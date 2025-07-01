Почему покорившая Канны Клара Лучко хотела бросить кино

Клара Лучко — советская и российская актриса, получившая признание благодаря ролям в фильмах "Кубанские казаки", "Большая семья", "Двенадцатая ночь" и других картинах, ставших классикой. Как это часто бывает в биографиях великих, в кино Клара оказалась по воле случая, а после добралась до немыслимых высот: фильм с ее участием получил приз на Каннском кинофестивале, а сама Лучко обрела мировую известность. Рассказываем о жизни и творчестве народной артистки СССР.

Ранние годы

Клара Степановна Лучко родилась 1 июля 1925 года в селе Чутово (Украинская ССР, ныне Полтавская область Украины). Ее родители были крестьянами и образцовыми партийцами. Отец Степан Григорьевич работал председателем совхоза, как деятельный и перспективный член партактива был награжден получением высшего образования, после преподавал историю партии в школе милиции. Мать Анна Ивановна возглавляла колхоз, работала директором кондитерской фабрики, самым большим потрясением в ее жизни стала потеря партийного билета — от стресса у женщины случился инсульт, от которого она так и не оправилась до конца жизни. По воспоминаниям Клары Лучко, у ее матери был артистический талант: в юности она участвовала в самодеятельности и пела.

Сама Клара росла довольно замкнутым ребенком. Она переживала из-за своей фигуры: в школе ее дразнили Жирафой, хотя Лучко была и не такой уж высокой — ее рост составлял 170 см. В то же время она обожала актрису Тамару Макарову и даже считала, что они с ней внешне чем-то похожи.

В годы Великой Отечественной войны Клара вместе с матерью и бабушкой уехала в Казахскую ССР и школу окончила в городе Джамбуле. В то же время в Алма-Ате в эвакуации находился ВГИК. В газете Клара Лучко прочитала, что Сергей Герасимов — известный режиссер, к тому же и муж ее любимой Тамары Макаровой — набирает в Казахстане актерский курс. Девушка загорелась идеей приблизиться к кумирам, написала письмо в приемную комиссию и стала готовиться к экзаменам во ВГИК.

"Многие из поступающих знали историю кино, знали имена режиссеров. Я все время слышала: "Эйзенштейн отметил…" и "Пудовкин сказал…". А я и понятия не имела, кто они такие", — позже писала в мемуарах актриса.

Начало карьеры

Все же Лучко удалось поступить. В 1943 году студентам и преподавателям ВГИКа разрешили вернуться из Алма-Аты в Москву, и у начинающей актрисы началась новая жизнь — в столице, которую она мечтала покорить.

Когда мы учились во ВГИКе — Клара на актерском факультете у Сергея Герасимова, а я на режиссерском у Григория Козинцева, — мы были мало знакомы <...> Она была немыслимая красавица: высокая, статная, яркая. О ней даже подумать было страшно. Во всяком случае мне. Она казалась гордой, неприступной, недосягаемой, - Эльдар Рязанов

Несмотря на эффектную внешность, по воспоминаниям самой Лучко и ее современников, в годы учебы во ВГИКе она не числилась среди особо перспективных студенток. Однажды даже оказалась в шаге от отчисления — в прошлом это было распространенной практикой, что до выпуска доходила если не треть, то только половина курса, самые одаренные и трудолюбивые. Спасла положение тогда Тамара Макарова, которая предложила Лучко самостоятельно поставить отрывок — Клара так старалась, что ее оставили.

Макарова в целом сыграла в жизни Лучко важную роль — благодаря ей студентка впервые побывала за границей и дебютировала в кино. Четверокурсница прошла пробы в фильм "Три встречи" (1948) и должна была сниматься в новелле, которую режиссировал Александр Птушко. Съемки планировались в Чехословакии, и Герасимов не хотел отпускать Клару. Но в этой картине также снималась Макарова — она взяла Лучко под свое крыло, и девушке разрешили уехать.

Картина вышла только в 1950-м, поэтому сложно сказать, какую кинороль считать в биографии Лучко первой — в том же 1948-м Клара сыграла в фильме Сергея Герасимова "Молодая гвардия". Она должна была сниматься в нем в роли Ульяны Громовой, так как играла эту героиню в выпускном спектакле. Однако режиссер передумал и утвердил Нонну Мордюкову, а Лучко появилась в небольшой характерной роли тетушки Марины.

"Кубанские казаки"

В 1948 году Клара Лучко окончила ВГИК с красным дипломом и с сожалением — она переживала, что лишилась роли Громовой в "Молодой гвардии". Картина действительно открыла путь в большое кино многим молодым артистам и прославила Нонну Мордюкову, а вот участие Лучко в эпизоде было малозаметным. От обиды Клара даже думала бросить кино, но вовремя приглянулась одному из самых влиятельных режиссеров той эпохи — Ивану Пырьеву. Он пригласил ее на роль Даши Шелест в свою музыкальную комедию "Кубанские казаки" (1949).

Этот фильм сопровождает меня всю жизнь, пройдя через смену эпох, через череду настроений разных вождей. Он стал не только частью моей личной биографии, но и маленькой частицей биографии моей страны, - Клара Лучко

"Кубанские казаки" с огромным успехом шли в прокате. Фильм о том, как влюбленные из конкурирующих колхозов соревнуются в трудовых подвигах, стал одним из символов послевоенной эпохи. Роль колхозницы Даши Шелест оказалась для Клары Лучко знаковой — ее наградили Сталинской премией, начинающая артистка сразу же обрела популярность и известность.

В 1956 году на XX съезде КПСС Никита Хрущев раскритиковал картину, обвинил ее в лакировке действительности — на фоне развенчания культа личности Сталина фильм надолго исчез с экранов. Однако от своей героини Лучко никогда не открещивалась и даже пыталась защищать "Кубанских казаков".

Покорение Канн

В 1950-е Клара Лучко стала актрисой первой величины. Во многом этому поспособствовала картина Иосифа Хейфица "Большая семья" (1954) по мотивам романа Всеволода Кочетова "Дни Журбиных". Драма о трех поколениях семьи рабочих-судостроителей попала в программу Каннского кинофестиваля. Клара Лучко, сыгравшая в фильме Лиду Журбину, вместе с советской делегацией отправилась на Лазурный Берег Франции и произвела там фурор. Западная пресса восхищалась и красотой артистки — на красной дорожке в Каннах Клара появилась в вечернем платье, одолженном у коллеги, актрисы Людмилы Целиковской. Оценила зарубежная публика и талант — картина "Большая семья" получила приз за лучший актерский состав.

Одно издание, выходившее в Каннах во время фестиваля, посвятило мне целую страницу, написав, что Клара Лучко, советская актриса, в первые три дня фестивальной лихорадки популярностью превзошла Мишель Морган. <...> А еще обо мне писали: "Прелестная актриса из Москвы со свежестью пастушки". У меня тогда был румянец во всю щеку, и журналисты заключали пари — натуральный это румянец или искусный макияж, - Клара Лучко

В 1959 году Клара Лучко сыграла одну из главных ролей в "Снежной сказке" Алексея Сахарова и Эльдара Шенгелая. Режиссеры определяли жанр как "современная сказка" для детей и рассчитывали, что картину тоже покажут в Каннах, но руководство "Мосфильма" разглядело в ленте сатиру на Никиту Хрущева, и ее ограничили в прокате даже в СССР.

Тем не менее в 1950–1960-е фильмография Клары Лучко активно пополнялась и другими примечательными работами. Среди них — "Двенадцатая ночь" (1955) Яна Фрида, "Красные листья" (1958) Владимира Корша-Саблина, "На семи ветрах" (1962) Станислава Ростоцкого, "Государственный преступник" (1964) Николая Розанцева и "Чужое имя" (1966) Иосифа Шульмана.

Другие фильмы с участием Клары Лучко

Кларе Лучко удавалось оставаться востребованной артисткой на протяжении десятилетий. В 1970-е фильмы с ее участием выходили ежегодно, но новая волна популярности пришла к артистке в 1980-е — многие фильмы того периода со временем стали культовыми. Актриса снялась в картинах "С любимыми не расставайтесь" (1979) Павла Арсенова, "Мы, нижеподписавшиеся" (1980) и "Карнавал" (1981) Татьяны Лиозновой.

Я в Москве получала тысячи писем. Адрес простой: "Москва, "Мосфильм", Кларе Лучко". А то и просто "Москва. Кларе Лучко". От этого, как теперь говорят, могла и крыша поехать, но меня Бог уберег. Я спокойно относилась к восторгам и даже не понимала, зачем собирать автографы, - Клара Лучко

Значимой в биографии Клары Лучко стала роль Клавдии Пухляковой в четырехсерийном фильме "Цыган" (1979) Александра Бланка. Ее героиня — деревенская женщина, донская казачка, которая находит у раздавленной немецкими танками кибитки цыганского ребенка, называет его Ваней и решает вырастить его как своего сына. По сюжету спустя 17 лет в их деревне появляется цыган Будулай — человек, переживший много испытаний, и Клавдия догадывается, что это он родной отец мальчика.

Фильм снят по мотивам одноименного романа Анатолия Калинина. Изначально по сценарию Будулай должен был погибнуть в конце картины, но писатель попросил режиссера изменить финал и сочинил продолжение. "Цыган" пользовался большим успехом у зрителей, поэтому проект продлили — в 1986 году Клара Лучко вновь появилась в роли Клавдии в картине "Возвращение Будулая". Артистка часто шутила, что она трижды казачка: кубанская и донская (по ролям), а еще запорожская (по происхождению).

"Возвращение Будулая" — последняя громкая киноработа Клары Лучко, хотя она продолжала сниматься в фильмах и сериалах до начала 2000-х ("Солнечный удар", "Парк советского периода").

Работа в театре и награды

Сразу после выпуска из ВГИКа Клара Лучко была принята в Театр-студию киноактера (ныне "Мастерская "12" Никиты Михалкова). Клара Степановна сыграла не так уж много ролей на сцене, но дорожила каждой из них и считала студию вторым домом. Среди спектаклей с ее участием — "Беда от нежного сердца" по тексту Владимира Соллогуба, "Варвары" по пьесе Максима Горького, "Суровое поле" по повести Анатолия Калинина.

В 1965 году Кларе Лучко присвоили звание заслуженной артистки РСФСР. В 1974-м ее "повысили" до народной артистки РСФСР, а еще спустя 10 лет признали народной артисткой СССР (1985).

Личная жизнь

Первым мужем Клары Степановны был актер Сергей Лукьянов. Они познакомились на съемках фильма "Кубанские казаки", в котором он также играл одну из главных ролей. Мужчина был на 15 лет старше, у него были жена и дочь, но между артистами вспыхнул роман, и в 1950-м они поженились. Актеры прожили вместе 15 лет — до смерти Лукьянова в 1965-м. В браке у них родилась дочь Оксана (1951 г.р.).

Лучко тяжело переживала смерть супруга, но в 1969 году вышла замуж во второй раз — за журналиста и писателя Дмитрия Мамлеева. Брак оказался счастливым и длился 36 лет, пока в 2005-м Мамлеев не овдовел. Клара Лучко скончалась 26 марта 2005 года в возрасте 79 лет. Смерть наступила в результате оторвавшегося тромба.