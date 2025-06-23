«Круг»: как тверской паренек превратился в знаменитого певца

Певец шансона Михаил Круг известен миллионам фанатов под сценическим псевдонимом. Многие поклонники творчества певца неоднократно задавались вопросом: что же именно он означает и как был выбран. Попробуем на него ответить.

Настоящая фамилия певца Воробьёв. Кругом же он стал после после конкурса бардовской песни в 1987 году. На тот момент Михаилу было 25 лет. На его талант обратил внимание исполнитель авторской песни Евгений Клячкин, который и посоветовал развиваться в данном направлении.

Согласно первой версии, поверив в свои силы после такой рекомендации, Михаил Владимирович всерьёз решил стать артистом. Как известно, представителям этой творческой профессии без псевдонима никуда. Тогда исполнитель «Владимирского централа» вспомнил, что с детства его любимой геометрической фигурой являлся круг. Его-то Михаил и решил использовать в качестве новой фамилии.

По другой версии, певец считал круг своим личным элементом магической защиты. Мать музыканта вспоминала — Михаил часто указывал на то, что стоит проблеме появиться, как нужно тут же очертить круг. В таком случае человек оказывается в зоне безопасности, вне досягаемости зла. Но где именно Круг предлагал чертить геометрическую фигуру, так и осталось загадкой.

Третья версия, объясняющая выбор псевдонима, связана с фильмом «Ошибка резидента». В шпионской киноленте есть персонаж Круг. Такая фамилия, как отмечает основатель радио «Шансон» Александр Фрумин, показалась певцу звучной и интересной для сцены. Именно поэтому Михаил и решил взять ее себе.

Евгений Новиков, автор биографического произведения «Жизнь и смерть Михаила Круга», пишет, что в Твери, откуда родом Михаил, существовала музыкальная группа «Круг». В ней юный Миша Воробьёв был солистом. Новиков подчёркивает, что Круг всегда с теплотой относился к своему первому музыкальному коллективу, с которого фактически началась его звёздная карьера. Поэтому вполне вероятно, что псевдоним — это дань уважения группе.

Однако сказать точно, почему Михаил Воробьёв стал вдруг Михаилом Кругом, уже не получится. Пролить свет на эту загадку не могут ни близкие певца, ни коллеги по цеху, ни преданные поклонники, ни исследователи творчества и жизненного пути музыканта.