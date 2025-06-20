Бизнес по-советски: чем Мавроди занимался до создания пирамиды МММ

МММ – крупнейшая финансовая пирамида в российской истории, созданная Сергеем Мавроди. На момент создания известного акционерного общества ему было уже 38 лет. Надо полагать, что МММ – далеко не первый проект финансиста.

Бизнес по-советски

Сергей Пантелеевич Мавроди появился на свет 11 августа 1955 года в небогатой московской семье. Мать Валентина Фёдоровна работала старшим инженером, отец Пантелей Андреевич – монтажником. Учился Мавроди в средней школе №35, где демонстрировал математические способности. Также подросток посещал детскую художественную школу имени Серова.

Мавроди с детства обладал феноменальной памятью. Он с первого раза запоминал сложнейшие формулы и теоремы. Если при нём читали вслух какой-то текст, он мог его повторить практически дословно. Кроме того, Маврик (детская кличка Сергея) любил рисковать и никогда не мирился с поражениями. Благодаря этим чертам характера Мавроди в детстве и юности получил аж 12 сотрясений мозга.

В студенческие годы парень увлёкся самбо. Довольно быстро ему удалось добиться впечатляющих результатов и стать кандидатом в мастера спорта. Позже Сергей стал чемпионом Москвы в абсолютной весовой категории.

В период обучения в Московском институте электронного машиностроения Мавроди начал делать первые шаги в бизнесе – продавать аудио- и видеокассеты.

После получения диплома новоиспечённый специалист два года проработал в закрытом НИИ и даже ночным сторожем – чтобы избежать обвинения в тунеядстве. Основной доход ему по-прежнему приносила продажа аудио- и видеоматериалов.

В 1983 году бизнесмена задержали на 10 суток сотрудники ОБХСС с формулировкой «за частную предпринимательскую деятельность». Ему грозило возбуждение уголовного дела, но его спас выход постановления ЦК КПСС «О перегибах».

В свободное от работы время Мавроди занимался разведением рыбок в огромных аквариумах, которые он устанавливал у себя дома, рыбачил на спиннинг.

Мы можем многое

Предпринимательский талант Сергей Пантелеевич смог проявить в период перестройки и после распада Советского Союза. В 1989 году он основал кооператив МММ, из которого впоследствии выросли несколько крупных коммерческих предприятий. МММ – аббревиатура, которая расшифровывалась следующим образом: «Мы Можем Многое». Правда, позже Сергей признавался, что название появилось благодаря первым буквам фамилий учредителей организации: его самого, младшего брата Вячеслава и Ольги Мельниковой.

Деятельность печально известного акционерного общества коснулась 15 миллионов человек. Акции пирамиды появились в продаже в начале февраля 1994 года. Афера продолжалась больше полугода. За это время были периоды, когда выручка Мавроди достигали 50 млн долларов в сутки.

Финансовая успешность и популярность позволили Сергею Пантелеевичу баллотироваться в Госдуму. В октябре 1994 года он выиграл выборы и получил мандат, но за весь следующий год народный избранник не посетил ни одного заседания. За это коллеги приняли решение о лишении Мавроди полномочий.

Сергей Мавроди также пытался зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты РФ, но в декабре 1997 года его объявили в розыск, а в январе 2003 года арестовали. На свободу основатель МММ вышел через 4,5 года.

С 2014 года Мавроди принимал участие в создании финансовых пирамид более чем в 100 странах мира, включая Китай, Бангладеш, Израиль, Японию и США.

Скончался Сергей Пантелеевич 26 марта 2018 года на 63-м году жизни от сердечного приступа. Похоронили его 31 марта за счёт бывших вкладчиков МММ на Троекуровском кладбище в закрытом гробу. Этот факт, кстати, даёт простор для действий мошенников. То и дело появляются различные видеозаписи, на которых Мавроди утверждает, что на самом деле жив, и предлагает вложиться в очередную финансовую пирамиду.