Почему князя Святослава Игоревича сравнивали с Александром Македонским

Святослав Игоревич, великий князь Киевской Руси, оставил след как бесстрашный воин и завоеватель. Его сравнивали с Александром Македонским за военные подвиги и стиль правления. Что объединяет этих легендарных полководцев?

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Кто такой Святослав Игоревич?

Святослав (ок. 942–972) стал князем Киева в 964 году, унаследовав трон после матери Ольги. Известный своей воинственностью, он вёл масштабные походы, расширяя границы Руси. Летописи, особенно «Повесть временных лет», описывают его как простого воина: он спал на голой земле, питался всухомятку и вёл дружину личным примером. Его девиз «Иду на вы!» стал символом решимости и стал легендой.

Военные победы Святослава

Святослав прославился серией блестящих военных кампаний, которые укрепили власть Киева и изменили политическую карту Восточной Европы:

Поход на Хазарский каганат (965 год)

Святослав разгромил Хазарский каганат, мощное торговое и военное государство, контролировавшее Волжский путь. Он захватил столицу Итиль и город Семендер, уничтожив хазарскую угрозу Руси. Это позволило Киеву взять под контроль торговые пути и ослабить влияние Хазарии в регионе.

Завоевание вятичей (964–966 годы)

Вятичи, восточнославянское племя, платившее дань Хазарам, были подчинены Святославом. Он заставил их платить дань Киеву, укрепив центральную власть и расширив территорию Руси на восток.

Походы на Волжскую Булгарию и северокавказские народы (965–966 годы)

После победы над Хазарами Святослав двинулся на Волжскую Булгарию, подчинив её, и совершил набеги на ясов и касогов на Северном Кавказе. Эти кампании показали его стратегический талант.

Завоевание Болгарии (967–971 годы)

Самая амбициозная кампания началась с просьбы византийского императора Никифора Фоки ослабить Болгарское царство. Святослав разбил болгар у Доростола (совр. Силистра) в 970 году, захватив почти всю Восточную Болгарию. Однако конфликт с Византией привёл к битве на Балканах, где он был разбит императором Иоанном Цимисхием в 971 году, но сохранил часть завоеваний.

Столкновение с Византией

После успеха в Болгарии Святослав повернул против Византии, осадив её крепости. Несмотря на поражение, его кампания продемонстрировала военную мощь Руси и её способность бросить вызов великой империи. Эти победы сделали Святослава символом военного гениальности, сравнимого с Александром Македонским.

Сходство с Александром Македонским

Святослава сравнивали с Александром Македонским (356–323 до н.э.) за их молодость и амбиции. Оба начали завоевания в юном возрасте: Александр в 20 лет, Святослав — в 22. Александр покорил Персию, Индию и Египет, создав огромную империю, а Святослав расширил Русь, уничтожив Хазарский каганат и вторгнувшись в Болгарию. Их личное участие в боях и стремление к славе вдохновляли войска, делая их легендами.

Различия и судьба

Несмотря на сходства, их пути разошлись. Александр умер в 32 года от болезни, оставив империю, а Святослав погиб в 972 году в засаде печенегов, возвращаясь из похода. Александр строил государства, а Святослав сосредоточился на военных экспедициях, не уделяя внимания укреплению власти, что привело к его трагической гибели.

Легенда о черепе

После смерти Святослава в 972 году печенеги, возглавляемые ханом Куря, якобы сделали из его черепа чашу, украсив её золотом и используя на пирах. Эта мрачная традиция, упоминаемая в летописях, перекликается с античными рассказами о трофеях Александра, хотя историки считают это скорее символическим преувеличением, подчёркивающим статус обоих полководцев как великих противников.

«Иду на вы!»

Знаменитый клич Святослава «Иду на вы!», предшествовавший его походам, стал символом его неукротимой решимости. Этот лозунг, записанный в «Повести временных лет», вдохновлял дружину и напоминал боевые кличи Александра, которые поднимали боевой дух его македонской фаланги, усиливая их сходство как харизматичных лидеров.

Молодость и слава

Святослав начал свои первые походы в возрасте около 20 лет, что делает его ранний военный путь схожим с Александром, который в том же возрасте одержал победу при Гранике. Оба демонстрировали необыкновенную зрелость и стратегический талант, что позволило им стать легендами ещё при жизни, несмотря на молодость.