«У вас плохая фигура». Как Наталья Селезнева стала звездой фильмов Гайдая

Наталья Селезнева полюбилась миллионам зрителей благодаря ролям в комедиях Леонида Гайдая: студентка Лида и актриса Зинаида Михайловна — культовые героини советского кино. Наверняка многие считают, что именно Гайдай привел в кино Селезневу, но на самом деле артистка с раннего детства снималась в фильмах и играла в театре, а вот Гайдай разглядел ее не сразу. Рассказываем о жизни и творчестве Натальи Селезневой.

Удачный старт

Наталья Игоревна Селезнева родилась 19 июня 1945 года в Москве. С детства ее окружала творческая атмосфера: отец заведовал разделом "Искусство фотографии" в журнале "Советское фото", мать работала художницей по росписи тканей — их коммуналка в центре Москвы напоминала художественную мастерскую.

В школе Наталья училась средне, зато всегда покоряла окружающих своим обаянием и непосредственностью. Первую большую роль она сыграла еще в шесть лет — актер Михаил Майоров приметил Селезневу на улице и пригласил на просмотр в Театр Советской армии, где как раз искали девочку на роль в новом спектакле "Тридцать сребреников". Так Наталья оказалась на большой сцене, а вскоре дебютировала и в кино. Фильм "Алеша Птицын вырабатывает характер" (1953) снимался по сценарию Агнии Барто, и писательница лично выбрала восьмилетнюю Наталью на одну из главных ролей. Затем юная артистка снялась в детской комедии "Девочка и крокодил" (1956).

Будучи старшеклассницей, Наталья Селезнева планировала поступать во ВГИК, но однажды, прогуливаясь по Арбату, увидела в витрине фотографии артистов Вахтанговского театра и захотела быть как они. Получив школьный аттестат, Наталья отправилась на вступительные экзамены в театральное училище имени Щукина — альма-матер большинства актеров Театра им. Вахтангова. Ей удалось поступить с первого раза на курс Бориса Захавы — одного из крупнейших режиссеров того периода, ученика Евгения Вахтангова и ректора Щуки. "Меня взяли в училище, потому что я была очень смешная. Я шутила, я была очень нелепая, маленькая, мне было 16 лет", — позже вспоминала Селезнева в интервью.

Фильмы Гайдая и не только

В советское время студентам Щукинского училища не разрешали сниматься в кино, распространялось это правило даже на самых талантливых и перспективных: из-за съемок, например, отчислили Татьяну Самойлову, в шаге от исключения был и Василий Лановой. Несмотря на запреты, Наталья Селезнева решила во время летних каникул отправиться на пробы к Леониду Гайдаю. По воспоминаниям актрисы, она не осознавала, какие перспективы перед ней вот-вот откроются, — ей хотелось просто подзаработать.

На пробы Наталья Селезнева приехала прямо с пляжа, в купальнике, причем не в своем, а одолженном у подружки. Гайдай, увидев студентку, засомневался в том, что она подойдет на роль, и прибег к провокации.

Гайдай мне говорит: "Вы можете показать свою фигуру?" Я сказала, что раздеваться перед ним не буду. И тут он заявил: "Да у вас плохая фигура. Вы стесняетесь". И тут я со злостью снимаю сарафан, остаюсь в купальнике и говорю ему: "Ну как у меня фигура?" — "Утверждены", — Наталья Селезнева

Обойдя сотню других претенденток, Наталья Селезнева получила роль студентки Лиды в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965). После выхода комедия стала хитом и Наталья Селезнева проснулась знаменитой.

Актриса известна и другими яркими ролями в фильмах Леонида Гайдая — Зины из комедии "Иван Васильевич меняет профессию", Татьяны из "Не может быть!". Можно предположить, что после первой совместной работы Наталья сразу же стала любимицей режиссера и попала в следующие проекты без кастинга. Но Гайдай всегда тщательно отбирал актеров, к тому же знал, что у многих Селезнева прочно ассоциируется с образом отличницы Лиды — сцена, в которой они с Шуриком (Александр Демьяненко) готовятся к экзамену, стала культовой. Для фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) требовалась актриса иного амплуа — на роль взбалмошной и обольстительной Зины претендовали Наталья Гундарева, Наталья Гвоздикова и еще несколько актрис.

Селезнева шла на пробы с уверенностью, что быстро получит роль, но ей пришлось участвовать в общем конкурсе.

"Гайдай был строгим, и на съемочной площадке царили собранность и концентрированность, как в операционной. Никакого амикошонства, веселья", — вспоминала Селезнева в интервью.

Как мы знаем, актрису все же утвердили на роль Зины, и после премьеры на Селезневу обрушилась новая волна популярности. Вскоре она сыграла и в следующем фильме Гайдая — "Не может быть!" (1975).

Когда я снималась у него первый раз — в "Операции "Ы" и других приключениях Шурика", — то не осознавала, насколько мне повезло и что вообще за явление — Гайдай. И лишь на третьей и последней нашей с ним картине, "Не может быть!", до меня дошло наконец, с какой грандиозной личностью свела судьба, — Наталья Селезнева

Среди других заметных киноработ с участием Натальи Селезневой — "Калиф-аист" (1968), "Приключения желтого чемоданчика" (1970), "По улицам комод водили" (1978), "Тема" (1979), "Берегите мужчин!" (1983).

Легенда Театра сатиры

В 1966 году, после выпуска из Щукинского училища, Наталья Селезнева присоединилась к труппе Театра сатиры. Она всегда оставалась верна своему коллективу и этой сцене — в театре актриса служит уже более полувека (хотя в последние годы в спектаклях не участвует). За годы работы Селезнева сыграла в десятках постановок — "Горе от ума", "Клоп", "Гнездо глухаря", "Идеальное убийство", "Грустно, но смешно", "Вечерний выезд общества слепых" и в других.

Оказавшись в Театре сатиры, я так в нем и осталась. Я очень консервативна. У меня одна запись в трудовой книжке, один муж, один сын... Даже духи я не меняю 40 лет, — Наталья Селезнева

Благодаря родному театру Наталья Селезнева получила и роль в юмористической телеперадаче "Кабачок "13 стульев": основных персонажей в этом проекте играли артисты Театра сатиры. На протяжении долгих лет, с 1966 по 1980 год, Селезнева появлялась на экране в образе пани Катарины — экстравагантной, роскошной девушки, наряды которой были мечтой многих советских женщин. Причем одежду для съемок, по воспоминаниям актрисы, она подбирала себе сама — как и другие участники "Кабачка".

Личная жизнь

В 1968 году на съемках сказки "Калиф-аист" Наталья Селезнева познакомилась с актером Владимиром Андреевым. Он был старше ее на 15 лет, к тому же женат, но между артистами все равно закрутился роман. Отношения развивались стремительно, и в том же году Селезнева и Андреев сыграли свадьбу. В 1969-м у них родился сын Егор. Наталья Селезнева и Владимир Андреев провели вместе более полувека, в 2020 году актриса овдовела.

Актриса не раз переживала сложные времена — в 90-е из-за проблем с щитовидкой она потеряла голос, но смогла восстановиться благодаря игре на губной гармошке. В 2018-м Селезнева сломала шейку бедра, перенесла несколько операций на ногах, а вместе с этим и депрессию, но сумела вернуться в строй — выходила на сцену Театра сатиры, снималась в передачах. Сейчас Наталья Селезнева редко появляется на публике, но иногда ее можно увидеть на телевидении.