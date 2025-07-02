Евгений Милаев: какой рекорд зятя Брежнева до сих пор никто не побил

Галину Брежневу, дочь самого титулованного генсека, окружали статные и статусные мужчины. Артисты, атлеты, топовые жулики и один генерал. В числе прочих, в эту славную когорту затесался и циркач Евгений Тимофеевич Милаев.

Жизненный путь. Извилистый и ухабистый

Будущий корифей силовой эквилибристики появился на свет 7 марта 1910 года – в городе Тбилиси. С раннего детства Женя проявлял склонность к спорту, притом к самым разным его видам: успешно занимался и боксом, и борьбой, и гимнастикой, и бегом. Особенно хорошо ему давалась акробатика – настолько, что мальчику даже прочили большое будущее в этом направлении. Однако классический спорт очень быстро наскучил юному дарованию, так что мировых и олимпийских высот он не снискал. Захотелось чего-то нового, необычного и особенного. Правда, долгие годы было непонятно, чего именно.

Только в 1928 году, уже по достижении совершеннолетия, Милаев, имевший к тому времени добротную и разностороннюю спортивную базу, с легкостью и с блеском поступил в Ростовский цирк, где принялся удивлять зрителей сперва элементами на кольцах. Впрочем, гимнастическая карьера под куполом продлилась недолго: не прошло и двух лет, как пришлось переквалифицироваться в акробаты. А еще через четыре года – в артисты шапито «широкого профиля». А еще через три – в «белого клоуна». И во всех этих направлениях Милаев неизменно оказывался на вторых-третьих ролях, даже в провинциальных цирках.

Понятно, что при столь обширном круге интересов легендой и звездой не станешь. Чтобы по-настоящему изумлять, восхищать и поражать, необходимо сосредоточиться на чем-то одном. Максимум – на двух-трех направлениях, которые удаются лучше всего. К началу 1940-х годов артисту, чей возраст перевалил уже за 30, не удалось добиться ничего существенного в профессии. Зато получилось нащупать нишу и жилу, что впоследствии и принесло Евгению Тимофеевичу общесоюзную славу.

На протяжении 1930-х – 1940-х годов Милаев выступал в разнообразных белорусских шапито, с каждым разом добавляя в номера все больше эквилибристических элементов. Возраставший интерес публики заводил и мотивировал совершенствоваться именно по координационно-силовой линии. В 1943 году был продуман ставший впоследствии легендарным и неповторимым номер «Балансеры на двойной лестнице».

Суть трюка состояла в том, что сам Евгений Тимофеевич в положении лежа должен был в вертикальном положении ногами удерживать 9-метровую двойную лестницу, на которой партнеры выполняли бы всевозможные акробатические элементы. Упражнение –чрезвычайно рискованное и требует неимоверных физических кондиций, а потому к нему пришлось готовиться очень долго и упорно. Больше семи лет трюк оставался лишь в мыслях. Но в 1951 году удалось-таки его проделать. На тот момент Милаев существенно поднабрал не только в актерском профессионализме, но и по части мышечной массы. Его вес составлял уже порядка 120 килограммов, притом без лишнего жира.

Успех номера был оглушительным. Практически сразу же последовали гастроли не только по всему СССР, но и по различным странам Азии, Европы и даже Америки. По сию пору достижение остается непревзойденным.

Рекорд произвел впечатление на зрителей всего мира, но не на советское руководство. Милаеву, несмотря его грандиозное свершение, не присваивали даже звание Заслуженного артиста. Да и перевозить новоиспеченного циркового гения в столицу из белорусских шапито – тоже не спешили. Чтобы не прозябать в глубинке и дальше, пришлось самостоятельно обзаводиться влиятельными личными связями. Тут уж обаяние – в помощь.

Сила мужского обаяния. И родственного блата

Евгений Тимофеевич с ранней юности пользовался повышенным вниманием со стороны прекрасного пола, что и понятно: рослого и крепкого молодого человека трудно было обойти вниманием. До Галины Леонидовны цирковой артист дважды успел связать себя узами Гименея – и в этих браках родились дочь Наталья и сын Александр. Обоим к моменту знакомства с «советской принцессой» было всего по 4 года.

Пересеклись 23-летняя Галина и 41-летний Евгений в 1951 году в Кишиневе, незадолго до триумфального исполнения мирового рекорда. Тогда Милаев выступал на арене цирка в образе «Белого клоуна»: развлекал публику, стреляя в воздух из хлопушки. В разгар представления он заметил скучавшую девушку, а это и была дочь будущего Генерального секретаря, – и выстрелил прямо над ее головой. Галина перепугалась, а зал взорвался хохотом, и громче всех смеялся Леонид Ильич Брежнев.

Милаеву быстро удалось подружиться с влиятельным семейством. Поначалу Леонид Ильич и его супруга Виктория Петровна были против отношений дочери с, как им казалось, пожилым артистом. Но уже в 1952 году все-таки сыграли свадьбу. А через два года после этого Евгению Тимофеевичу присвоили долгожданное звание Заслуженного артиста Белорусской ССР.

Дальше – больше. К 1959 году он получает еще и звание Заслуженного артиста РСФСР и становится руководителем Белорусского циркового коллектива. Далее одно за другим следуют звания Народного артиста РСФСР, Народного артиста СССР, кавалера всевозможных орденов и медалей – и даже Героя Социалистического Труда: последнее присваивалось циркачам буквально в единичных случаях. А с 1978 года и вплоть до смерти в 1983 году возглавлял Московский цирк на Ленинских горах.

Хоть Брежнева и Милаев развелись через 10 лет после заключения брака, без их близких отношений не состоялось бы попадания гениального эквилибриста «в обойму». Вероятно, Евгению Тимофеевичу, не породнись он в свое время с Брежневыми, так и пришлось бы восхищать публику невиданными номерами, работая при этом в разъездных провинциальных цирках и не имея никаких регалий.