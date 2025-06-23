Яков Безель: каким был «отец ПВО» Москвы

Выдающийся ученый, генеральный конструктор систем противовоздушной обороны Яков Безель скончался на 87-м году жизни, не дожив 10 дней до своего дня рождения.

Он олицетворял то поколение конструкторов, которое в начале 1960-х создавало систему защиты нашей страны. К этому поколению относились такие выдающиеся личности, как Александр Расплетин, Борис Бункин, Герберт Ефремов, Иосиф Акопян, Григорий Кисунько - целая плеяда славных имен. Благодаря их открытиям СССР не уступил США и НАТО в противоракетной гонке. И Яков Владимирович Безель, которого журналисты называли отцом российской системы ПВО, до последнего дня стоял на страже нашего мирного неба.

Он родился в 1938 году в Москве. В 1961 году окончил кафедру вычислительной техники Московского энергетического института. Уже тогда стало ясно, что его будущее связано с передовыми технологиями, которые в СССР стремительно развивались в условиях холодной войны. В итоге именно Безель стал разработчиком сложнейшей автоматизированной системы управления специального назначения - ракетной системы ПВО Москвы и Центрального промышленного района. По словам замминистра обороны, начальника вооружений ВС РФ (2001-2007) Алексея Московского, все практические работы и мысли по развитию противовоздушной обороны страны были заложены в те времена, когда Безель начинал свой путь генерального конструктора.

"Яков Владимирович - это действительно глыба в науке, патриарх управления силами и средствами ПВО и ПРО, защитник Родины и Москвы, - не скупится на высокие слова начальник зенитных ракетных войск (2007-2009 гг.) Командования специального назначения ВВС России (бывший Московский округ ПВО) полковник Сергей Хатылев. - Поколения офицеров зенитных ракетных войск, радиотехнических войск и истребительной авиации ежедневно несли боевое дежурство на автоматизированных системах управления ПВО и ПРО, которые разрабатывал и внедрял Яков Безель. И где бы я ни служил, вновь и вновь встречался с результатами его труда. Он при жизни поставил себе много памятников и в войсках, и в науке, и в народном хозяйстве. Я бы ввел специальную единицу измерения автоматизации систем разного назначения - один Безель. Хотя то, что он сделал для обороноспособности страны и столицы, не поддается измерению".

Именно Безель создал систему управления всем сложнейшим хозяйством ПВО Москвы и других важных районов. Большое число локаторов и зенитных ракетных комплексов требовалось объединить в единую систему. Работа крайне многоплановая и сложная. И сегодня, по утверждению экспертов, это единственная в мире полномасштабная система ПВО и ПРО целого региона. Ее иногда сравнивают с зонтиком или куполом, который надежно закрывает небо над Москвой и областью.

Под руководством Якова Безеля создано множество уникальных разработок, названия которых известны лишь специалистам. Среди них - Единая автоматизированная радиолокационная система, автоматизированная радиотехническая система для пограничных застав и проч. "Безель опередил время, - убежден директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. - Его разработки - это фактически системы-предшественницы современного искусственного интеллекта".

АСУ "Байкал" Безеля в 1980-х стал настоящим прорывом в области ПВО. Система может управлять сразу шестью дивизионами комплексов С-300, это 72 пусковые установки или 288 ракет для одновременного залпа. А характеристики модернизированной версии "Байкала" и вовсе находятся под грифом "Совершенно секретно". Известно лишь, что эта система работает с более современными комплексами ПВО С-400.

"Его изделиями оснащены все командные пункты и дивизии ПВО страны. В том числе и те, которые сегодня управляют средствами ПВО в зоне специальной военной операции и в приграничье", - рассказывает командующий войсками ПВО/ПРО (2021-2023), генерал-лейтенант Андрей Демин.

Несмотря на преклонный возраст, до последнего дня своей жизни Безель трудился в концерне "Алмаз-Антей". Там про него сняли целый фильм, который показывали молодым сотрудникам. Для них он был человеком-легендой и безусловным авторитетом, вырастившим целое поколение неординарно мыслящих ученых. Академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук и Академии военных наук, Безель оставил после себя богатое творческое наследие - множество научных трудов и книг по истории развития систем ПВО.

"Яков Владимирович жил работой, и это продолжалось почти 70 лет. И до конца своих дней он был активным человеком. Знаю, что у него была очень яркая молодая красивая жена, и он ее безумно любил. К сожалению, она ушла из жизни раньше него, и он сильно переживал. Она была прекрасным художником, у них в доме множество ее картин, - рассказал заместитель гендиректора "Алмаз-Антея" Геннадий Козлов. - А его главным увлечением была работа. Когда у него спрашивали, что больше всего он любит, с юмором отвечал: "Я всегда всем говорю, что люблю есть. Все это знают и всегда начинают тебя кормить". Но если отбросить юмор, он очень много работал, был главным участником целого ряда испытаний и пользовался большим авторитетом".

Многие сотрудники и конструкторы "Алмаз-Антея" - выдающиеся личности. Они, даже будучи в преклонном возрасте, полностью отдают себя любимому делу, работая буквально в три смены. И Безель, по отзывам коллег, был именно "Трудягой" с большой буквы.