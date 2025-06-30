Как рабочий с плохим слухом стал звездой советского спорта

Сборная СССР по футболу за свою историю одержала немало ярких побед, но, пожалуй, самым успешным для команды был период на рубеже 1950-1960-х. В течение четырех лет советские футболисты выиграли Олимпиаду и чемпионат Европы, и ощутимый вклад в это внес защитник Анатолий Масленкин, которому 29 июня могло бы исполниться 95 лет. Легенда «Спартака» с детства имел проблемы со слухом, однако, несмотря на все сложности, стал звездой советского спорта. После окончания игровой карьеры Масленкин занялся тренерской работой, раскрыв талант легендарного Федора Черенкова, а его уход из жизни оказался преждевременным и трагическим. «Лента.ру» — подробнее о биографии уникального футболиста.

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В 1956 году многолетний начальник «Спартака» Николай Старостин после матча со столичным «Торпедо» упрекнул Масленкина в том, что он не смог сдержать форварда автозаводцев Эдуарда Стрельцова. В пример мэтр поставил игру защитника торпедовцев Бориса Хренова, который полностью переиграл лидера атак спартаковцев Никиту Симоняна. Ответ Масленкина был феноменальным по своей прямоте: «Николай Петрович, ну что вы сравниваете. Симоняна-то и я бы выключил». Никита Павлович это прекрасно слышал, а позже рассказывал, что его партнер по команде выдавал что-то подобное с поразительной регулярностью, но делал это настолько по-доброму, что обижаться на непосредственного Масленкина было совершенно невозможно.

В «Спартак» из рабочих

Детство Масленкина пришлось на предвоенные и военные годы — будущий известный футболист родился в Москве в 1930-м в семье военнослужащего. В детстве, как и многие его сверстники, он занимался самыми разными видами спорта и в конечном итоге сделал выбор в пользу футбола. В конце войны он начал тренироваться в школе столичного «Динамо», дорос до уровня молодежного состава, но двигать игрока в основную команду бело-голубые не спешили.

В итоге юноша ушел из клуба и решил не связывать жизнь с профессиональным спортом. Масленкин поступил в Московский химический политехникум имени В. И. Ленина, во время учебы играл за заводскую команду «Красный пролетарий», а после выпуска распределился в Государственный институт азотной промышленности на специальность техника. Но простого советского рабочего из Масленкина не вышло. До сих пор точно не ясно, где братья Старостины разглядели этот молодой талант, но в 1953-м он оказался в московском «Спартаке».

Анатолий Масленкин

Простой от природы парень быстро адаптировался в команде мастеров. «Его ничуть не смущали имена, и практически на первой же тренировке он называл всех на ты», — вспоминал спартаковский форвард Анатолий Исаев. В «Спартаке» Масленкин провел девять сезонов. Интересно, что начинал он как крайний нападающий, но очень быстро переквалифицировался в центрального защитника.

Анатолий помог «Спартаку» три раза выиграть чемпионат СССР и завоевать два Кубка страны. В красно-белой футболке он провел 230 игр, в которых забил 8 мячей. Защитника 6 раз включали в список 33 лучших футболистов чемпионата Советского Союза.

Исторические титулы

Масленкин дебютировал за сборную СССР в 1955 году, а первым крупным турниром для защитника в составе национальной команды стала Олимпиада-1956 в Мельбурне. Сейчас победа на Играх не особенно ценится в мировом футболе, путевки на них разыгрывают молодежные сборные, а на олимпийском турнире есть возрастное ограничение, не позволяющее заявить больше трех футболистов старше 23 лет. Но в середине прошлого века все было иначе, и сборная СССР поехала в Мельбурн в супербоевом составе — с Яшиным, Стрельцовым, Нетто и другими звездами.

Масленкин в той команде был игроком ротации и сыграл не во всех матчах, но точно внес весомый вклад в успех. Впервые на олимпийском турнире защитник появился на поле в повторном матче 1/4 финала с Индонезией (тогда в случае ничьей в первой встрече игралась повторная) и помог СССР одержать уверенную победу со счетом 4:0. Второй игрой Масленкина стал финал против Югославии, в котором советские футболисты одержали минимальную победу со счетом 1:0. Защитник провел матч очень уверенно и помог своей команде сохранить ворота сухими.

Сборная СССР по футболу

Спустя два года сборная СССР добралась до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Швеции. Масленкин попал в заявку на турнир, но на поле так и не вышел. Зато сыграл в обоих матчах триумфального для СССР Евро-1960. Да, тот турнир ограничился лишь полуфиналами и финалом. В последний момент от участия в континентальном первенстве отказались сразу 13 сборных, поэтому титул разыгрывали четыре команды, а в финале сборная СССР снова победила Югославию. Масленкин же стал одним из трех футболистов, сыгравших в обоих финалах — на ОИ-1956 и Евро-1960 он составил компанию Льву Яшину и Игорю Нетто.

В 33 матчах за сборную СССР Масленкин забил единственный гол, зато какой важный! В 1955-м советские футболисты проводили в Москве товарищескую встречу со сборной ФРГ, матч стал первой игрой с немцами после окончания Великой Отечественной. Несмотря на заверения сторон, пытавшихся убедить окружающих и самих себя в отсутствии в игре политического подтекста, его там, конечно, было в избытке.

На перерыв команды ушли при равном счете (1:1), а в начале второго тайма ФРГ вышла вперед. Проигрывать немцам на глазах у 70 тысяч своих болельщиков сборной СССР совершенно не хотелось, и вся команда, включая центрального защитника Масленкина, бросилась отыгрываться, зажав действующих чемпионов мира в собственной штрафной. На 69-й минуте Анатолий разыграл изящную стеночку с Игорем Нетто и неотразимо пробил в угол метров с 18, восстановив равенство.

Нападающие немецкой команды не успели за нами. Вообще, предложенный нашей сборной темп был уже, видимо, не под силу соперникам. Масленкин отпасовал мяч, я в одно касание — ему. Толя с ходу бьет — гол Игорь Нетто футболист «Спартака» и сборной СССР

Спустя четыре минуты Анатолий Ильин забил третий мяч, который позволил сборной СССР одержать важнейшую если не в спортивном, то уж точно в эмоциональном плане победу. «Советская команда доказала своей великолепной игрой могучую силу русского футбола. Никогда еще Советы не обладали таким великолепным игровым ансамблем», — написала одна из немецких газет после матча.

Проблемы со здоровьем

Сын Масленкина Евгений рассказывал «Советскому спорту» о том, что отец непродолжительное время владел автомобилем. Мечту миллионов советских граждан — «Волгу» — защитник купил то ли после Евро-1960, то ли после Олимпиады-1956, но автолюбителем у спартаковца стать толком не получилось. В детстве Масленкин тяжело перенес скарлатину, заболевание дало осложнения, и мальчик частично лишился слуха. С годами проблема никуда нее делась, футболист действительно слышал не очень хорошо. Из-за этого ему запретили управлять автомобилем.

Анатолий Масленкин в игре (номер 3)

На поле Масленкин тоже не всегда слышал подсказки партнеров, однако проблемы со слухом защитник компенсировал отличным пониманием игры. Коронным его трюком стало умение неожиданно для всех пропустить мяч, чтобы вратарь забрал его в руки.

Однажды Нетто кричит ему: «Масло, отдай пас!» Но докричаться до отца не может. Тем не менее продолжает: «Масло, мать твою…» — «Чего орешь-то? — вдруг огрызнулся отец. — Я что, глухой?» Говорят, на ругань он реагировал мгновенно Евгений Масленкин сын Анатолия Масленкина

Несмотря на проблемы со слухом, Масленкин был настоящим меломаном и хранил дома большую коллекцию пластинок. Еще одной страстью футболиста была кулинария. Он готовил не только дома, но и на базе «Спартака» в Тарасовке. Партнер Анатолия по сборной Виктор Понедельник рассказывал о том, как на одном из сборов национальной команды в Закавказье Масленкин уговорил местных поваров доверить ему приготовление шашлыка. Попробовав мясо, они уговаривали футболиста работать у них после окончания спортивной карьеры.

Тренерская удача и ранний уход

Масленкин покинул «Спартак» в 1963 году в очень солидном по тем временам для футбола возрасте 33 лет. Поиграв до 1966-го за ярославский «Шинник», защитник окончательно повесил бутсы на гвоздь. Вместо приготовления шашлыков экс-игрок занялся гораздо более традиционной для футболистов деятельностью — поступил в Высшую школу тренеров. Параллельно Масленкин начал работать с детьми в спартаковской академии, а в 1971-м к нему обратился тренер детской команды «Кунцево» Михаил Мухортов.

Специалист предложил спартаковцу посмотреть в деле одного из своих воспитанников — 12-летнего Федора Черенкова. Масленкину хватило одной тренировки, чтобы оценить потенциал мальчика. Следующее занятие будущая звезда советского футбола проводила уже в спартаковской школе. Под руководством Масленкина Черенков играл до 16 лет. Федор признавался, что Анатолий Евстигнеевич оказал огромное влияния на его становление. Упомянул своего наставника Черенков и в речи на прощальном матче.

Он был добрым, мягким человеком. Независимо от способностей ребят, ко всем относился одинаково доброжелательно. Все занятия проходили без крика, в хорошей обстановке. А после тренировки он частенько сидел с нами на трибуне, и мы с его комментариями смотрели игры взрослых. Он был, на мой взгляд, все-таки чисто детским тренером, потому что был открытым, добрым человеком, а эти качества в командах мастеров не всегда приветствуются Федор Черенков бывший футболист «Спартака» и сборной СССР

А вот у самого Масленкина никакого прощального матча не было, хотя игроков с таким набором заслуг, как у него, в истории отечественного футбола не так уж много. Его уход из спорта прошел незаметно, да и после окончания карьеры Масленкин был максимально непубличной персоной. О тяжелой болезни, приведшей к уходу Масленкина из жизни, многие узнали только спустя много лет.

Сборная СССР — победитель Евро-1960

Бывший футболист умер в мае 1988 года в возрасте 57 лет, причиной стал рак легких. Масленкин сгорел стремительно, хотя до самого конца не хотел верить в страшный диагноз. «Он говорил: "Чувствую-то я себя хорошо!" А потом сгорел в секунду», — вспоминал партнер Масленкина по сборной СССР Валерий Урин.

Успешным тренером Анатолий так и не стал: в родном «Спартаке» двигаться дальше детской школы ему не предлагали, а названия других команд, с которыми он работал, ничего не скажут даже самым искушенным болельщикам. Однако наличие одного Черенкова в послужном списке тренера Анатолия Масленкина говорит о его высочайшем профессионализме.