История первой женщины, покорившей Эверест

В 35 лет японка Дзюнко Табэи ступила на вершину Джомолунгмы.

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16 мая 1975 года произошло событие, которое было вписано в историю мирового альпинизма золотыми буквами. Японка Дзюнко Табэи покорила самую высокую горную вершину планеты – и с лёгкой руки журналистов её стали звать «первой леди Эвереста».

Мечтала об альпинизме с детства

Хрупкая женщина небольшого роста, отнюдь не спортивного телосложения, с тихим голосом проявила невероятную силу духа, чтобы осуществить свою давнюю детскую мечту.

Путь Дзюнко к славе не был усыпан розами. Она росла в бедной многодетной семье, где веками придерживались старых обычаев. Позже, после своего знаменитого восхождения на Эверест, в одном из интервью Табэи высказалась:

«Большинство японских мужчин моего поколения ожидали, что женщина останется дома и уберётся в доме».

И неудивительно, что поначалу увлечение 10-летней Дзюнко альпинизмом родители посчитали блажью. Причём очень дорогой. А ведь её судьбу решила обычная школьная экскурсия на гору Насу высотой 1917 м, когда перед девочкой возникла завораживающая картина, наблюдаемая с высоты. И сразу же возникло в душе некое чувство полёта, ощущение собственной значимости.

С этого момента юная Дзюнко грезила страстным желанием стать в будущем покорительницей самых известных горных вершин на планете. Её упорству и целеустремлённости могли позавидовать многие мужчины.

Женский альпинистский клуб

Ко многим затеям умной и энергичной Дзюнко окружающие, даже близкие люди, отнеслись с определённой долей скепсиса. Правда, особых препятствий ей никто не чинил.

После окончания университета она работала редактором научного журнала, продолжая искать людей, которым грандиозные планы Табэи были бы близки по сердцу. И в 1969 году благодаря усилиям Дзюнко в Японии открылся Женский альпинистский клуб.

Его ряды пополнялись с каждым днём: даже некоторые домохозяйки, забросив на время свои дела, спешили приобщиться к новому виду спорта. Возможно, определённую роль сыграл девиз клуба:

«Давайте отправимся в заграничную экспедицию в одиночку».

Забавно, но эта идея создания сообщества единомышленниц, пожалуй, возникла ещё по одной причине: активное участие Дзюнко в 1962 году в альпинистских группах, костяк которых составляли мужчины, вызвало кривотолки. Представители сильного пола, к примеру, полагали, что таким образом она ищет себе будущего супруга. И отнеслись к ней крайне недоброжелательно.

Впрочем, и Дзюнко не осталась в долгу. После звёздного восхождения на Эверест она как-то призналась:

«Я получаю гораздо больше удовлетворения от участия в женских экспедициях, нежели в смешанных. Когда у всех сходные физические данные, ты лезешь на равных. И мне гораздо комфортнее находиться в палатке, когда вокруг твои подруги. Я чувствую себя счастливее, когда мы преодолеваем трудности женским коллективом».

Первые подъёмы

Первые шаги в альпинизме давались тяжело. Клуб Табэи начинал с малого, покоряя небольшие вершины и набираясь необходимого опыта. Затем наступил черёд первого серьёзного испытания – женского восхождения на Аннапурну III в Непале.

Японские альпинистки сразу же столкнулись с трудностями. Из-за мороза сломалась техника, у некоторых участниц появились признаки акрофобии – страха высоты. Поэтому подъём к заветной вершине шёл очень медленно.

Но альпинистки мужественно перенесли все тяготы сложного маршрута. И 19 мая 1970 года команда Табэи совершила первое в мире женское восхождение на Аннапурну III. Уже тогда Дзюнко задумалась о том, как покорить самую желанную в своей жизни вершину – Эверест.

Сборы на Эверест

Не откладывая дела в долгий ящик, она попыталась организовать экспедицию в 1971 году. Однако правительство Непала не дало разрешения на восхождение. К тому же в планы Табэи вмешались финансовые проблемы. Чтобы тщательно, с учётом всех деталей подготовиться к важному в своей судьбе подъёму, понадобилась огромная сумма денег.

Девушка не отчаялась: она решила бить во все колокола! В первую очередь она обратилась к журналистам, которые устроили громкую рекламу предстоящему историческому спортивному событию.

В итоге удалось собрать средства, чтобы ехать в Непал со спокойной душой и желанием поскорее начать восхождение на Эверест. Дзюнко Табэи оставила дома двоих детей, мужа и отправилась в путь, который принёс ей заслуженную славу.

Опасное путешествие и победа

Подъём на Эверест всегда опасен. Его коварный и жестокий характер известен многим альпинистам. Увы, эту вершину, погубившую не одну человеческую жизнь, нередко называют «кладбищем мечтателей».

В ночь с 4 на 5 мая 1975 года со склонов на лагерь японок обрушилась огромная снежная лавина – и накрыла палатку, где находилась Табэи вместе со своей подругой. Дзюнко погибла бы в ледяном плену, не приди вовремя помощь. Однако шерпу Ангу Церингу удалось спасти обеих женщин.

Этот случай не убавил желания Табэи идти к своей цели. Восстановив силы, через 12 дней Дзюнко будет стоять на вершине Эвереста, на высоте 8848 м.

Дальнейшие достижения

Впереди её ждали новые спортивные победы. Дзюнко Табэи стала первой женщиной на планете, покорившей семь вершин мира. Своему страстному увлечению она останется верна даже тогда, когда врачи диагностируют у неё онкологическое заболевание.

Удивительно, но в таком состоянии отважная женщина участвовала в альпинистских экспедициях. 20 октября 2016 года Дзюнко Табэи уйдёт из жизни в возрасте 77 лет.

Она всегда была скромна и однажды высказалась по поводу звёздной славы: