Как многодетная телеведущая покорила олигарха

Джефф Безос и Лорен Санчес сыграли самую громкую свадьбу года в Венеции. Как один из самых богатых людей мира и его невеста-телеведущая разозлили целую страну, и почему миллиардер решил бросить первую жену после 25 лет брака — читайте в нашей статье.

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Четверть века вместе

Новость о решении Джеффа Безоса и его первой жены Маккензи Скотт завершить свой брак для многих стала огромной неожиданностью. Супруги познакомились в 1993 году, когда девушка пришла устраиваться на работу в компанию, где трудился и Джефф.

Будущий глава Amazon почти сразу влюбился в рассудительную и спокойную девушку. Когда Безос решил уйти из найма и создать свой интернет-магазин, Маккензи поддержала его.

Супруги переехали в Сиэтл, сняли дом с большим гаражом и начали продавать прямо оттуда. Это были первые шаги на пути к корпорации Amazon.

Их брак показал, как взаимная поддержка позволяет сворачивать горы и строить бизнес-империи.

© Джефф Безос и Маккензи Скотт

В своих многочисленных интервью Джефф Безос неустанно благодарил жену. Он отмечал, что именно она поддерживала в периоды упадка сил, помогала развивать компанию. Вместе они воспитали троих кровных сыновей и приёмную дочь.

Во время бракоразводного процесса не было ни скандалов, ни оскорблений. Вместо этого уже бывшие супруги отметили, что, знай они заранее, что произойдёт через 25 лет, все равно бы поженились и прошли этот путь вместе.

После развода Джефф Безос не только сохранил тёплое общение с бывшей любовью, но и сделал Маккензи одной из самых богатых женщин мира. На сегодняшний день состояние экс-супруги предпринимателя оценивается в 36 миллиардов долларов. И это всего 4 процента от всех активов компании.

Новая любовь

Через день после развода Сеть потрясла новость: у основателя Amazon появилась новая подружка. Ею стала Лорен Санчес — телеведущая и журналистка. На тот момент она ещё была замужем. Однако когда ее роман с Безосом перестал быть секретом — сразу подала на развод.

© Фото из личного блога Лорен Санчес

Лорен Санчес к моменту знакомства с новым возлюбленным успела построить головокружительную карьеру на американском ТВ. Она дважды номинировалась на Emmy, вела популярные ток-шоу.

Помимо работы на телевидении, теледива успела сняться в нескольких эпизодических ролях. Ее приглашали в «Бойцовский клуб», «Фантастическую четвёрку» и «Послезавтра».

Помимо построения карьеры, Лорен Санчес успела стать многодетной мамой. Первого сына она родила во время романа с Тони Гонсалесом. Позже она строила отношения и даже была помолвлена с актером Генри Симмонсом. Но в брак их отношения не переросли. Долгое время Санчес жила работой и не думала о семье. Лишь в 2005 году она связала себя узами брака Патриком Уайселлом.

К влиятельному голливудскому агенту на свадьбу пришли многие селебрити, с которыми сотрудничал Уайтселл. Вскоре у пары появились сын и дочь. Их отношения считались образцовыми, пока не произошла судьбоносная встреча.

С первого взгляда

С Джефом Безосом Санчес познакомил именно муж. Между парой стразу пробежала искра, но виду они не подали. Сами возлюбленные говорят, что их роман начался после разводов.

Однако близкие к паре говорят, что ещё в 2019 году они видели пару вместе и знали об их связи. По их словам, Безос и Санчес встречались раз в неделю, летали на личном самолете бизнесмена на отдых и все время переписывались в мессенджерах.

© Фото из личного блога Лорен Санчес

Предложение руки и сердца Лорен получила в 2023 году во время романтического круиза. Затем возлюбленные появились на Каннском кинофестивале. Там на пальце Лорен многие заметили помолвочное кольцо с бриллиантом. Размер камня был примерно в 20 карат.

Свадьба века

Торжество бракосочетания длилось три дня. На праздник были приглашены королева Иордании Рания, Ким Кардашьян, Леонардо ДиКаприо и другие знаменитости. Всего было приглашено порядка 200 гостей.

На мероприятие они были доставлены на 90 частных самолётах. Для комфортного проживания гостей Безос снял отели St Regis, Cipriani и Aman. А для передвижения по городу арендовал 30 катеров.

© Фото из личного блога Лорен Санчес

По предварительным подсчетам, супруги потратили на торжество около 600 миллионов долларов, выделив на каждого гостя по 50 тысяч долларов.

Жители Венеции пришли в ярость от новости о решении бизнесмена снять половину города для своего торжества. Они выступали с пикетами, давая понять, что Безосу здесь не место. Досталось и невесте: ее упрекнули в неуплате налогов и выходе замуж по расчёту.

Однако близкие пары опровергают все домыслы. Они отмечают, что Джефф и Лорен действительно любят друг друга и счастливы быть вместе. Весомым аргументом против мезальянса стала небольшая разница в возрасте возлюбленных. Также общественности напомнили, что Санчес — далеко не побирушка, а влиятельная персона в мире ТВ.