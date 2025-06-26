Защитник веры и земли: как Александр Ярославич спас Русь от алчных соседей

Александр Невский жил в самое непростое время в истории России, когда под угрозой уничтожения оказалась не только русская государственность, но и весь русский этнос. Мечом и пряником, храбростью воина и мудростью политика, презрев гордость и великокняжеское тщеславие, Александр Ярославич уберег Русь от полного разорения ордами кочевников, пришедшими с востока. А когда на израненную и опустошенную страну, ожидая легкой добычи, набросились алчные соседи с севера и запада, дал им столь жесткий отпор, что у них надолго отпало желание идти «воевать Русь». О великом герое, защитнике веры и земли русской, причисленном православной церковью к лику святых, «Лента.ру» рассказывает в рамках проекта «Жизнь замечательных людей».

© Lenta.ru

В сравнении с тем, что предстояло пережить Руси в XIII веке, конец предыдущего столетия и два первых десятилетия наступившего можно назвать временем благополучным и спокойным. Огромная территория от Варяжского моря до Крыма и от западных границ до Заволжья проходила исторический период феодальной раздробленности. Около полусотни княжеств ссорились, мирились, вступали в союзы и родственные связи, ходили друг на друга войной. Побежденные платили дань, уступали свои земли и города соседям, чтобы затем собраться с силами и отбить их назад.

Междоусобицы были злом, но злом исторически неизбежным.

Одновременно с этим росли и богатели города, по данным русских летописей, к началу XIII века их было уже около 300. В городах развивались торговля и ремесла. Изделия русских мастеров — кольчуги, мечи, ювелирные изделия — были хорошо известны в Европе. Русские купцы торговали кожами и ценным мехом пушных зверей (соболь, куница, бобр, лисица, белка), медом и воском, льном и пенькой, оловом и свинцом, солью и салом, а в урожайные годы зерном, мукой и хлебом. Кроме того, через русские земли проходили древние торговые пути между Востоком и Западом.

Значительное влияние на духовную жизнь народа оказывала православная церковь. Стольные города соревновались в величии храмов, богатстве их убранства и оформления. Развивались зодчество и иконопись. В монастырях учили грамоте, переписывали и хранили книги.

К началу XIII века население Руси оценивалось в 7-8 миллионов человек. Русские были одним из самых многочисленных этносов Европы

В описываемое время самым крупным, влиятельным и сильным было Владимиро-Суздальское княжество, включавшее в себя девять более мелких княжений. Размерами оно превосходило современную Британию, гранича на юге с Черниговским и Рязанским княжествами, на западе со Смоленским и особенно широко с Новгородской боярской республикой с севера и северо-запада. Важнейшими городами были Ростов Великий, Суздаль, Владимир, Ярославль, Кострома, Белоозеро.

«И красив он был, как никто другой, и голос его — как труба…»

Александр родился в 1220 году в Переяславле (с XV века — Переславль-Залесский). Его предками были великие князья: прапрадед — Владимир Мономах, прадед — Юрий Долгорукий, дед — Всеволод Большое Гнездо. После смерти Всеволода отец Александра, Ярослав Всеволодович, получил во владение крупное Переяславль-Залесское княжество. А его старшим братьям достались: Юрию Всеволодовичу — великокняжеский стол во Владимире, а Константину Всеволодовичу — Ростов Великий.

Жена Ярослава Всеволодовича и мать Александра — Феодосия Игоревна — была знатного княжеского рода. Ее брат Ингвар Игоревич правил в Рязани.

Переяславское княжество в ту пору процветало. Власть Ярослава Всеволодовича распространялась на Тверь, Дмитров, Зубцов, Коснятин, Нерехту, Кашин и на ряд волокламских и новоторжских волостей. При Ярославе Переяславль превратился в один из красивейших городов Руси со многими церквями и мощной крепостью.

О детстве княжича Александра известно немного. В четыре года он прошел обряд пострига (посвящения в воины). В Преображенском соборе прибывший из Владимира епископ Симон ножницами подрезал ребенку кудри и совершил заздравный молебен, после чего будущего воина препоясали мечом и посадили на коня. Конь считался символом силы и мужества. О слабом человеке говорили «не може на конь всести», под угол строящегося дома клали на счастье череп коня, а верхняя часть фронтона именовалась коньком.

После пострига, как было заведено, княжич покинул женскую половину и был передан на воспитание дядьке-боярину. Им стал Федор Данилович.

О том, как проходило обучение Александра, мы не знаем. Но в Преображенском соборе имелась библиотека, которую сам Юрий Долгорукий «исполнил книгами и мощами святых дивно». Князь должен был выучиться грамоте, уметь читать и писать, знать Священное Писание, жития святых, русские летописи, всемирную историю в переводах византийских хроник, популярную тогда «Александрию» (сказание о подвигах Александра Македонского) и другие книги. На Руси в то время было около 85 тысяч только церковных книг. По всей видимости, он знал латынь, немецкий, а позднее и татарский язык.

О внешности и других достоинствах молодого князя мы узнаем из описания, сделанного его весьма начитанным современником в монастыре Рождества Богородицы во Владимире:

И красив он был, как никто другой, и голос его — как труба в народе, лицо его — как лицо Иосифа, которого египетский царь поставил вторым царем в Египте, сила же его была частью от силы Самсона, и дал ему Бог премудрость Соломона, храбрость же его — как у царя римского Веспасиана, который покорил всю землю Иудейскую. (…) Так же и князь Александр — побеждал, но непобедим был «Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра» написана около 1280 года (перевод с древнерусского В.И. Охотниковой)

«Откуда приходили сии ужасные иноплеменники? Куда ушли?»

Между тем тучи над Русью сгущались. В далеких азиатских степях набирал силу Темучин, будущий великий полководец Монгольской империи — Чингисхан (с 1206 года). Подчинив себе народы Сибири и Восточного Туркестана, он завоевал Корею, Китай, Хорезм, Иран, совершил поход на Северный Кавказ. И везде монголы несли разорение и смерть, превращая в пепел прекрасные города, в пустыни — плодородные долины, убивая мужчин и угоняя в рабство женщин и детей.

Обо всем об этом на Русь доходили лишь смутные слухи, на которые не особенно и обращали внимания. Кочевников уже били, и не раз. И лишь когда по приказу Чингисхана его военачальники Джэбэ и Субэдэй вторглись в земли половцев, южнорусские князья собрали войско, чтобы защитить союзников.

В сражении на реке Калке (недалеко от современного Мариуполя) молодые, надменные и горячие русские князья, посчитав монголов легкой добычей, были наголову разбиты. В битве погибли от 9 до 12 (по разным данным) князей и тысячи простых ратников. Расправа над пленными была столь жестокой, что наполнила ужасом сердца даже закаленных воинов.

Сдавшиеся русские князья и другие военачальники были связанными положены под настил из дерева и затем задавлены усевшимися пировать сверху монголами. Существует версия, что при переговорах русским было дано обещание не проливать крови и, удавив их таким образом, монголы посчитали свое обещание выполненным

Оставив после себя ужас и разорение, монголы растворились в своих диких степях, исчезли так же внезапно, как появились, и целых десять лет на Руси их не видели. Грозовая туча как внезапно явилась над российскими пределами, так внезапно и скрылась.

«Кого Бог во гневе своем наслал на землю русскую? — удивлялся народ. — Откуда приходили сии ужасные иноплеменники? Куда ушли? Известно одному небу». Селения, опустошенные татарами на восточных берегах Днепра, еще дымились в развалинах, отцы, матери, друзья оплакивали убитых, но легкомысленный народ совершенно успокоился, ибо минувшее зло казалось последним Николай Карамзин «История государства российского»

Владимирские, суздальские и новгородские дружины в сражении не участвовали. Кого-то просто не позвали, чтобы не делить с ними славу и ожидаемую добычу, а кто-то, как Ярослав Всеволодович, не успел подойти.

Новгородские университеты

Плохо было и на западе Руси. В 1217 году Папа Римский Гонорий III объявил северный крестовый поход против язычников. Прибывшие из Германии и Дании крестоносцы вторглись в Прибалтику, заняли Ригу, Колывань (Таллин), а в 1224 году Юрьев (Тарту) и стали угрожать Пскову и Новгороду.

Почувствовав опасность с запада, Новгород запросил у соседа и союзника Владимира себе князя. По законам боярской республики призванный князь должен был вести войну и осуществлять третейский суд в сложных делах, но другой власти практически не имел. С ним заключался ряд (договор), и в случае его нарушения князь мог быть изгнан боярами.

В 1228 году великий князь Владимиро-Суздальский отправил в Новгород своего брата Ярослава, взявшего с собой жену и двух сыновей: Александра и его брата Федора на год старше. Привыкшему к абсолютизму переяславскому князю Ярославу Всеволодовичу претили вольные порядки, но он был вынужден мириться с новгородской «Правдой».

Политическая жизнь Новгородской республики была многослойной и чрезвычайно запутанной: боярские партии постоянно боролись за влияние. Политических противников и диссидентов топили в Волхове, бросая с моста. Купцы и ремесленники объединялись в союзы. Церковь преследовала свои интересы. Народ бунтовал. Колдунов и ведьм жгли на кострах. С соседним Псковом то мирились, то шли на него ратью. Однако богатством и темпом жизни Новгород превосходил любой другой город Руси, да и в Европе немногие города могли с ним сравняться. С Ганзейским союзом вольных городов Северно-Западной Европы у новгородцев были тесные торговые и партнерские отношения.

Во времена, о которых идет речь, дети учились быстро и рано взрослели. В Новгороде Александр получил важнейшие уроки внутренней и внешней политики, постигал искусство подчинения бояр и управления опасной и непредсказуемой толпой.

Пока отец с дружиной ходил на литовцев, грабивших Торопецкую и Новоторжскую (Торжок) волости, в Южную Финляндию и Карелию, которым грозили шведы, восьмилетний княжич представлял его в Новгороде, присутствовал на вече и советах, присматривался к поступкам бояр, архиепископа, своих и заморских купцов и одновременно учился ратному делу «вседше на коне, в бронех, за щиты, с копьем, якоже биться».

Древнерусский воин-профессионал умел все — биться в конном и пешем строю, владел рубящим, колющим и ударным оружием. Опытный конный лучник делал шесть прицельных выстрелов в минуту при дальности до 200 метров.

Князь-воевода — тяжеловооруженный всадник, у него копье (или два), меч (сабля), сулица-дротик, кистень, булава, боевой топорик, лук со стрелами, щит. Голову защищал шлем с пристегнутой к нему бармицей для защиты затылка и шеи. На туловище кольчуга, на ногах поножи, на руках рукавицы… В общей сложности тяжеловооруженный русский воин носил на себе больше двух пудов оружия и доспехов.

В сражении князю надлежало возглавить войско и, прижав к бедру копье, слиться в плотную массу с дружиной, а когда твоя рать с ходу сшибется с вражеской, опрокинуть ее и довершить битву мечами в рукопашной. Пешцы, лучники-стрельцы доделают остальное В.Т. Пашуто «Александр Невский», 1975 год

Легкая разминка будущего ада

Годы учебы юного князя пришлись на смутное и тяжелое время. Старинная русская пословица гласит: «Беда не приходит одна». Большим бедам, которые ждали Русь, предшествовали зловещие предзнаменования.

Первому появлению монголов предшествовало явление кометы в 1222 году, что в темные века считалось предвестником войн, мора и катастроф. Следующей бедой стало землетрясение, сотрясшее Русь от Киева до Новгорода. Рушились каменные церкви, со сводов падали на головы молящимся кирпичи. А через десять дней случилось еще и солнечное затмение. По одной из современных версий, землетрясение 1230 года было вызвано ударом части кометы, попавшей в орбиту Земли.

В течение нескольких лет был неурожай, что вызвало голод и мор. Особенно сильно пострадали северные и западные земли. Самыми тяжелыми были 1228-1230 годы. Сильный мороз, случившийся 14 сентября 1230 года, погубил озимые. Свирепствовал голод. Люди умирали сотнями, и некому было их хоронить. Съели всех коней, собак, кошек, ели мох, сосну, липовую кору и все, «кто что замысля». Начались голодные бунты. Новгородский летописец так описывает эти события:

Бяше горе и печаль на улице, зряще детей плачущих хлеба, а других умирающих… Бедный люд начал добрых людей домы зажигати, где могла быть рожь, и тако разграбливахуть именье их… Резуху люди живыя и ядаху…

Уличенных в людоедстве жгли на кострах. По данным летописей, в Смоленске умерли 32 тысячи, в Великом Новгороде до 45 тысяч человек. В результате перед татарским нашествием численность населения Руси резко сократилась. Некоторые города вымерли почти полностью.

В ночь на 20 февраля 1229 года дядька, забрав княжичей, тайно бежал с ними из Новгорода во Владимир. На этом ужасном историческом фоне и кончилось детство нашего героя.

Летом 1233 года неожиданно заболел и умер накануне собственной свадьбы Федор, старший брат Александра. К этому времени Ярослав Всеволодович уже снова был приглашен новгородцами на княжение, провел семь успешных походов в Прибалтику, обезопасил границы республики с севера и запада и «окоротил руки» новгородским и псковским боярам.

В 1236 году Ярослав, ставший к тому времени великим князем Киевским, торжественно облобызав сына, вручил ему меч — символ новгородского наместника. У 16-летнего Александра началась самостоятельная политическая жизнь. В том же 1236 году в Улусе Джучи, или Золотой Орде, собралось огромное войско для похода на запад.

Зловещие предзнаменования и беды предыдущего десятилетия в сравнении с тем, что ожидало Русь в самое ближайшее время, были лишь легкой разминкой будущего ада

Поход Батыя на Русь, разорение Владимира, героическая оборона Торжка и спасение Новгородской республики

Осенью 1237 года, разорив по пути Волжскую Булгарию и подчинив себе все народы с востока от Руси, огромное татаро-монгольское войско, во главе которого стоял Батый (Бату), внук Чингисхана, подошло к границам Рязанского княжества. По мнению Н. М. Карамзина, в нашествии Батыя могли принимать участие более 500 тысяч человек, другие источники называют от 150 тысяч до 600 тысяч, включая армии ранее покоренных народов.

Могла ли Русь противостоять такой силе? Возможно, если бы русские князья объединили свои усилия и заранее подготовились к сопротивлению. Но этого не произошло.

16 декабря 1237 года Батый осадил Рязань. На его предложение сдаться и отдать «десятую часть всего вашего достояния», включая жен и детей, рязанский князь Юрий Ингварович гордо ответил: «Когда никого нас не будет, тогда возьмете все».

Юрий Рязанский послал гонцов к великому князю во Владимир, но тот на помощь не пришел. Карамзин пишет: «Великий князь, надменный своим могуществом, хотел один управиться с татарами, и с благородною гордостью отвергнув их требование, предал им Рязань в жертву. Провидение, готовое наказать людей, ослепляет их разум».

Рязань сражалась пять дней с противником, в десятки раз превосходящим ее по числу, а когда татары ворвались в город, началась страшная резня, в которой погиб князь и вся его семья.

Варвары Батыевы распинали пленников или, связав им руки, стреляли в них как в цель для забавы, оскверняли святыню храмов насилием юных монахинь, знаменитых жен и девиц в присутствии издыхающих супругов и матерей, жгли иереев и кровью их обагряли алтари. Весь город с окрестными монастырями обратился в пепел Николай Карамзин «История государства российского»

Возможно, на Руси надеялись, что кочевники, напившись первой крови, уйдут назад в свои далекие степи, но этого не случилось. За Рязанью последовали Коломна, Москва, Суздаль, Переяславль, Ростов Великий, Дмитров, Кострома и другие города Владимиро-Суздальского княжества. Владимир держался пять дней. Великокняжеская семья и знатные горожане были сожжены заживо в соборном храме, где пытались укрыться. В битве на реке Сить погиб и великий князь Юрий Всеволодович.

Батый повернул на северо-запад, в сторону Новгорода, сжег Тверь и Волок Ламский и уперся в Торжок. Героическая оборона пограничной крепости спасла в марте 1238 года Новгородскую республику.

Отважные новоторжцы ждали, что новгородские дружины придут им на выручку, но никто не пришел. Две недели длилась осада городка, а когда крепость пала, взбешенные сопротивлением и огромными потерями кочевники «исекоша вся от мужска полу и до женьска», все было на развалинах «изъобнажено и поругано». Но время ушло, из-за отсутствия фуража начался падеж коней, и Батый вынужден был уйти на юг.

На пути Батыевых полчищ встретилась небольшая, но хорошо защищенная и отважная крепость Козельск. «Злой город» героически защищался долгих семь недель. А когда все средства обороны были исчерпаны, оставшиеся в живых защитники бросились в последнюю смертельную атаку и погибли, овеяв себя бессмертной славой.

В 1239-1240 годах монголо-татары опустошали Южную Русь. Были сожжены и разграблены десятки русских городов, включая Переяслав, Чернигов и древнюю столицу Руси, крупнейший город Восточной Европы — Киев, после чего Орда вторглась в Польшу, Венгрию и Чехию. Но таким образом были спасены Новгород, Псков и Смоленск.

Что мог противопоставить Батыю 18-летний Александр, если даже его многоопытный отец Ярослав Всеволодович посчитал за лучшее уклониться от сражения и тем спасти свою дружину? А дружина эта вскоре понадобилась.

«Враг силен, но Бог не в силе, а в правде»

На разоренную и обескровленную Русь слетались с запада падальщики: Литва стремилась захватить уцелевшие от татаро-монгольского разорения земли Полоцка и Смоленска, а немецкие, шведские и датские крестоносцы, которых благословил на новый крестовый поход Папа Римский Григорий IX, решили прибрать к рукам Псков и Новгород и принудить население русских городов и их земель перейти в католическую веру.

Крестоносцы решили взять Новгород в клещи: со стороны Финского залива — шведы, а со стороны Чудского озера — немцы. Задача казалась им легко выполнимой.

Король Римский из северной земли собрал силу великую и наполнил многие корабли полками своими, двинулся огромным войском, пыхтя духом ратным. И пришел на Неву, опьяненный безумием, и отправил послов своих, возгордившись, к князю Александру, говоря: «Если можешь, защищайся, ибо я уже здесь и разорю землю твою» «Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра» написана около 1280 года (в переводе с древнерусского)

Но немцы и шведы не учли, что Великое княжество Владимирское, хоть и было разгромлено в своих городах, военный потенциал не утратило и смогло оказать помощь Новгороду. А кроме того, как писал в своей замечательной работе «Древняя Русь и Великая степь» Лев Николаевич Гумилев, «яркой искрой пассионарности вспыхнул на истерзанной Руси молодой князь Александр Ярославич».

В июне 1240 года большой шведский отряд во главе с ярлом Биргером на кораблях (шнеках) вошел в устье Невы, высадил десант и поставил лагерь, обстоятельно готовясь к походу на Новгород. Но Александр и не думал защищаться.

С малой суздальской дружиной, пополнив ее новгородскими добровольцами, он, пройдя на конях и ладьях 150 верст, стремительно ударил на не ожидавших такого коварства шведов. Пока конный отряд во главе с князем громил лагерь, «пеши воины» ворвались на шнеки, жгли их и не давали подкреплению высадиться на берег. Сам Александр копьем «возложил печать на лице Биргера».

Уцелевшие шведы бежали на корабли и ушли домой. Победа была полной, пленных привели в Новгород. После этой победы Александр получил прозвище Невский. Ему же приписывается и вошедшая в фольклор фраза, произнесенная перед боем и ставшая боевым девизом русских дружин:

Нас немного, а враг силен, но Бог не в силе, а в правде. Идите с вашим князем!

Невской битвой война не закончилась, и опасность не миновала. Нужно было укреплять дружину, а это означало крупные расходы. Прижимистые новгородские купцы не хотели платить, а бояре боялись укрепления княжеской власти в республике. Начались конфликты. Зимой 1240 года Александр «распревся с новгородцами» и уехал с семьей и дружиной в Переяславль.

Тем временем рыцари Ливонского ордена захватили крепость Изборск и осадили Псков. Город был хорошо укреплен, но подкупленные немцами предатели открыли городские ворота. Вся псковская земля попала в руки Ордена. Отдельные отряды рыцарей вторгались в новгородские пределы, крестом и мечом насаждая свой порядок. А когда немцы захватили крепость Копорье, приблизившись к Новгороду на расстояние 30 верст, стало очевидно, что следующей их целью будет Господин Великий Новгород.

Напуганные новгородцы собрали вече и потребовали, чтобы бояре призвали на помощь Александра. Тяжелая рука князя вновь легла на боярскую вольницу. Он потребовал денег и оружия, но выбор у новгородцев был невелик: либо тевтонское владычество, либо жесткий, но свой князь.

В 1241 году Александр очистил новгородские земли от врагов, а в марте 1242 года, дождавшись владимирскую помощь, стремительным наскоком освободил Псков, при этом погибли 70 тевтонских рыцарей. Предателей вместе с посадником Твердилой князь велел развесить по городским стенам.

Но праздновать победу было рано. Руси требовалась гарантированная безопасность западных границ, а путь к этому был один — разгром рыцарского войска, и такой разгром, чтобы впредь за Нарву они не заглядывали.

Ледовое побоище

Решающая битва с рыцарями Тевтонского ордена произошла 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера и вошла в историю как Ледовое побоище.

У Ливонского ордена было хорошо вооруженное, опытное и отлично подготовленное войско. Его ядро составляли тяжеловооруженные конные рыцари. В бою они наступали плотным строем в виде клина, на острие которого находились самые сильные и умелые воины. На Руси такое боевое построение называли «свиньей».

По правилам военного искусства тех лет, удару «свиньи» должны были противостоять главные силы — большой полк («чело»), а фланги («крылы») обычно прикрывались ополченцами. Но именно так и проигрывали тевтонцам свои сражения ливы, латыши и эсты.

Александр решил изменить тактику. Основные силы он сосредоточил на крылах, а центр поставил так, чтобы, пробив его, «свинья» уперлась в высокий лесистый берег.

Выставив ночью передовой заслон, князь приказал ему не атаковать навстречу, как это было принято, а медленно с боем отходить, пока весь клин не втянется в русские ряды. Ратной удали 22-летний воевода предпочел не по годам тактическую мудрость. И так он будет поступать всегда.

Заслон волю князя исполнил. Осыпав морду «свиньи» градом стрел, дружинники приняли основной удар сначала в копья, а затем рубились мечами, смыкая редеющие ряды и медленно отходя. Наконец рыцари смяли заслон и устремились вперед: «Наехаша на полк немци и чудь и прошибошася свиньею сквозь полк».

Обычно за этим следовало бегство разбитого противника, его преследование и массовая бойня. Но…

Пробив центр, тяжелая рыцарская конница оказалась перед высоким и лесистым берегом Узмени, занесенным глубоким снегом. Чтобы развернуться на льду и возобновить плотный строй, требовалось время. Ряды смешались, и в этот момент на них с крыл обрушилось основное войско русских и их союзников карелов и ижорцев

«И была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью…» («Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра»).

Победа была полной. Русские яростно преследовали обратившегося в бегство врага. Одних только рыцарей было убито около 400, из них 200 — меченосцы, 50 были пленены и «ведяху босы подле коней» в Новгород.

В знаменитом фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» (1938) рыцари массово гибнут, проваливаясь под лед. Об этом в летописях не сказано, но подобный эпизод имел место восемью годами ранее, в 1234 году, когда Ярослав Всеволодович с новгородцами и суздальцами разбил войско ордена меченосцев на льду реки Омовже (Эмбахе). Вряд ли рыцари могли допустить ту же ошибку дважды.

И еще любопытный факт. Знаменитая фраза: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет Русская земля», которую произносит в фильме актер Николай Черкасов, исполнивший роль Александра Невского, была придумана сценаристом Петром Павленко и великим князем никогда не произносилась.

Ни одного прижизненного портрета Александра Невского не существует, все его изображения, в том числе и на ордене, воспроизводят внешность актера Черкасова

Для окончательного спокойствия новгородских земель оставалось укоротить буйных литовцев. И те вскоре предоставили повод. В 1245 году войско литовских князей напало на несчастный Торжок и Бежецк. Подошедший с новгородским войском Александр убил около дюжины литовских князей. Затем уже силами своей суздальской дружины догнал у Жижицкого озера и полностью уничтожил остатки литовского войска, включая спасшихся раньше князей. А на обратном пути разбил еще один литовский отряд под Усвятом. По выражению летописца, литовцы впали в такой страх, что стали «блюстися имени его».

Но не только силой меча действовал Александр. Когда представлялась возможность, в ход шла дипломатия. Еще с одним северным соседом — Норвегией — удалось решить все спорные вопросы без кровопролития.

Примерно в 1251 году Александр заключил договор с норвежским королем Хаконом IV о границах сбора дани с огромной территории, на которой проживали карелы и саамы. В 1254-м договор был закреплен «Разграничительной грамотой» — первым мирным соглашением между Русью и Норвегией.

Безопасность Руси с севера и северо-запада была на какое-то время обеспечена. Но оставалась главная и практически неразрешимая проблема — Золотая Орда. И тут молодому князю предстояло проявить все свои дипломатические способности, молиться и надеяться, что христианский Бог не оставит Русь.

Ордынская дипломатия

Бороться с Золотой Ордой, находившейся на пике своего могущества, у разоренной Руси не было ни малейшей возможности. Вначале голод и мор, а затем нашествие монголо-татар на треть сократили население Руси. В ожесточенных сражениях погибла лучшая и наиболее пассионарная часть народа. Города были разрушены и обезлюдили, прекрасные храмы лежали в развалинах, в разграбленных монастырях жизнь едва теплилась, богатые пахотные земли зарастали березняком.

Нового монгольского нашествия Русь бы не выдержала. Необходимо было выиграть время, чтобы страна смогла оправиться от чудовищного разорения. И только объединившись, можно было дать отпор столь сильному врагу. Теперь будущее народа зависело уже не от военного потенциала, а от дипломатии.

Дипломатия — это способ достижения цели путем переговоров, наука терпения и компромиссов, поиск баланса между уступками и угрозами, в зависимости от положения переговорщика. Чтобы предотвратить новое нашествие, нужно было ехать на поклон к хану в Орду.

Расстояние от Владимира до Сарая — столицы Батыя — равнялось 1250 верстам, и еще 4500 верст от Сарая до Каракорума, столицы Монгольской империи. Итого — 5750 верст, но это если по прямой, а по дорогам тех времен в полтора раза больше. В XIII веке такая поездка могла затянуться на год

В Орде в это время шла борьба за власть между чингизидами — наследниками Чингисхана. И это тоже нужно было учитывать во время переговоров. Первым из русских князей был вызван в Орду Ярослав Всеволодович. Приехав в 1243 году к Батыю с богатыми дарами, он смог добиться расположения хана и получил его согласие на великое княжение во Владимире и Киеве — «стареи всем князем в Русском языце».

В 1246 году Ярослав подтвердил ярлык на великое княжение у нового великого хана Гулюка, но был отравлен в Каракоруме матерью Гулюка хатун Туракиной. Почти одновременно с этим в Золотой Орде был убит второй из трех самых влиятельных русских князей — Михаил Черниговский, отказавшийся пройти языческий обряд.

Настала очередь ехать в Орду Александру Ярославичу. Вот как об этом рассказывает русский летописец:

Решил князь Александр пойти к царю в Орду, и благословил его епископ Кирилл. И увидел его царь Батый, и поразился, и сказал вельможам своим: «Истину мне сказали, что нет князя, подобного ему». Почтив же его достойно, он отпустил Александра, дав ему старейшинство во всей братии его

Почти год длилась «командировка» Александра в Орду, но вернулся он с ярлыком великого князя Киевского и всей Русской земли, которую ему еще предстояло собрать. Мелкие князья постоянно враждовали между собой, признавая великокняжескую власть только в силу оружия. Постоянно бузили и боярские республики, не желавшие платить татарам дань. В междоусобных войнах Александр, по-видимому, по договору с Батыем использовал в том числе и татарские войска.

«Много потрудившись, он оставил царство земное»

Новая беда пришла на Русь в 1257 году. Император Мункэ поручил своим чиновникам сделать «исчисление народу в России». Перепись населения означала фиксированный сбор дани со всех учтенных земель и народов, воинскую повинность, назначение сборщиков налогов «баскаков» и наделение их значительными правами. Подобные переписи монголы уже произвели в Китае и Иране. На очереди стояла Русь.

Александра и других русских князей, находившиеся «в воле татарской», вызвали в Орду и потребовали от них содействия переписи.

«Той же зимой, — как сказано во владимирской летописи, — приехали численники и сочли всю землю Суздальскую, Рязанскую и Муромскую, оставили повсюду десятников, сотников, тысячников и десятитысячников и ушли обратно в Орду».

Численники переписывали население по домам, устанавливая поборы с каждой сохи, плуга и дыма. За сбором дани, отработкой повинностей и порядком теперь следили военные отряды, находившиеся в распоряжении баскаков. Александру эти отряды не подчинялись. Во Владимире, где находился великий князь, при нем постоянно состоял главный баскак, которому подчинялись остальные. Баскаки и их отряды по факту заменяли монгольские войска. В их задачу входило держать Русь в повиновении.

В 1257 году Александра вновь вызвали в Орду и потребовали проведения переписи в Новгороде и Пскове. Предчувствуя такой оборот, Александр привез с собой новгородских бояр, которые поднесли хану великие дары. Но это не помогло.

Когда в Новгород пришла весть, что «татары требуют тамги [то есть пошлины на товары, отсюда и слово «таможня»], десятины и других доходов на Новгороде», это вызвало бунт. Княжеский посадник Михаил, пытавшийся урезонить бунтовщиков, был ими убит. Татарских послов не тронули, но подчиниться их требованиям отказались.

Послы уехали, возложив на князя исполнение ханской воли. В противном случае республикам грозило нашествие и разорение, которого они ранее так счастливо избежали

Бунт продолжался, убивали княжеских людей и переписчиков. Александру потребовалось вмешательство церкви, подкуп бояр и непопулярные силовые меры, чтобы «успокоить» горожан. В конце концов свободолюбивые республиканцы собрались на вече у Святой Софии и, знатно поорав, согласились «перепись татаре дать».

Новгородская республика попала под власть Орды. Это было трудное решение, но князю пришлось его принять. Нельзя было дать монгольским полчищам повод опустошить благополучные новгородско-псковские земли, разорить города и уничтожить крепости, защищавшие от нападений с запада.

Следующая смута произошла в 1261 году, когда Хубилай, внук Чингисхана, передал сбор русской дани на откуп «бесерменам» — мусульманским ростовщикам. Те заносили хану деньги вперед, а потом собирали дань сторицей. По русским городам загудел набат, горожане хватали и убивали откупщиков, баскаков и их сторонников. И вновь Александру пришлось наводить порядок, а затем ехать в Сарай, чтобы убедить ханов передать сбор татарской дани в руки русских князей.

А тут еще хан решил затеять войну с Ираном и потребовал для этого русское войско. В Орду Александр ехал с тяжелым сердцем: Русь непокорна, хан недоверчив и подозрителен. Попасть к нему в заложники означало вечный плен. Такое уже бывало. Но свой долг князь выполнил. В летописях нет сведений об угоне русских воинов в татарское войско. Сбор дани перешел в руки русских князей. Но сам Александр этого уже не увидел, «удержа его хан не пустя на Русь, и зимова в Татарах он разболелся».

Уже тяжело больного князя в ноябре 1263 года хан отпустил на родину. По дороге, почувствовав, что умирает, Александр принял постриг и схиму под именем Алексий. О последних днях великого князя Александра Ярославича Невского в летописи сказано:

Много потрудившись, он оставил царство земное и стал монахом, ибо имел безмерное желание принять ангельский образ. Сподобил же его Бог и больший чин принять — схиму. И так с миром Богу дух свой предал месяца ноября в 14-й день

Было ему 43 года. В 1547 году Александр Невский был канонизирован Русской православной церковью и причислен к лику благоверных святых.

В самое темное и тяжелое время великий князь Александр Невский мудрой и осмотрительной политикой уберег Русь от окончательного ее разорения ордами кочевников. Военными победами и дипломатией он защитил русские границы с севера и запада. Он выиграл время, дав Руси окрепнуть и оправиться от страшного разорения, и заложил политические основы создания единого русского государства, продолженные впоследствии московскими князьями.