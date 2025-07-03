Андрей Соколов: почему любимцу миллионов не удалось стать примерным семьянином

Имя Андрея Соколова известно каждому почитателю отечественного кино. Его звёздный час наступил в 26-летнем возрасте. Он — любимчик миллионов зрителей и ценителей театрального искусства. В личной жизни артиста все не так радужно: он трижды был в браке и растит единственную дочь.

Вратарь или актёр

Андрей Соколов родился в семье инженеров. С детства мальчик любил хоккей и мечтал повторить спортивную судьбу Владислава Третьяка. Во время игры он почти всегда стоял на воротах.

При этом тренировки проходили под покровительством чемпиона мира и Европы Александра Сидельникова.

О том, чтобы стать актером, юный Андрей даже и не думал. После школы он подал документы в авиационный институт, но экзамены провалил. На тот момент родители уже были в разводе, отец уехал на заработки, поэтому спросить совета можно было только у мамы.

© Личный архив Андрея Соколова

Женщина предложила подождать год и снова попробовать поступить. На этот период Соколов устроился в типографию. Через год ему удалось стать студентом, а на пятом курсе он уже смог приобрести себе «Жигули».

Сверстники завидовали ему. Иметь машину, да еще и студенту, в то время было сродни роскоши. Но юноша не скрывал: он заработал на авто своим трудом.

«Я подрабатывал вместе с отцом на БАМе, проводил тепло в дома. Машина хоть и была подержанная, но все равно красота», - рассказал Андрей.

После получения диплома Соколов понял, что работать по специальности не хочет. Он решил стать актером и подал документы в Щукинское училище.

На двух дипломах он не остановился. Вскоре начинающий артист получил специальность переводчика и окончил курсы режиссёров, обучаясь у самого Владимира Меньшова.

Начало пути к мечте

После «Щуки» Соколова приняли в театр Ленинского комсомола. Почти сразу ему дали роль в спектакле «Юнона и Авось».

Молодой артист настолько понравился публике, что билеты на постановки с ним разлетались как горячие пирожки. Затем Соколова пригласили в «Гамлет», «Тартюф» и «Пролетая над гнездом кукушки». Талант молодого актера был отмечен не только коллегами, но и критиками, после чего он решил попробовать себя в кино.

Здесь успех не заставил себя долго ждать. Уже вторая картина принесла Соколову всесоюзную популярность. Даже в непростые девяностые артист не сидел без дела. Его регулярно приглашали в новые проекты.

С началом нулевых Соколов стал сниматься в сериалах. Его способность легко перевоплощаться в разных персонажей покорила режиссеров и сделала любимцем телезрителей.

Громкие романы

Женским вниманием Андрей Соколов никогда не был обделен. Более того, голубоглазому и светловолосому артисту постоянно приписывали несуществующие романы с коллегами.

В число «возлюбленных» актера вошла даже любовь Владимира Высоцкого Марина Влади. На тот момент ей было уже 53 года, а Соколову — всего 29. Но сплетников это не смущало.

Настоящая любовь вспыхнула у артиста с французской певицей Патрисией Каас. Их роман начался в Париже, куда Соколов приехал на гастроли. Несколько месяцев любви закончились расставанием: актёр не был готов покидать Россию, а певица — уезжать из родной Франции.

Затем Соколов строил отношения с Верой Сотниковой и Марией Голубкиной. Но и они не привели к заветному походу в ЗАГС.

До этого актёр был дважды женат на сокурсницах, однако браки не продлились долго, и каждый из супругов пошел своей дорогой.

Любовь с первого взгляда

Несколько лет назад артист заявил, что наконец-то встретил свою любовь. Его избранницей стала Ольга Попова. Они встретились в одном из столичных бутиков, где та работала.

Девушка была моложе возлюбленного на 26 лет. На момент свадьбы Соколову было уже 44, а его жене — всего 18.

© Личный архив Андрея Соколова

Через пять лет в браке появилась дочь Софья. Девочка растет настоящей красавицей. Она увлекается пением и участвовала в нескольких телешоу. Вот только видится Софья с родителями по очереди.

Ольга и Андрей через несколько лет после рождения малышки расстались. По словам девушки, она узнала о неверности супруга и не смогла его простить. Сейчас Попова — известный модельер в Питере. Она уже выпустила несколько коллекций одежды и продолжает развивать карьеру.

Андрей Соколов все свободное время посвящает кино. Также 62-летний артист очень любит охоту и регулярно посещает спортзал. В интервью он неоднократно благодарил бывшую жену за дочь и отмечал, что действительно виноват в том, что произошло с его семьёй.

© Личный блог Софьи Соколовой

Несмотря на то, что с бывшей супругой отношения прерваны, Соколов много времени уделяет дочери. Они с Софьей понимают друг друга с полуслова. Пойдет ли девочка по стопам отца — пока неизвестно, однако артист не скрывает: он поддержит любое начинание своей единственной наследницы.