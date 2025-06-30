Почему громила из футбольной «банды психов» стал главным злодеем кино

Все мы хорошо знаем громилу Винни Джонса как актера, особо любимого культовым режиссером Гаем Ричи. Но далеко не всем известно, что до того как начать успешную карьеру в кинематографе, Винни был не менее успешным футболистом.

© Кадр из фильма «Карты, деньги, два ствола»

Впрочем, уже тогда он был в своем репертуаре, так как скандалил, дрался и злоупотреблял алкоголем.

Глядя на внушительную фигуру Джонса трудно представить, что в детстве он был невысоким худощавым мальчиком. Винни мечтал стать профессиональным футболистом и даже учился в футбольной академии клуба «Уотфорда». Но если в детских командах он еще мог играть, то для взрослого футбола его физические данные мало подходили.

В клубе «Уотфорд» Джонса забраковали, а затем ему отказывали одна за одной все профессиональные клубы Англии, которым он предлагал свои услуги.

Полоса неудач выбила Винни из колеи и он решил бросить спорт. Парень работал на стройках, охранником в супермаркете и даже пытался отправиться добровольцем на войну, когда начался конфликт между Великобританией и Аргентиной за Фолклендские острова.

Но футбол так и не отпустил Джонса и в 1984 году его пригласили в клуб «Вилдстоун», в котором он начал свою бурную спортивную карьеру. В составе этой команды Винни выиграл несколько любительских матчей и даже Кубок Англии. Следующим клубом молодого спортсмена стал шведский «Хольмсунд». У скандинавов футболисту понравилось.

В «Хольмсунд» я понял, что быть профи чертовски приятно: 150 фунтов в неделю, классный домик с видом на море, казенное авто, возможность за счет клуба затариваться в супермаркете и спортивном магазине. Кроме того, для рыбалки мне предоставляли шикарную моторку!

С алкоголем у Джонса проблемы были даже на заре карьеры. Вини, вымахавший из невысокого худого подростка в 190 сантиметрового громилу, напивался как сапожник и провоцировал драки, из которых почти всегда выходил победителем. Не изменял себе он и на поле — его манера игры была слишком жесткой даже для 80-х, когда в футболе не любили церемониться.

Хорошие игроки, даже с вредными привычками, всегда на вес золота и в 1986 году Джонса позвали на родину, играть за «Уимблдон». В этом клубе Винни очень понравилось, так как его собратья по команде вели близкий ему образ жизни. Почти все игроки были простыми парнями «с окраин» и недостаток профессионализма с лихвой компенсировали жесткой игрой.

Журналисты окрестили клуб «бандой психов» и Винни был самым отмороженным из всех игроков.

Никому не нравилось выходить против нас. Да, мы были жесткими и как следует орудовали ногами, но мы были в этом хороши, и соперник не знал, что делать. Для нас это был единственный способ выжить в первом дивизионе. Я немало забивал в дебютном сезоне, это отвлекало публику от моей грязной игры.

Так вспоминал годы в «Уимблдоне» Джонс. Он не только делал безжалостные подкаты, но и откровенно пинал ногами соперников, причем нередко уже поверженных. Самым безобразным случаем в его футбольной карьере был случай с Полом Гаскойном, которого Винни во время матча схватил рукой за гениталии.

Винни, который играл в 80-х и 90-х, чудом удавалось избежать дисквалификации, которая сегодня была бы для него неизбежна. В 1988 году, когда «Уимблдон» завоевал Кубок Англии, в прессе писали, что отдать кубок клубу, в котором играют такие негодяи как Джонс — это означает опозорить британский футбол.

Но даже в хулиганском «Уимблдоне» утомились от выходок Джонса и в 1989 году с ним распрощались. После этого Винни играл немного за «Лидс», «Шеффилд» и «Челси», пока в родном клубе не одумались и не позвали смутьяна обратно. После этого любимец журналистов провел в «Уимблдоне» еще 6 весьма продуктивных лет.

В команде Джонса за крутой нрав прозвали «Топор» и он оправдывал свою кличку не только на поле, но и в жизни. За футболистом числилось множество правонарушений, начиная от вождения в пьяном виде и заканчивая мордобоем на улице. Как и в спорте в жизни Винни везло — он всегда ходил по самому краю, отделываясь штрафами и исправительными работами.

В этот период своей жизни Джонс впервые снялся в фильме, правда в документальном. С несколькими другими такими же как он костоломами, Винни рассказывал на камеру как нужно калечить соперников и издеваться над судьями. Неизвестно сколько скандальный футболист получил за съемку, но точно известно, что Футбольная ассоциация оштрафовала его за участие в фильме на 20 тысяч евро.

К концу 90-х годов Джонс исчерпал себя как спортсмен и стал не востребован. Вполне вероятно, что его ждало место вышибалы в баре и постепенное угасание от алкоголя, но харизматичного футболиста заметил Гай Ричи. Режиссер увидел Винни в одной из передач о футболе и сразу же понял, что именно такой типаж ему нужен для фильма.

Я увидел Винни и сразу понял, что такой парень мне и нужен. Свирепый взгляд, жесткость. Настоящий гангстер. Если бы я встретил его в переулке, то решил бы, что он ограбит меня.

Спортсмен был приглашен на пробы, куда он отправился прямо из полицейского участка, где оказался после очередной потасовки. Винни подошел Ричи и исполнил свою первую роль в фильме «Карты, деньги, два ствола». Картина была низкобюджетной и ее, как и многие другие артхаусные фильмы, должна была ожидать судьба малоизвестного «шедевра» для избранных.

Но вышло совсем иначе — фильм стал культовым и прославил как режиссера, так и актеров, сыгравших ключевые роли. Винни не приходилось особенно стараться — его герой рэкетир Большой Крис разговаривает его языком и ведет себя также, как сам Джонс.

После успеха первой картины были съемки в «Большом куше», «Угнать за 60 секунд» и «Евротуре». Многие считают, что наиболее значимой картиной в карьере актера, на данный момент, является фильм «Костолом». В нем Джонс играет футболиста, оказавшегося за решеткой.

На сегодняшний день Винни Джонс снялся в более чем полусотне полнометражных фильмов и сериалов. Где-то его герой не является даже второстепенным, а просто появляется на несколько минут, но уже это добавляет фильму особую остроту. Бывший спортсмен-хулиган богат и известен всему миру, но при этом тоска по футболу его не оставляет.

Джонс часто говорит в интервью о том, что доволен своей карьерой в кинематографе, но она не может заменить ему футбол. Актер уверен, что если бы ему сейчас предложили вернуться в большой спорт в качестве игрока или тренера, то он бросил бы все и опять вышел на поле.