Как Вера Рубин изменила представления человечества о Вселенной

Уникальная обсерватория Веры Рубин в Чили представила долгожданные первые изображения, снятые самой большой цифровой камерой в мире. Кем же была женщина, давшая имя крупнейшему астрономическому проекту нового поколения? Рассказываем.

Кто такая Вера Рубин

Вера Рубин родилась в США 23 июля 1928 года и с детства увлекалась астрономией. Первые свои звезды она наблюдала с помощью домашнего телескопа, сделанного из картона — соорудить его Вере помог отец. Оба родителя поддерживали дочь в ее любви к науке. Так мать Веры убедила местного библиотекаря разрешить ей почитать научные книги для взрослых.

Затем были три университета и диссертация о скоплении галактик под руководством советского физика-теоретика Георгия Гамова. В ходе этой работы было сделано открытие: оказалось, галактики разбросаны по Вселенной не случайным образом, а находятся в особом скученном состоянии. Своими исследованиями Рубин изменила представления человечества о строении Вселенной.

Наибольшую известность Вера Рубин получила в 1970-х, когда вместе с Кентом Фордом обнаружила, что скорости вращения звезд на краях галактик не уменьшаются с удалением от центра галактики — вопреки всем известным законам физики. В то время как в планетарных системах скорости планет монотонно убывают по мере удаления от звезды — в соответствии с законами Кеплера, в галактиках скорости вращательного движения звезд и звездной материи по мере удаления от центра возрастают, достигая стабильного максимума, выяснила Рубин.

Этот парадокс требовал объяснений.

По расчетам ученых, если суммировать массу всего видимого вещества, галактики должны были бы разлететься в разные стороны. Пришлось предположить, что во Вселенной существует невидимая темная материя, которая создает дополнительное гравитационное притяжение.

Самой Вере Рубин этот вывод не понравился:

«Если бы я могла выбирать, то предпочла бы, чтобы дальние гравитационные взаимодействия могли быть описаны модифицированными законами Ньютона. Мне это представляется более привлекательным, чем необходимость допущения неизвестного до сих пор вида элементарных частиц».

Сегодня существование темной материи уже ни у кого не вызывает сомнений. По современным оценкам, она составляет около 85% всей массы Вселенной.

Вера Рубин не только внесла огромный вклад в астрономию, но и активно поддерживала права женщин в науке. В те годы, когда она строила карьеру, у женщин не было доступа к ведущим обсерваториям, им отказывали в поступлении в магистратуру, ограничивали в экспериментах. Рубин сталкивалась с предвзятостью и дискриминаций в академической среде, но это не остановило ее, как и рождение четверых детей (все они получили докторские степени в разных областях науки). Достижения Веры Рубин помогли прийти в астрономию многим другим женщинам и совершить свои открытия.

Поиски темной материи продолжаются

Хотя сама Рубин так и не получила Нобелевскую премию, ее работа заслужила высокую оценку у мирового научного сообщества. В 2020 году в ее честь была названа Обсерватория в Чили, построенная на вершине горы Серро-Пачон на высоте 2662 м.

© Обсерватория имени Веры Рубин

Обсерватория имени Рубин обладает уникальными характеристиками: она оборудована 8,4-метровым оптическим телескопом и самой большой цифровой камерой в мире. Много лет астрономы и любители ждали первых снимков как величайшего события, ведь трехтонная камера LSST с разрешением 3200 мегапикселей способна захватывать изображения участка неба площадью в 40 раз больше полной Луны за один снимок.

23 июня 2025 года первые изображения, наконец, были обнародованы.

© Первый снимок обсерватории — изображение Трехраздельной туманности и туманности Лагуна опубликовано 23 июня 2025 года

Перед обсерваторией имени Рубин стоит грандиозная задача: провести десятилетнее картографирование всего южного неба, получая около 20 терабайт данных каждую ночь.

Результатом работы станет подробная трехмерная карта видимой части Вселенной, включающая миллиарды галактик, звезд, астероидов, Млечный путь и другие объекты.

Обсерватория продолжит миссию Веры Рубин: будет исследовать темную материю и темную энергию — через изучение распределения галактик и гравитационного линзирования.

Ожидается, что чилийская обсерватория позволит обнаружить в космосе астрономические объекты, которые никогда ранее не были замечены, и зафиксирует небесные тела, изменяющие свое положение или яркость, которые не видны другим телескопам.