стали плодом воображения взбудораженных фанатов. Врачи при этом отмечали: ухудшению состояния сердечной мышцы артиста поспособствовали частые съёмки, ненормированный рабочий график, усталость и стресс.

За месяц до смерти актер обращался за помощью в военно-морской госпиталь. Он жаловался на боли в груди и общее недомогание. А за день до смерти он проходил процедуру очищения крови.

По мнению ряда СМИ, именно плазмаферез мог стать причиной гибели кумира нулевых. Однако специалисты опровергли эти доводы. Они отметили, что процедура не провоцирует инфаркт и с точки зрения кардиологии является абсолютно безопасной.

Врачи не исключили, что Владимир Турчинский мог пить анаболические препараты, которые не только стимулируют рост мышц, но и негативно влияют на работу сердца.

Лечащий врач бодибилдера отметил, что Владимир иногда пил гормональные препараты, чтобы поддержать тело в тонусе. Однако вдова артиста назвала эти слова ложью. Ирина Турчинская заявила, что такое невозможно скрыть, и ее супруг не принимал ничего похожего.

Заказное убийство

После версии о сердечной недостаточности фанаты припомнили связи Владимира Турчинского со знаменитыми личностями, из-за чего его могли лишить жизни.

Так, за некоторое время до смерти Турчинский и Басков публично выступили с поддержкой молдавского политика Илана Шора. Многим тогда не понравилась политическая позиция артистов.

© Личный архив Ирины Турчинской

В 1990-е Владимир работал телохранителем у певца Дмитрия Маликова. Будущий артист даже получил огнестрельное ранение. К счастью, оно не повлияло на работу жизненно важных органов, и через некоторое время Турчинский приступил к тренировкам и съёмкам.

После этого поклонники предположили, что знаменитость могли убить, но сделали это незаметно, подстроив естественную смерть.

Наследие

На похоронах Ирина Турчинская еще раз обвинила скорую. Она подчеркнула, что после ухудшения состояния Владимир находился в сознании еще полчаса. Ближайшая станция скорой помощи находится в селе Ямкино, но там отказались направлять машину к дому артиста. Вместо этого карета с медиками выехала из столицы.

После этого вдова неоднократно обращалась к правоохранителям с требованием привлечь медиков к ответственности за халатность, но силовики не нашли состава преступления в их действиях.

Владимира Турчинского похоронили 18 декабря 2009 года. В 2010 году вышел сериал «Небо в огне», где артист исполнил свою последнюю роль.

© Личный архив Ирины Турчинской

После похорон мужа Ирина Турчинская на некоторое время ушла в тень. Сейчас же она — успешный фитнес-тренер. Женщина продолжает дело покойного мужа. Ирина активно участвует в различных телепроектах, посвященных спорту и здоровому образу жизни. В интервью она заявила, что некоторое время не могла справиться с тоской и горем, но потом решила жить так, как того хотел бы Владимир.

Дочь Турчинского Ксения профессионально занимается танцами. По словам матери, девушка, как и её отец, не привыкла отступать и всегда достигает своих целей.