Безумный роман: знаменитая фигуристка и скандальный актер заработали на разводе

Личная жизнь Марины Анисиной получилась не менее яркой, чем спортивная. Российская фигуристка, оставшись в России без партнёра, уехала во Францию, где скаталась с Гвендалем Пейзера и выиграла долгожданное олимпийское золото. А потом вернулась домой и приняла участие в ледовом шоу «Танцы на льду». Там она встала в пару с Никитой Джигурдой. И в этот момент её жизнь круто изменилась.

Этого ничего не предвещало: актёр на тот момент был женат, причём его супруга была беременна. Однако встреча оказалась судьбоносной: Анисина и Джигурда в итоге поженились, а в 2009-м у них родился сын Мик-Анжель Крист. Через год ещё и дочь – Эва-Влада. Марина слышала о том, что Никиту называли альфонсом, сплетни, что он женился на ней по расчёту, что он бросил детей от предыдущего брака. Но была уверена – это всё ложь. Джигурда заботился и о ней, и о других своих родственниках.

Однако их отношения не были гладкими. Скорее, они напоминали синусоиду – в них были и положительные пиковые моменты, и времена, когда казалось, что конца не миновать. В 2015 году Марина подала на развод – между супругами произошла крупная ссора. Затем они ненадолго помирились, но вскоре снова расстались. Уже более конечно – разрыв был узаконен.

СМИ писали, что причиной стали постоянные измены Джигурды, употребление наркотиков и избиения жены. Тогда имя Никиты было связано с громким делом предпринимательницы Людмилы Браташ, которую актёр якобы изнасиловал, а затем она умерла. Говорили, что на этой почве отношения Анисиной и Джигурды и дали трещину.

Однако через несколько лет появились слухи, что Марина и Никита снова сошлись. Свадьба должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса её перенесли. За это время актёр успел сходить на шоу «Секрет на миллион», где рассказал о необычных подробностях развода с Анисиной.

Судя по словам Джигурды, весь скандал и разрыв были фейком. Никита и Марина специально разыграли спектакль, чтобы заработать деньги.

«Развод был спектаклем дель арте, в котором участвовал гламурный адвокат… За три шоу, если считать в общей сложности на двоих, то тысяч 60 долларов мы с Мариной заработали», – говорил Никита.

Марина же говорила, что её супруг «не совсем адекватен», уезжала с детьми во Францию, но всё равно вышла за него замуж во второй раз. Возможно, всё действительно было частью одного большого спектакля – Анисина же как-то и продолжает терпеть все выходки Джигурды.

А их было немало. Например, как-то раз Никита выложил в социальные сети видео интимного характера – на них были сексуальные утехи с его женой Мариной. Он уверял, что именно так был зачат, а впоследствии появился на свет их сын. Кроме того, Джигурда добавил, что и дети смотрели этот ролик.

Кроме того, часто появлялись снимки, на которых Никита находится в слишком тесном физическом контакте с другими девушками. Актёр объяснял, что ему это позволено. А вот о более серьёзных отношениях с кем-то, кроме Анисиной, он не задумывается.

«Она знает, что я железяка, что мне разрешено прощупать девчонок, богиню Волочкову за грудь, за попку, в ночных клубах. Но она знает, что в междуножный храм я не то что не войду ни к одной женщине, я мысли такой не допускаю», – цитировал Джигурду thevoicemag.ru.

Никита признавался, что и сам завоевал Марину именно так, с помощью сексуальных отношений. Но это не единственное, что нужно было ему от брака.