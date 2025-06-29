29 июня 1900 года родился писатель Антуан де Сент-Экзюпери

29 июня 1900 года в Лионе родился Антуан де Сент-Экзюпери. Цитаты из его произведений заучивают наизусть, скажем, президент России как-то назвал "Маленького принца" среди своих любимых книг. Сент-Экзюпери всем известен не только как писатель, но и как военный летчик.

© Российская Газета

За рассказом о нем "РГ" обратилась к необычному источнику. Итак, несколько интересных фактов от летчика-испытателя СССР и экс-руководителя московской библиотеки имени Сент-Экзюпери Мстислава Листова.

Военный летчик

У Антуана де Сент-Экзюпери был большой летный опыт - шесть тысяч часов налета. "Любой человек, связанный с авиацией, вам скажет, что в те времена, в 20-40 годы прошлого века, это очень много", - рассказывает "РГ" Мстислав Листов, президент российского Фонда "Мир Сент- Экзюпери". - Иначе американцы не доверили бы ему новейший тогда скоростной высотный самолет Lightning P-38 F-5, который имел скорость, как у истребителя".

Будучи временно в США Сент-Экс, как звали его друзья, в 1943 написал книгу "Военный летчик", в которой поразительно точно отразил не только работу военного летчика, но и свое отношение к сути войны, ее причинам и следствиям, свое неприятие фашистского режима.

"Завтра мы погрузимся в ночь… Я хочу, чтобы дух и тело моей страны сохранились в целости, когда вновь наступит день. Что сделать, чтобы спасти ее? - Надо спасти духовное наследие, иначе гений народа увянет; надо спасти сам народ, иначе наследие пропадет. Ради блага моей страны мне придется каждую минуту действовать всей силой моей любви… Надо начать с жертвы, чтобы породить любовь. Она может потребовать других жертв и через них привести ко всем победам. Человек всегда должен сделать первый шаг. Он должен родиться, прежде чем существовать…"

Вернувшись из США, Сент-Экзюпери добивался, чтобы ему разрешили наконец летать в Северной Африке, чтобы снова влиться в свою родную французскую разведэскадрилью 2\33. Он добился этого с помощью своих высокопоставленных знакомых, включая внука президента Рузвельта.

"Во время полетов случались и отказы двигателей, и отказы кислородного оборудования, он терял сознание", - рассказывает Листов.

Будучи писателем и мыслителем, Сент-Экзюпери в простых полетах бывал и рассеянным. Например, иногда забывал законтрить дверь в самолете.

"Я дружил с нашим легендарным летчиком Михаилом Громовым, когда мы с ним обсуждали эту тему, он признавал в Сент-Экзюпери прекрасного писателя, но порицал его за легкомысленность при подготовке к некоторым своим полетам ", - подчеркивает собеседник "РГ".

Грандиозный "Маленький принц"

"Маленький принц", по данным Министерства культуры Франции, считается второй после Библии книгой по читаемости в мире. Эта магическая философская сказка для детей и взрослых переведена на сотни языков и выпущена громадным тиражом. "Маленький принц" и "Военный летчик" были любимыми книгами Юрия Гагарина.

"Маленький принц", о чем следует напомнить, родился в поезде по дороге в Россию весной 1935 года.... В вагоне Сент-Экзюпери увидел малыша, спавшего на руках задремавших родителей-шахтеров, возвращавшихся домой. Сент-Экс залюбовался ребенком:

"Он словно маленький принц, он весь обещание"…

Чем глубже он проникал в атмосферу сказки, тем более очевидным становилось, что он сам должен делать рисунки к своей книге… С этого момента писатель стал делать наброски забавного человечка, которых оказалось около трех тысяч на манжетах, на салфетках и счетах в кафе, где он любил по ночам работать.

"Я не могу писать, не летая", - говорил Антуан де -Сент Экзюпери.

Полеты вдохновляли его на новые произведения.

В конце 1935 год при попытке установить рекорд скорости в перелете Париж -Сайгон Сент-Экзюпери с механиком терпят аварию в Ливийской пустыне. Как считает Мстислав Листов, были неправильно выставлены показатели давления в самолете на высотомере, и экипаж прямо по касательной на полной скорости "вписался" в грунт.

"Трое суток шли по пустыне, умирая от жажды. И умерли бы, если бы их не спасли бедуины, кочевники", - рассказывает Листов.

Однако благодаря этой аварии и испытаниям мир получил легендарную книгу "Планета людей".

Полет на "Максиме Горьком"

В качестве корреспондента газеты "Пари-суар" Сент-Эккзюпери оказался в Москве в апреле-мае 1935 года. Он старался увидеть как можно больше, познать нашу страну. Побывал на параде на Красной площади, написал шесть очерков. Они сегодня все изданы и переведены на русский язык.

17 мая ему, единственному из иностранных журналистов, разрешили совершить полет на флагманском самолете-гиганте АНЬ-20 "Максим Горький" Особой сводной эскадрилье имени советского писателя. А на следующий день этот самолет потерпел катастрофу: в него врезался истребитель. 47 человек погибли в районе метро "Сокол". 20 мая в "Известиях" была опубликована небольшая статья-некролог, написанная Сент-Экзюпери:

"Я летал на самолете Максим Горький".

"Писатель с высочайшей похвалой отозвался об экипаже, о самом самолете-гиганте, о народе, который создал такое чудо техники", - комментирует Мстислав Листов.

Сент-Экзюпери корректно писал о России. Никаких экстремальных высказываний, критиканства и домыслов. Он старался понять феномен молодого советского государства, психологию людей. Ему в тот момент было 35 лет: молодой, талантливый, красивый, умный. Упоминал и Сталина. Но на изысканном французском, изящным слогом. Например, писал, что вождь обязал москвичей следить за собой:

"Все чистые, опрятные, мужчины гладко выбриты".

Очевидцы вспоминали, что, когда Сент-Экзюпери диктовал по телефону во Францию свои заметки, девчонки-секретарши плакали, так трогательно были написаны его очерки о стране.

Фокусник

В Москве, будучи приглашенным на дружеский ужин советником американского посольства Эйли, Сент-Экзюпери встретился с Михаилом Булгаковым. Собрался достаточно узкий круг людей, и за одним столом оказались советский писатель и драматург со своей третьей женой Еленой Сергеевной и француз. Языкового барьера не было, Булгаков и его жена говорили по-французски. Позже Елена Сергеевна вспоминала, что французский писатель увлекательно рассказывал о своих полетах и показывал потрясающие карточные фокусы.

"Сент-Экс обладал неким секретом, - продолжает Мстислав Листов. - Но, скорее всего, здесь сказывалась его необыкновенная наблюдательность и умение понять психотип человека. Именно после встречи советского писателя и французского летчика появилась тема полета в "Мастере и Маргарите", о чем говорила Мариэтта Чудакова, наш главный булгаковед".

Некоторые считают, что черты Воланда советский писатель взял именно от него - французского писателя.

"У Сент-Экзюпери было действительно очень необычное лицо. Широко поставленные глаза. Высокий, под два метра рост, эффектная внешность. Иностранец. И эта таинственная способность с карточными фокусами. Чем не Воланд?" - предполагает исследователь.

Принц и Роза

Жена писателя Консуэлла стала прототипом героини - Розы из "Маленького принца". Она была латиноамериканка, очень эксцентричная дама, скульптор. Не так давно опубликовали переписку Антуана де Сент-Экзюпери с женой "Маленький принц и его Роза".

"Прекрасный скульптурный портрет писателя авторства его жены мы увидели в доме крестника Сент-Экзюпери, старейшины наследников и нашего друга, Франсуа`Аге, после открытия памятника-бюста Сент-Экзюпери, переданного нами в дар Франции в мае 2019 года и установленного в городе Сан-Рафаэль на Лазурном берегу, где в 1934 году Сент-Экзюпери испытывал гидросамолеты", - рассказывает Листов.

Последний полет и таинственная гибель

"Опустела без тебя земля", - поет Татьяна Доронина в фильме "Три тополя на Плющихе".

Как известно, 31 июля 1944 года майор Сент-Экзюпери, зам. командира французской эскадрильи 2\33, служивший в ВВС Франции, вылетел с аэродрома на острове Корсика в Средиземном море с боевым заданием аэрофотосъемки укреплений войск противника в районе Аннеси-Шамбери-Гренобль. Обратно он должен был следовать через Альпы на свой аэродром базирования на Корсике. Боевые друзья легендарного писателя, чтобы сохранить его жизнь и не допустить к полетам, приняли решение сообщить ему о дате начала наступления союзных войск. Если летчику сообщают об этом, он не имеет права больше подниматься в воздух, будучи сбитым и попав в плен, он может под пытками выдать дату наступления.

"Но… самолет исчез, в книге донесения была записано: пилот Сент-Экзюпери считается пропавшим. И только через полвека - 7 сентября 1998 года - из моря у острова Риу близ Марселя на борт рыболовецкой шхуны "Горизонт" был тралом поднят почерневший серебряный браслет с выгравированной фамилией Сент-Экзюпери… А через два года в том месте известные ныне подводные археологи, наши старые друзья, Филипп Кастеллано и Люк Ванрель обнаружили на глубине 85 метров останки самолета П-38 Ф5. В месте гибели очень сильное подводное течение, шириной 400 метров и длиной 9 километров. Поэтому были подняты только части фюзеляжа самолета: турбогенератор с выбитыми на кожухе цифрами, радиостанция, стойка шасси", - рассказывает наш эксперт.

Однако обстоятельства гибели создателя "Маленького принца" и других знаменитых произведений неизвестны по сей день.

Немецкий летчик Хорст Рипперт признался в конце своей жизни, что это он сбил самолет Сент-Экзюпери и что он якобы не знал, что пилот "Лайтенинга" - его любимый писатель. Но доказать этого он не смог. К тому же найденные на дне моря обломки самолета Сент-Экзюпери не имели следов обстрела. Это обстоятельство породило целый ряд предположений и гипотез - в том числе о неисправности истребителя, на котором летел Экзюпери, отказе кислородного оборудования, потере сознания и даже о возможном самоубийстве писателя.

19 алых роз

2 июня 2019 года после открытия памятника в Сан-Рафаэле Мстислав Листов вместе с участниками молодежного фестиваля "Мир Маленького принца" зафрахтовали корабль в порту Марселя и вышли в море курсом к острову Риу. Их сопровождал на своем катере знаменитый дайвер Люк Ванрель…На том месте, где на дне моря были найдены фрагменты самолета Сент-Экзюпери, дети опустили на воду 19 алых роз…

"Я 25 лет дружу с наследниками Антуана де Сент-Экзюпери, в том числе с его крестником Франсуа Жиро д'Аге. Сам писатель держал его на руках, когда тот только родился. Это ветвь от его младшей сестры Габриэлы. Поэтому ручаюсь за эти факты, - сообщил "РГ" Листов. - А другой наследник - Эрве де Сент-Экзюпери является единственным летчиком в роду знаменитого писателя-пилота. Он с женой Лор, дочерью Альбан и сыном Рафаэлем приезжали в Москву и были гостями Библиотеки-Культурного центра им. А. де Сент-Экзюпери, авиакосмического направления. Мы с ними посетили Центр подготовки космонавтов им. Ю.Гагарина, Центральный Музей ВВС в Монино, Мемориальный музей космонавтики".

Эрве торжественно открыл улицу Сент-Экзюпери в подмосковном поселке авиаторов, летал на легкомоторных самолетах. А через год после возвращения из России дочь Альбан де Сент-Экзюпери сообщила родителям, что решила стать летчицей. Французское телевидение уже показало фильм о перелете отца и дочери Сент-Экзюпери из Тулузы в Дакар по маршруту своего знаменитого предка.

Экзюпери в театре и кино

В Москве и стране идет множество спектаклей по произведениям писателя. В том числе в Московском губернском театре под руководством Сергея Безрукова. МХТ предложил свою интерпретацию "Маленького принца" - "Не покидай свою планету". Идея постановки родилась у Константина Хабенского и Юрия Башмета.

По мотивам биографии Экзюпери сняты фильмы, сериал "Последняя миссия", "Имение Сант-Экзюпери". Недавно вышел фильм латиноамериканца Антонио Итурбе "В открытое небо".

Несколько лучших, но не самых известных цитат Антуана де-Сент Экзюпери