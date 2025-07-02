Антонина Шуранова: почему талантливая актриса закончила жизнь в нищете

Антонина Шуранова была любимой актрисой многих режиссёров. Ее появление в кадре обладало необъяснимой магией, а ее героини были настоящими и живыми, словно вырванными из того времени, о котором снимали фильм. Как сложилась жизнь артистки за обьективами камер — читайте в нашей статье.

© Соцсети

Юннат и попечитель верблюда

Антонина Шуранова родилась в 1936 году. Помимо нее в семье было еще 2 дочери.

Незадолго до войны не стало отца. После эвакуации мать решила не возвращаться в родной Севастополь, а отправиться на родину мужа — в Ленинград. Город хоть и был разрушен войной, но жизнь там бурлила и активно восстанавливалась.

Для детей там тоже находилось место: подростки часто помогали прибирать улицы, следили за животными в местном зоопарке. Так Тоня стала попечителем верблюда Яши.

© Личный архив Антонины Шурановой

Активная девочка любила бывать в Эрмитаже. Она часами рассматривала картины, а потом срисовывала одну из них в свой альбом. О сцене она даже не мечтала. Девочка хотела стать искусствоведом, но судьба распорядилась по-своему.

В 14-летнем возрасте Тоне пришлось оставить учёбу в школе: семья едва сводила концы с концами, и матери нужна была помощь. Будущая актриса поступила в техникум зелёного строительства. Она несколько лет работала обычным садовником и сажала деревья в городе. На работу девушка не жаловалась, главное — она помогала семье, и матери было полегче растить трех дочерей.

Вскоре Шуранова поняла: она занимается нужной работой, но совсем без удовольствия. Тогда девушка решила попробовать себя в театре. С первого раза она поступила в институт на Моховой, а ее педагогами стали Татьяна Сойникова и Зиновий Корогодский.

Не любила кино, но стала актрисой

На четвёртом курсе на Антонину обрушилась настоящая слава. Однажды в институт пришла ассистентка Сергея Бондарчука. Она искала девушку на роль Марьи Болконской. Утончённая и скромная Тоня тут же привлекла ее внимание, и студентку пригласили на пробы.

© Кадр из фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»

Сначала Шуранова отказалась, но Бондарчук был настойчив. Он заявил, что другая актриса на эту роль не подойдёт, и вскоре Антонина согласилась. Для молодой артистки роль стала судьбоносной. Она не только принесла актрисе популярность, но и познакомила с Анатолием Кторовым. Их дружба не закончилась съёмками, а продолжалась долгие годы.

Несмотря на многочисленные роли в кино, актриса уверяла: кинематограф — это не ее.

Сквозь дружбу к любви

Во время учёбы в институте Антонина вышла замуж за однокурсника Николая. Вскоре пара рассталась: разные взгляды не позволили супругам создать крепкий союз.

Затем она связала свою жизнь с врачом. Но и тут счастья достичь не удалось. Супруг начал ревновать Антонину и провоцировал ссоры. Разлад привёл к разводу.

Долгое время артистка словно не замечала, что тот самый мужчина был рядом с ней. Актёр Александр Хочинский был надёжным и спокойным. За 14 лет дружбы они много раз выбирались в походы в лес, ходили собирать грибы и ездили к озеру. Хочинский был женат на художнице Марине Азизян, поэтому Шуранова воспринимала его исключительно как товарища и верного друга. Она и сама была в браке, поэтому о романе речи и быть не могло.

© Личный архив Антонины Шурановой

Когда Марина подала на развод, Антонина поддержала друга, а затем поддержка потребовалась и ей. Несмотря на отсутствие преград, артистка продолжала держать дистанцию: Александр был на восемь лет моложе нее.

Но все изменил случай в театре. Пара изображала возлюбленных, и вскоре их игра переросла в настоящие чувства.

Вместе вопреки

Артисты жили достаточно скромно. Они не торопились в ЗАГС, но все изменил случай. Паре отказали в заселении в один номер отеля на гастролях, после чего они решили расписаться. Свадьбы у них не было, да и в целом все было тихо и скромно. Александра Антонина назвала «каменной стеной», а он и не был против. Все важные дела были его заботой.

Все было бы хорошо, если не зависимость артиста. Часто Александр приходил домой в нетрезвом виде далеко за полночь. Антонина отшучивалась и говорила, что просто период такой.

Она и от детей отказалась, шутя, что у нее уже есть «40-летний» Сашенька.

© Кадр из фильма «Красный дипломат. Страницы жизни Леонида Красина»

В 1980-е худрука ТЮЗа Корогодского заподозрили в мужеложестве. Его прогнали из театра и дали условный срок. В знак протеста многие артисты покинули театр. В их числе оказались Шуранова и Хочинский.

Чтобы свести концы с концами, Александр пел на заводах и в домах культуры. Платили там мало, но и этим грошам семья была рада. Антонина к тому времени уже стала народной артисткой, но приглашений было крайне мало. Она делала розы из воска и продавала их на ближайшей ярмарке.

Друзья видели, как непросто приходится семье, и часто звали супругов в гости, на обед или ужин.

Печальный конец

Побороть зависимость Александр не смог. Вскоре у него начались проблемы с сердцем, диагностирована язва желудка. Антонина заботилась о супруге как могла. Она готовила специальную еду и не позволяла ему перетруждаться.

© Личный архив Антонины Шурановой

Когда в возрасте 54 лет Хочинский ушёл из жизни, артистка замкнулась в себе. Она перестала общаться с близкими и друзьями. Спустя два года у Антонины нашли онкологию. Бороться с тяжёлым недугом у нее не было ни сил, ни желания. В феврале 2003 года Антонины не стало.

Народную артистку похоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, рядом с могилой её супруга.