Три брака и два предательства Екатерины Волковой

Актриса Екатерина Волкова известна зрителю по сериалу «Скорая помощь». Бесстрашная и сильная на экране, она столкнулась с предательством и обманом в жизни. Как складывается жизнь артистки — читайте в нашей статье.

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Будущая кинозвезда родилась в Томске в многодетной семье. Ее папа работал инженером, а мама — заведующей лабораторией.

По выходным родители часто устраивали званые ужины: они приглашали родных и друзей, а глава семейства любил петь для гостей. Дети, видя неподдельную любовь к музыке, со временем тоже стали петь и выступать.

Так, Катя окончила музыкальную школу по классу фортепиано, а затем получила диплом дирижёра. В какой-то момент она поняла, что не видит себя в музыке. Вместо этого она решила стать актрисой.

С первой попытки Волкова поступила в Ярославский театральный институт. Ей выпал шанс учиться на курсе Вячеслава Шалимова. Через два года Екатерина решила переехать в столицу. Она без труда прошла пробы и стала студенткой ГИТИСа.

© Личный блог Екатерины Волковой

Преподаватели отмечали природный талант студентки, и уже на третьем курсе ей доверили главную роль в «Мастере и Маргарите». Волкова настолько вжилась в роль, что играла ее в театре Станиславского два десятилетия. Помимо этого артистка успела выйти на сцену МХТ имени Горького и театра «Практика».

Театр и кино

Если в театре юная артистка сразу нашла свое место и была успешной и узнаваемой, то в кино дела обстояли иначе. Первую роль в кино Волкова сыграла лишь в 28-летнем возрасте. Ее героиней стала Маша в драме «Коллекционер».

Уже через пару лет актрису пригласили исполнить главные роли в драме «Next-3» и детективе «Инструктор».

С этого момента карьера звезды пошла в гору. В 2010 году она сыграла еще 4 главные роли, которые запомнились и полюбились зрителям.

Кинокритики начали без стеснения назвать Волкову разноплановой актрисой. Они отмечали ее природную способность перевоплощаться в любой образ. Так она без труда играла врачей, манекенщиц, журналистов и адвокатов.

На сегодняшний день Екатерина снимается одновременно в шести картинах.

Начав карьеру актрисы, Екатерина Волкова не перестала любить музыку. Спустя несколько лет она вернулась к увлечению и сейчас профессионально занимается джазом, пишет музыку и выступает с оркестром Владимира Агафонникова.

Также актриса несколько лет назад запустила собственный бренд одежды «Wolka», часть прибыли с которого тратит на благотворительность.

Три брака и предательства

Екатерина Волкова была замужем трижды. Первым ее супругом стал автомеханик Алексей из Тольятти. В браке у них родилась дочь Валерия. Спустя несколько лет Алексей признался жене, что полюбил другую. Брак спасать было бессмысленно.

Следующим избранником Волковой стал режиссёр Эдуард Бояков. Они прожили вместе несколько лет, а затем сценарий повторился: мужчина сообщил Екатерине, что полюбил другую. Общих детей у пары не было.

Вторым официальным мужем кинозвезды стал режиссер Сергей Члиянц. Их роман развивался стремительно, и вскоре пара решила, что их любовь — навсегда. Они расписались на следующий день после предложения: для этого мужчина подключил все свои связи.

© Екатерина Волкова и Сергей Члиянц

Вскоре Волкова узнала о беременности, но прервала ее. Это решение стало поводом для ссор в семье и скорого развода.

Третьего супруга Волкова встретила на вернисаже. Эдуард Лимонов был старше нее на 32 года. Ради него артистка даже кардинально сменила имидж и побрилась налысо.

Вскоре у пары родился сын Богдан, а спустя год актриса узнала о новой беременности. Вот только супруг решил расстаться. Он строил политическую карьеру, много летал по стране и миру. Становиться примерным семьянином ему не хотелось. Прерывать беременность артистка не стала, и родила дочь Александру.

© Екатерина Волкова и Эдуард Лимонов

Вскоре звезда отправилась в Индию, где жила с детьми несколько месяцев.

Когда Эдуарда Лимонова не стало, Волкова сообщила, что они — люди разных поколений. На самом деле у них было больше разного, чем общего, но любовь какое-то время все скрывала.

Сегодня Екатерина Волкова продолжает одна воспитывать младших детей и помогает старшей дочери ухаживать за внучкой. Девушка решила пока не выходить замуж, несмотря на малыша.

В Сети иногда появляются слухи о новых романах актрисы, но Волкова их не комментирует. По словам Екатерины, она идет своим путём, делает, что нравится и благодарна всему, что с ней произошло.