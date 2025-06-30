Как Анна Ревельская стала легендой русской разведки

Советский писатель Валентин Пикуль в своём историческом романе «Моонзунд», вышедшем в 1970 году, упоминает разведчицу Анну Ревельскую. О женщине, которая во время Первой мировой войны помогла потопить целую немецкую эскадру, литератор встретил упоминания в германских документах. Но в романе указан лишь псевдоним агента. Настоящее имя разведчицы Его Императорского Величества так и остаётся неизвестным.

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Доверяй, но проверяй

Об Анне сохранилось очень мало сведений. Известно, что она происходила из обеспеченной русской семьи, владевшей землями в Прибалтике. До войны девушка окончила гимназию, выучила несколько европейских языков. Дальнейшая информация касается уже совершённого подвига. Весной 1915 года Ревельская под именем Клары Изельгоф устроилась кельнершей в портовое кафе в Либаве. На тот момент в городе размещался штаб брата кайзера Вильгельма, гросс-адмирала Генри Прусского, командующего немецким флотом в Балтийском море.

Кофейня пользовалась популярностью у прусских офицеров. Один из постоянных клиентов – лейтенант фон Клаус – в одно из посещений заведения обратил внимание на миловидную девушку. В итоге он добился, чтобы одинокая Клара взяла его к себе на постой.

Как-то вечером фрау Изельгоф рассказала Клаусу, что ранее у неё квартировал русский офицер, забывший в её доме кожаный саквояж. Клаус, естественно, заинтересовался содержимым портфеля. Изучив «внутренности», он обнаружил документы, касавшиеся установки минных заграждений на Балтийском море. Все карты и схемы незамедлительно перекочевали в Главный штаб ВМС, где установили – документация является подлинной.

Германское военное командование сначала отправило на разведку два эсминца, которые, ориентируясь по случайно обнаруженным схемам, успешно завершили рейд. Вдохновившись успехами, 10 ноября 1916 года в море вышла уже целая эскадра из 10 немецких эсминцев типа S-53 и лёгкого крейсера прикрытия «Страсбург». Они также руководствовались «безопасным путём», указанным на картах из саквояжа русского офицера. Но «коридор» оказался с «сюрпризами». Два больших миноносца вскоре подорвались на минах, а через некоторое время такая же участь ждала и другие корабли. В итоге на базу вернулись четыре судна.

А девушку из кофейни в Либаве так больше никто и не видел.

Ценная информация

В следующий раз разведчица дала о себе знать 23 сентября 1917 года. Она явилась в российское посольство в Стокгольме и потребовала срочно сообщить в штаб Балтийского флота России, что на 28 сентября немцами назначена военная операция в районе архипелага Моонзунд. Загадочная гостья ошиблась на один день – немцы начали атаку 29 сентября. К этому времени балтийские матросы были уже готовы и не дали врагу прорваться к Петрограду.

17 июня 1941 года Анна Ревельская посетила советское посольство, но в Берлине. Она сумела добиться встречи с военно-морским атташе, будущим контр-адмиралом Михаилом Воронцовым. Во время беседы женщина средних лет сообщила – в ночь на 22 июня 1941 года немецкие войска намерены вторгнуться на территорию СССР. Сведения были переданы в зашифрованной телеграмме Иосифу Сталину.

Больше Ревельская не объявлялась. По крайней мере, данных об этом нет. Не исключено, что причина этого – уничтоженные архивы разведки. Но она навсегда вписала своё имя (пускай и ненастоящее) в историю противостояния с Германией.