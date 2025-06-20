Как беременная гимнастка стала пятикратной чемпионкой мира

Лариса Латынина – одна из самых из самых титулованных спортсменов мира. Она брала медали всех главных стартов в мировом спорте, а на чемпионате мира по спортивной гимнастике 1958 года, проходившем в Москве, и вовсе показала лучший результат в карьере: пять золотых и одна серебряная медали.

И только после завершения турнира стало известно, что выступать Ларисе было непросто: в это время она была на пятом месяце беременности.

Ещё в школе Латынина познакомилась с будущим мужем Иваном. Детей они заводить не спешили, занимаясь карьерой и наслаждаясь обществом друг друга. А потом оказалось, что гимнастка заработала серьёзные проблемы с женским здоровьем.

На сборах перед Олимпийскими играми-1956 в свободное время она вместе с другими спортсменами играла в футбол у холодной реки и частенько лазила в воду. Так и появилось воспаление, которое пришлось лечить полтора месяца. Выздороветь удалось, но врачи не были уверены, что Латынина сможет иметь детей. Ларисе об этом не сказали.

Спустя год после этого случая спортсменка пришла на медосмотр. И там ей рассказали, что она беременна – причём врач сильно этому удивился. Лариса начала плакать, но не только от счастья – через два месяца у неё планировался чемпионат мира.

© Личный архив Ларисы Латыниной

На Играх в Австралии Латынина стала четырёхкратной олимпийской чемпионкой, поэтому руководство страны ждало от неё дальнейших подобных успехов. И пропустить чемпионат мира она не могла. Врач Александр Лурье помог ей принять решение – посоветовал никому не говорить о беременности, но продолжить тренировки и выступить. Рассказывал, что у Ларисы крепкий организм и он выдержит нагрузки.

Латынина объявила новость только мужу и матери, а от остальных скрыла. Допуск к чемпионату мира она тоже получила и выступила на нём блестяще. Всего лишь на втором для себя подобном турнире Лариса победила в командном и личном многоборье, опорном прыжке, брусьях и бревне. Не поддались только вольные – там у великой гимнастки серебро.

Через несколько месяцев в семье Латыниных родилась дочь Татьяна, которая впоследствии стала профессиональной танцовщицей. В течение 15 лет девушка выступала в составе Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» имени Надежды Надеждиной. После родов Лариса восстанавливалась не так долго, девять недель. Затем она снова начала блистать на международном уровне и выиграла ещё пять золотых олимпийских медалей и три – на чемпионате мира.