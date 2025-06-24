Война за кулисами почему «Золушка» советской эстрады жила без друзей

Людмила Сенчина покоряла слушателей с первых нот, а ее внешность нередко называли кукольной. При этом за кулисами она звалась «Кобзоном в юбке», а большая часть коллег предпочитала не связываться с певицей. Почему ее жизнь не была похожа на сказку — читайте в нашей статье.

© Соцсети

Красотка с железным стержнем

Людмила Сенчина родилась в Николаевской области в семье сотрудника культпросвета и учительницы. Несмотря на обычную семью и жизнь в деревне, девочка с детства тянулась к искусству.

Маленькая Люда очень любила петь и не стеснялась посторонних. В юности ее считали лучшей певуньей в деревне. И однажды девушка решила: ей пора ехать в Ленинград. Свою жизнь она решила связать с творчеством.

© Личный архив Людмилы Сенчиной

В отличие от сокурсниц, Сенчина не пыталась понравиться преподавателям и начальству института. Девушка с кукольной внешностью всегда говорила правду в глаза, отстаивала своё мнение и не терпела лицемерия.

Вскоре ее стали называть «Куклой», «Железной леди» или вовсе «Бездушной». В мире советской эстрады такой подход считался вызовом. Не все были готовы принимать характер новой звезды, из-за чего Сенчина часто ссорилась с коллегами.

Война за кулисами

Дебют молодой звезды произошел в 1972 году. Во время «Голубого огонька» она спела песню «Золушка». Исполнение понравилось и зрителям, и коллегам, а Сенчину начали называть «Золушкой советской эстрады».

Однако на сцене уже были свои звезды: Пугачева, Ротару и Толкунова. Сенчина не понравилась им с первого взгляда, особенно ее прямолинейность и бесстрашие.

К примеру, стиль Аллы Пугачевой она называла слишком театральным. Певица заявила, что коллега переигрывает на сцене и выглядит из-за этого нелепо. Это не нравилось Примадонне, поэтому она всячески избегала совместных проектов с Сенчиной.

Помимо этого Людмила не боялась вступать в перепалки с руководством проектов. Она отказывалась выступать в шоу с некачественной организацией, не меняла свой репертуар ради соответствия формату и игнорировала телепередачи, которые ей не нравились.

В закулисных интригах она также не участвовала и просто обходила их стороной. За такой подход ее стали звать «Кобзоном в юбке».

Все обострилось в 1975 году. Людмилу Сенчину перестали звать на «Голубые огоньки» и «Песни года», ее игнорировали и не замечали.

Серьёзный удар

Через восемь лет певица столкнулась с переворотом в карьере. Ее исключили из Государственного эстрадного оркестра СССР. По официальной версии, артистка перестала соответствовать творческой линии. Также ее обвинили в недостаточной лояльности к руководству.

Несмотря на это, ее по-прежнему любили фанаты. До последнего дня своей жизни Сенчина приковывала к себе внимание и была желанным гостем на телешоу.

Личная жизнь

В 1971 году 21-летняя Людмила вышла замуж за Вячеслава Тимошина. Ради молодой возлюбленной мужчина ушёл из семьи. Вскоре у пары родился сын Вячеслав.

Семейная жизнь казалось идеальной, пока в жизни певицы не появился Иосиф Кобзон. Их роман был бурным и страстным: они вместе ездили в командировки, проводили вечера в отелях и словно не замечали никого вокруг. Ради него Людмила ушла от мужа, но Иосиф разводиться не стал. Как потом призналась Сенчина, это решение разбило ей сердце, ведь она своими руками разрушила собственное счастье и лишила сына отца.

© Людмила Сенчина и Иосиф Кобзон // РИА Новости

Затем Людмила вышла замуж за Стаса Намина. Сначала все шло идеально, однако потом начались ссоры и скандалы. Намину не нравились частые гастроли супруги, он не ладил с ее сыном. Конфликты нередко заканчивались разбитой посудой и сломанными столами. Через десять лет Людмила ушла от мужа.

© Людмила Сенчина и Стас Намин // Личный архив Людмилы Сенчиной

Третьим супругом Сенчиной стал Владимир Андреев. Он был ее продюсером, директором и самой главной поддержкой. Мужа певица назвала «родственником по духу». Их брак продлился четверть века. Разлучила супругов смерть певицы.

Последние полтора года знаменитость боролась с раком поджелудочной железы. Свою болезнь она назвала расплатой за попытки быть стройной. На протяжении всей жизни она боролась с лишним весом. Это и отразилось на здоровье.

Однако недуг не мешал ей продолжать выступать. Людмила Сенчина умело скрывала боль и дискомфорт, продолжая дарить зрителям радость и наслаждение.

«Советской Золушки» не стало в январе 2018 года. Ей было 68 лет.

© Личный архив Людмилы Сенчиной

Незадолго до смерти Людмила Сенчина призналась, что завидует тем, у кого много друзей и подруг. Артистка отметила, что у нее так жить не получалось. При этом она философски относилась к своей ситуации, называя ее уединением, а не одиночеством.