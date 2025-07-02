Как Кирилл Полухин опоздал в армию и стал кинобандитом

Кирилл Полухин известен своими яркими ролями в кино и на сцене. Несмотря на свой успех, артист не скрывает: становиться актером он не хотел. Как сложилась его жизнь, и что повлияло на успех кинобандита — разбираемся в нашей статье.

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Кирилл Полухин родился в необычной семье. Его мать работала стюардессой, а отец — капитаном дальнего плавания.

Частое отсутствие супругов дома подкосило их брак. Когда Кирилл был совсем маленьким, родители развелись.

Вскоре женщина повторно вышла замуж, и воспитанием будущего артиста занялся отчим. Мужчина работал стоматологом. До подросткового возраста именно его Кирилл считал своим кровным отцом. Позже артист увидел настоящую фамилию «папы» в документах и понял, что настоящее родство определяется душевной близостью.

Глядя на отчима, Полухин всерьез задумался о медицинской карьере. В старших классах он бегал по репетиторам, усиленно изучая химию и биологию. Юноша представлял себя в белом халате и о другой профессии не думал.

Однако за несколько месяцев до поступления он решил стать юристом, но комиссия не приняла его. Чтобы не терять год, молодой человек поступил в медицинское, откуда его призвали в армию.

Опоздав на сборный пункт, Полухин изменил свою судьбу: вовремя приехавшие призывники были отправлены в Афганистан.

Его же вместе с другими опоздавшими направили в учебную часть с необычной направленностью: там изучали искусство А.С. Пушкина. Именно там Полухин и раскрыл свой талант.

Игра на сцене настолько понравилась юноше, что он погрузился в творчество с головой. Руководство части, глядя на талантливого солдата, не хотело отпускать его домой, предлагало остаться, выступить на конкурсе самодеятельности. Когда в очередной раз командиры услышали отказ, то предложили парню не тратить попусту талант и поступать в театральное.

Путь к творчеству

Идея показалась Полухину абсурдной. После демобилизации он некоторое время бесцельно проводил дни: встречался со старыми друзьями, шатался по улицам и бездельничал. Вскоре он встретил бывшую одноклассницу, которая пригласила его в любительский театр. Сначала Кирилл просто наблюдал за актерами на сцене, затем понял: он не представляет себя без игры и искусства.

Несколько лет попыток и вступительных испытаний не принесли успеха. Возраст считался солидным для поступления, а потом и вовсе Полухин решил распрощаться с затеей.

Когда будущий актер уже совсем опустил руки, его на свой курс пригласил Андрей Толубеев. Обучение было платное, но прославленный артист настолько был уверен в юноше, что оплатил ему целый год занятий.

Начало карьеры

Получив диплом, Полухин устроился в Большой театр драмы. Для многих это была несбыточная мечта, поэтому начинающий артист гордился своими успехами.

Первые несколько лет были самыми непростыми: главные роли не давали, а в эпизодических монологи порой состояли всего из пары фраз. Для почти тридцатилетнего Полухина ожидание было невыносимым, но последовать примеру других и уйти из театра он не мог.

Несмотря на это, ему посчастливилось стоять на одной сцене с прославленными артистами: Ниной Усатовой, Алисой Фрейндлих, Олегом Басилашвили и Зинаидой Шарко. От каждого из них Полухин узнавал что-то новое, а иногда даже подражал им.

Настоящий успех к артисту пришёл после выхода сериала «Мангуст». После него актер проснулся знаменитым. Окончательно закрепить успех помогла роль старшего следователя Рубахина в сериале «Женская логика».

С тех пор Полухина стали приглашать в различные проекты и сериалы. На сегодняшний день его фильмография насчитывает более 150 работ. Знаменитость легко перевоплощается в полицейских, бандитов, врачей и военных.

Одна на всю жизнь

Если карьера артиста развивалась постепенно, то в личной жизни почти сразу наступила стабильность.

Еще во время обучения в ЛГИТМиКе Полухин встретил Светлану Строгову. Сначала их общение было редким и больше приятельским, но со временем переросло в настоящую любовь.

После получения диплома Светлана ушла работать в театр на Фонтанке. Расстаться с ней Кирилл не мог и позвал замуж.

© Фото из личного блога Кирилла Полухина

Первое время супруги жили в общежитии БДТ, но через недолгое время переехали в съёмную квартиру. Именно там произошло первое главное событие в их семейной жизни — рождение сына Иннокентия.

Финансовые трудности, слухи об изменах и романах на стороне лишь укрепили союз артистов.

Кирилл и Светлана отмечают: после свадьбы другие мужчины и женщины перестали для них существовать. Бытовые проблемы артисты делят между собой с юмором и заботой. Главным в семейной жизни супруги считают душевное тепло и гармонию. А секретом долгих отношений они называют абсолютное доверие и умение решать все разногласия с помощью разговоров.