Чем «прославился» личный колдун Ивана Грозного

«В Москве шептались, что Елисей Бомелий каждое новолуние приносил в жертву чёрных котов под покровом ночи, чтобы накликать на врагов царя проклятие!»

Эта зловещая легенда окружала загадочного Елисея Бомелия, прозванного «лютым волхвом», придворного лекаря и личного астролога Ивана Грозного.

Кто такой Елисей Бомелий?

Елисей Бомелий, или Элизеус Бомелиус, появился при дворе Ивана Грозного в 1570 году, прибыв из Вестфалии. Родом из семьи голландского пастора, он изучал медицину и астрологию, что сделало его уникальной фигурой для Руси XVI века. Летописи описывают его как человека, умевшего готовить яды и целебные снадобья, а также предсказывать судьбу по звёздам. Его мастерство быстро завоевало доверие царя, особенно после того, как он убедил Ивана, что тот страдает от чар и ядов врагов.

Влияние на царя

Бомелий стал неотлучным спутником царя, утверждая, что может защитить его от сглаза и отравлений. Он уверял, что предыдущие жёны Ивана погибли из-за придворных интриг, и предлагал свои микстуры как панацею. Одна из самых известных историй — чудесное исцеление шута Осипа Гвоздёва. После того как царь в гневе облил его горячими щами и ударил ножом, Бомелий снадобьем вернул шута к жизни, укрепив свою репутацию. Однако его влияние распространялось и на тёмную сторону: Бомелий, по слухам, готовил яды для устранения врагов царя, таких как воевода Митьков.

Тайны и преступления

Бомелий подозревается в отравлении ряда влиятельных фигур, включая князей Прозоровских и жену царевича Ивана. Его мастерство в изготовлении ядов достигло такого уровня, что смерть наступала быстро и без следов. Некоторые считают, что он использовал своё положение для личной выгоды, плетя интриги против бояр. Однажды царь попросил его предсказать судьбу династии, и Бомелий, дрожа, поведал о гибели сыновей и Смутном времени — пророчество, которое привело царя в ярость.

Гибель колдуна

Елисей Бомелий пал жертвой собственной игры. В 1579 году его обвинили в попытке бегства за границу и переписки с врагами России. Летописи утверждают, что Иван Грозный, разоблачивший предательство, приказал казнить его самым жестоким способом — зажарить на вертеле. Эта казнь стала символом мрачной власти царя и легендой, пережившей века. Интересно, что вдова Бомелия была отпущена в Англию по просьбе Елизаветы I, что добавляет загадок к его судьбе.

Шпионский след

Слухи гласят, что Бомелий тайно сотрудничал с иностранными дворами, передавая им секреты царя. Некоторые историки предполагают, что он поддерживал связь с польскими шпионами, обещающими ему убежище в обмен на информацию о военных планах Ивана. Эти тайные послания, возможно, были обнаружены опричниками, что и стало причиной его разоблачения.

Мастер маскировки

Он выдавал себя за простого лекаря, но его знания астрологии и алхимии поражали даже европейских учёных. Бомелий владел редкими трактатами, привезёнными из Европы, и однажды предсказал затмение, что вызвало трепет среди бояр, считавших его посланником тёмных сил.

Пророчество о Смуте

Его предсказания о гибели династии Рюриковичей позже сбылись, что породило теории о его сверхъестественных способностях. Летописи утверждают, что он говорил о «времени без царя», что сблизилось с реальностью Смутного времени, начавшегося вскоре после его смерти.

Легенда о снадобьях

Говорят, он оставил рецепты ядов, которые до сих пор ищут историки. Считается, что один из его учеников унёс тайные записи, и в XIX веке в архивах обнаружили намёки на манускрипт с формулами, способными убить за считанные часы.