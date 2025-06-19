Почему «народный мститель» стал примером для Юрия Гагарина

Первый космонавт Земли Юрий Гагарин так отзывался об этом человеке: «Облик народного мстителя Николая Кузнецова всегда был для меня примером безграничного служения своему народу и своей родине, человечеству и прогрессу». Легендарный разведчик Великой Отечественной войны Николай Кузнецов за 16 месяцев диверсионной работы под личиной обер-лейтенанта Пауля Вильгельма Зиберта ликвидировал более десятка высокопоставленных представителей оккупационной администрации нацистской Германии.

Крестьянский самородок

До недавнего времени многие факты биографии бесстрашного разведчика-ликвидатора Николая Ивановича Кузнецова были скрыты под грифом «секретно», да и сегодня остается еще немало белых пятен. Тем не менее из имеющихся сведений очевидно, что это был настоящий самородок.

Родился будущий Герой СССР в многодетной крестьянской семье в селе Зырянка нынешней Свердловской области. При рождении ему было дано имя Никанор, но все звали его Никой, так что в 1931 году он меняет имя на Николая. После семи лет школы и года в Тюменском сельскохозяйственном техникуме, бросить который вынудило бедственное положение семьи после смерти отца, Кузнецов поступает в Талицкий лесной техникум, параллельно увлекаясь самостоятельным изучением немецкого языка. У Николая обнаруживаются уникальные лингвистические способности. Он в совершенстве овладевает шестью немецкими диалектами, легко осваивает также польский, украинский, коми-пермяцкий, эсперанто.

На службе контрразведки

Как утверждает биограф Теодор Гладков, как раз за талант к языкам, а также за проявленное мужество при участии в коллективизации, когда крестьяне совершали нападения на рейды, советские спецслужбы и обратили внимание на Николая Кузнецова. Не помешала даже запятнанная биография. Кузнецов дважды вылетал из комсомола – первый раз в 1929 году, по обвинению в «белогвардейско-кулацком происхождении», второй раз после того, как год спустя был осужден на год исправительных работ за косвенную причастность к припискам с целью расхищения, имевшим место в лесоустроительной партии. И это несмотря на то, что Кузнецов как раз и был тем человеком, который сообщил о коллегах-расхитителях милиции.

Тем не менее, закрыв глаза на эти обстоятельства и даже используя их в интересах контрразведки при внедрении Николая Кузнецова в круги «антисоветских элементов», НКВД активно привлекает нового агента к работе. Под кодовым псевдонимом «Кулик» Николай Кузнецов с 1932 года участвует в акциях ОГПУ Коми-Пермяцкого автономного национального округа по ликвидации повстанческих групп.

В 1934 году, официально работая в Свердловске трестовым статистиком, Кузнецов негласно служит в контрразведке под кодовым псевдонимом «Ученый». Затем ему присваивают позывной «Колонист», и под прикрытием расцеховщика конструкторского бюро «Уралмашзавода» он ведет оперативную разработку иностранных специалистов. За четыре года службы маршрутным агентом Кузнецов объездил весь Урал.

В конце 1930-х Кузнецов получает паспорт на имя Рудольфа Шмидта и внедряется в московскую дипломатическую среду, перехватывая дипломатическую почту, участвуя в вербовке кадров и принимая участие в различных контрразведывательных операциях.

Гроза палачей-оккупантов

Служба в контрразведке стала подготовительным этапом к настоящим подвигам. С началом Великой Отечественной войны Николай Кузнецов начинает работу в 4-м управлении НКВД под командованием П. А. Судоплатова и активно готовится к заброске в фашистский тыл в Западную Украину под видом обер-лейтенанта Пауля Вильгельма Зиберта, который на самом деле погиб во время битвы под Москвой.

Для достоверности Кузнецова на несколько месяцев помещают в лагерь военнопленных под Красногорском, где он адаптируется, осваивает тонкости немецкой военной лексики и взаимоотношения различных родов неприятельских войск, изучает повадки немецких офицеров. После прохождения спецподготовки Николай Кузнецов начинает разведывательную деятельность в оккупированном украинском городе Ровно в составе партизанского отряда «Победители», командира Дмитрия Медведева.

Разведчик с успехом добывает сведения у офицеров вермахта и представителей нацистской чиновничьей элиты. Наиболее ценными стали переданные Кузнецовым сведения о секретной полевой ставке Гитлера «Вольфшанце» («Волчье логово») под Винницей, а также план теракта, готовившегося немцами во время Тегеранской конференции против руководителей стран-участников антигитлеровской коалиции Сталина, Рузвельта и Черчилля.

Но главной миссией Николая Кузнецова становятся акты возмездия. С 25 августа 1942 года по 8 марта 1944-го Кузнецов ликвидировал 11 высокопоставленных нацистов, среди которых был палач украинского народа, главный немецкий судья Функ, генерал Кнут, вице-губернатор Галиции Бауэр, вице-губернатор Львова Вехтер и другие. В результате брошенной Кузнецовым противотанковой гранаты получил тяжелые ранения и потерял обе ноги постоянный заместитель рейхскомиссара Украины Эриха Коха Пауль Даргель.

На самого Коха Кузнецов также дважды готовил покушение, но это был единственный случай, когда разведчик потерпел неудачу. В конце зимы 1944 года Николай Кузнецов героически погиб под Львовом от рук бандеровцев. По одной из версий, Кузнецов сам подорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.