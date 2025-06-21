Первые шаги в своей политической карьере Радослав Сикорский сделал в выпускном классе школы, организовав забастовочный комитет «Солидарности». Перед введением военного положения в Польше 18-летний Сикорский эмигрировал в Англию и поступил в университет Оксфорда. Окончив его, стал журналистом и посвятил себя прославлению антикоммунистического сопротивления в Афганистане и Анголе. Большую известность ему принесла книга «Пепел святых: Путешествие в Герат в час войны», написанная по материалам трёх его поездок в Пакистан и Афганистан, к моджахедам.

Движущий мотив

Сикорский пишет, что после ввода советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, борьба душманов стала вызывать у поляков сочувствие. Однако сам Сикорский, по его словам, только в эмиграции осознал, что, «когда мы восхищались Валенсой, ... нам не приходило в голову, что именно благодаря жертвам пастухов и крестьян в далёком Афганистане Брежнев воздержался от отправки против нас танков».

Естественно, Сикорский ненавидел Советский Союз, заставивший Польшу свернуть демократические преобразования, а его самого – покинуть Отчизну. Выезжая как журналист британской “Observer” на театр войны в Афганистане, он мечтал о том, чтобы принять участие в боевых действиях:

«Я хотел быть полезным... Я решил бороться».

Воевать пером журналиста...

Кумиром и наставником Сикорского был его соотечественник, фотокорреспондент Анджей Скрипковяк, эмигрировавший вместе с родителями в Англию ещё в 60-е годы. Он, как сообщает Сикорский, «принадлежал к коммандос британской спецслужбы и сражался в Омане в 70-х». В Афганистане его прозвали Энди Полак (т.е. поляк). Скрипковяк рассказал Сикорскому о своём последнем удачном снимке, когда его спутник, командир душманов по имени Панна, организатор многочисленных диверсий, подбил из «стингера» советский вертолёт, поливавший огнём позиции душманов. Энди с близкого расстояния снял кадры со сбитым вертолётом и гибнущим советским пилотом.

Скрипковяк охладил пыл молодого соотечественника, рвавшегося в бой с оружием в руках.

«Если вам повезёт, – сказал опытный товарищ, – вы взорвёте нескольких русских... Но что вам это даст?»

Вскоре, пишет Сикорский, «я осознал, что добровольцев у партизан и так в избытке... Если я действительно хочу помочь афганцам, а не угождать своему тщеславию, я должен написать об их борьбе».

...И не только

Сикорский трижды ездил на базы душманов в Пакистане, вторгался вместе с ними через границу в Афганистан и был пассивным участником их военных операций. Первые два раза он «посетил» Афганистан в 1986 году. Сначала он побывал «в течение десяти дней в провинции Кабул, где участвовал в партизанской засаде на дороге, соединяющей Кабул с Джелалабадом». Вот второй раз он в течение месяца находился в Тора-Бора в провинции Нангархар, на базе полевого командира Абдул-Кадыра.

«Я сопровождал его часть в нападении на местный гарнизон», – пишет Сикорский.

В 1987 году Сикорский вместе с душманами проник в район Герата – второго по величине города Афганистана, где ему пришлось принять участие в бою, взяв в руки оружие. Ночью отряд советских войск атаковал базу душманов. Сикорский, по его словам, расстрелял три пулемётные обоймы. Как он считает, все его пули были выпущены в воздух или только «откололи крошки от каменных плит». Так ли это на самом деле – мы вряд ли когда-нибудь узнаем точно.

Известность

Широкую известность в журналистском мире Сикорский получил сразу после этой поездки в провинцию Герат, во время которой сделал фотографии мирных жителей, погибших в результате советской бомбардировки. За эти снимки он в следующем, 1988 году получил престижную международную премию.

В том же году в Англии вышла его книга о поездках к душманам. Его последующие репортажи об участии в отрядах антиправительственной группировки УНИТА в Анголе уже мало что могли добавить к его популярности в западной журналистике. В 1989 году президент Польши Войцех Ярузельский начал демократические преобразования, и Сикорский вернулся на родину. Здесь он познакомился с перспективной американской журналисткой Энн Эпплбаум, которая стала его женой, и начал делать политическую карьеру. Уже в 1992 году Сикорский стал заместителем министра обороны, но пробыл в этой должности всего несколько месяцев.

Политическая позиция

Сперва Радослав Сикорский связал себя с политиками правого толка и в качестве члена партии «Право и справедливость», в 2005-2007 гг. был министром обороны. Затем он перешёл в либеральную партию «Гражданская платформа» и не прогадал – в течение семи лет он руководил внешней политикой Польши в составе кабинета министров Дональда Туска. Сикорскому повезло оказаться вне состава польской делегации, отправившейся на чествование расстрелянных узников Катыни 10 апреля 2010 года и трагически погибшей в авиакатастрофе под Смоленском.

В настоящее время Сикорский находится в оппозиции и резко критикует политику правящей партии «Право и справедливость». Его политическая карьера переживает не лучшие времена. Ему пришлось уйти в отставку с поста маршала (председателя) польского Сейма и даже с поста заместителя председателя своей нынешней оппозиционной партии.

Позиция Сикорского характеризуется умеренной для польских политиков степенью русофобии. В частности, он обрушивается с критикой на правящую партию за её кадровую политику в дипломатии. «Право и справедливость» уволила всех польских дипломатов, закончивших в своё время Московский институт международных отношений. По мнению Сикорского, это означает удаление из польского МИДа наиболее подготовленных кадров. Ведь в МГИМО, по его словам, поступали на конкурсной основе лучшие, тогда как в западные университеты польская элита устраивала своих отпрысков за деньги.