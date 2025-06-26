Кто из русских самодержцев был самым богатым

Русские цари славились не только властью, но и несметными богатствами. Золотые палаты, драгоценные короны, обширные земли — их состояние поражало воображение современников. Но кто из правителей России был самым состоятельным?

© Л.Туксен «Коронация Николая II в Успенском соборе»

Иван IV

Иван IV, прозванный Грозным (1530–1584), считается одним из самых богатых царей своего времени. Его казна пополнялась за счёт завоеваний Казанского и Астраханского ханств, а также жёсткой политики опричнины, которая позволяла конфисковывать земли и имущество бояр. Историки оценивают его состояние в миллионы рублей золотом (по современным меркам — сотни миллионов долларов). Иван владел огромными запасами драгоценностей, мехов и серебра, которые хранились в Кремле. Однако значительная часть богатств тратилась на войны, строительство храмов, таких как собор Василия Блаженного, и содержание опричного войска. Легенды о «кладовой Грозного», спрятанной где-то под Москвой, до сих пор волнуют кладоискателей.

Пётр I

Пётр Великий (1682–1725) унаследовал скромную казну, но благодаря реформам и завоеваниям стал одним из богатейших монархов. Создание регулярной армии, флота и новой столицы — Санкт-Петербурга — требовало огромных средств, которые Пётр добывал через налоги, торговлю и экспорт пеньки, льна и железа. Его личное состояние включало доходы от государственных монополий на соль и табак, а также трофеи Северной войны. По оценкам историков, казна Петра к концу его правления составляла около 10 миллионов рублей серебром (примерно 1–2 миллиарда долларов сегодня). Пётр тратил богатства на модернизацию страны, но и сам любил роскошь: его коллекция драгоценностей и европейской мебели поражала иностранных послов.

Екатерина II

Екатерина Великая (1762–1796) вошла в историю как одна из самых состоятельных правительниц. Её богатство росло благодаря расширению империи — присоединению Крыма, части Польши и Новороссии. Государственная казна пополнялась за счёт налогов с новых территорий и торговли зерном через Чёрное море. Личное состояние Екатерины включало дворцы (Зимний, Царскосельский), коллекции картин и драгоценностей, а также подарки от фаворитов. Историки оценивают её капитал в эквиваленте 3–5 миллиардов долларов по современным ценам. Екатерина щедро тратила на просвещение, искусство и строительство, но её роскошный двор поглощал огромные суммы, вызывая критику современников.

Николай II (1894–1917), последний российский император, считается самым богатым царём в истории России. Его состояние оценивается в 12–15 миллиардов долларов на момент отречения (в пересчёте на 1917 год). Семья Романовых владела землями, дворцами, золотыми и алмазными приисками, а также акциями иностранных компаний. Личная казна Николая включала знаменитые яйца Фаберже, яхты и коллекции драгоценностей. Однако большая часть богатств была государственной, а не личной и тратилась на армию, железные дороги и содержание двора. После революции 1917 года имущество Романовых было национализировано, а слухи о спрятанных сокровищах до сих пор будоражат умы.

Почему сложно сравнивать?

Сравнивать богатства царей трудно: в разные эпохи деньги имели разную ценность, а казна часто смешивалась с личным имуществом. Иван Грозный был богат для своего времени, но его капитал меркнет перед состоянием Николая II, жившего в эпоху индустриализации. Пётр и Екатерина тратили огромные суммы на развитие страны, тогда как Николай II больше сохранял богатство. Историки используют данные о налогах, торговле и трофеях, чтобы оценить их состояние, но точные цифры остаются предметом споров.