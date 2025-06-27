Жуковская «пятилетка»: почему Сталин отправил маршала Победы в ссылку

Его авторитет был непререкаем, а популярность среди населения зашкаливала. Возможно, именно поэтому спустя три года после окончания Великой Отечественной войны Иосиф Сталин сослал «маршала Победы» Георгия Жукова на Урал. О малоизвестной странице жизни великого полководца, очередная годовщина со дня смерти которого недавно отмечалась, - в нашей статье.

Маршал на лыжах

Казалось бы, о нем написано-переписано всё. Даже малые дети знают, кто такой Жуков и за что он получил два ордена Победы и четырежды становился Героем Советского Союза. Однако до сих пор появляются ранее неизвестные сведения о полководце. В частности, они касаются того времени, когда Жуков находился под опалой.

Несмотря на то, что на Урале Георгий Жуков провел всего около пяти лет, он оставил о себе такую добрую память, что там до сих пор в его честь устанавливают мемориальные доски и проводят тематические выставки в музеях и библиотеках. Во время пребывания в Свердловске в должности командующего Уральским военным округом «маршал Победы» не только участвовал в учениях и принимал различные парады, но и, будучи депутатом Верховного совета, регулярно встречался с местным населением, которому активно помогал.

В Музее истории Екатеринбурга журналистам местного издания «66.ru» рассказали несколько историй, связанных с именем прославленного полководца, о которых до этого не было известно широкой публике. Так, однажды Георгий Константинович вместе с другими руководителями отправился на учения. Машина командующего не справилась с уральскими снегами и заглохла на полпути. К счастью, в ней оказалась лыжная экипировка…

«Он взял лыжи и побежал, - поделился с журналистами один из научных сотрудников. - Это заставило весь руководящий состав сделать то же самое. Конечно, они возмутились. Все на машинах, а тут надо на лыжах пробежать несколько десятков километров».

Первомайский конфуз

На первомайском параде 1951 года, который традиционно принимал Жуков, произошел инцидент с его лошадью. До поры до времени она вела себя совершенно пристойно, однако в какой-то момент ее, видимо, «смутили» то ли громкая музыка оркестра, то ли вспышки фотоаппаратов местных фотокоров. Неожиданно для всех лошадь встала на дыбы и… сбросила с себя прославленного маршала.

© Кадр из программы ren.tv «Момент в истории»

Георгий Константинович на глазах изумленной толпы скатился прямо на деревянную брусчатку площади. Воцарилась гробовая тишина: все замерли в ожидании реакции Жукова. Маршал поднялся, отряхнулся и… погладил своего коня. Толпа просто неистовствовала! Вся площадь скандировала: «Жуков! Жуков! Ура!» Правда, этот случай был настолько конфузный, что у фотографа, который его запечатлел, в итоге изъяли пленку, дабы «не подрывать авторитет маршала».

Поздняя дружба

На Урале Георгий Жуков, как рассказали в Музее истории Екатеринбурга, подружился с Павлом Бажовым, известным фольклористом и писателем, автором уральских сказов. Сохранилось даже несколько совместных фотографий. Увы, но их дружба была недолгой – Бажов умер в декабре 1950 года.

«Мы быстро привыкли, что на общегородских собраниях, на всяких торжественных заседаниях, в дни работы городских и областных партийных конференций Георгий Жуков и Павел Бажов сидели в президиуме рядом, - вспоминал позднее еще один уральский писатель Виктор Стариков. - Сидя за столом, невысокого роста, Жуков казался очень большим и широким. Бажов рядом с ним выглядел как-то ниже ростом, но удивительно красивым, со своей выразительной бородой, сократовским лбом».

© На Урале Жуков подружился с Бажовым // Музей истории Екатеринбурга

По словам Старикова, они постоянно наклонялись друг к другу, о чем-то перешептывались, улыбались. В перерывах выходили вместе и опять усаживались рядом в укромном уголке, о чем-то переговариваясь, до той минуты, пока звонок не приглашал занять места в президиуме.

Всё было не зря!

В должности командующего Уральским военным округом, по словам сотрудников музея, Жуков большое внимание уделял боевой подготовке. По его приказу строились и реконструировались военные городки в Чебаркуле, Елани и других населенных пунктах.

По его инициативе при окружном Доме офицеров был создан Уральский спортивный клуб армии - для решения вопросов, связанных с организацией помощи войскам и подготовки окружных команд к состязаниям на первенство Вооруженных Сил СССР.

© Музейная экспозиция, посвященная великому полководцу

Жуков помогал колхозам, испытывавшим нехватку сельскохозяйственной техники. Он отдавал им списанные военные машины, которые в народе прозвали «жуками». Любил маршал делать людям и другие подарки – так, он запросто мог расстаться с дорогими часами или оружием, одарить кого-то из музыкантов необходимыми музыкальными инструментами.

Примечательно, что именно на Урале он встретил свою последнюю любовь. Военврач Галина Семенова, в свое время прошедшая фронтовые дороги, служила в окружном госпитале, куда после микроинфаркта угодил «маршал Победы». Их отношения развивались стремительно, несмотря на то, что у него была жена Александра Жукова, мать двух его дочерей – Эры и Эллы.

© Георгий Жуков и его последняя жена Галина

Официально с Семеновой полководец связал себя узами брака лишь в 1965 году, когда их совместной дочери Маше было уже восемь лет. Подполковник медицинской службы Галина Семенова-Жукова скончалась от онкозаболевания в 1973 году, супруг пережил ее лишь на полгода…

Такой вот яркой, интересной и насыщенной благодаря сталинской опале оказалась жуковская «пятилетка» на Урале. В Москву он вернулся после смерти генералиссимуса Сталина, при Хрущеве стал министром обороны СССР, а потом вновь оказался в опале. Всемирная слава великого полководца и необычайная популярность у народа, по мнению многих историков, не давала покоя власть имущим. Поэтому они сделали все, чтобы из «маршала Победы» Жуков превратился в пенсионера, хоть и союзного значения.