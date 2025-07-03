Меню Николая II: как питался последний русский царь

Как питался Николай II - последний император Российской империи? Было ли его меню роскошным, как принято думать о царском дворе, или скромным, как того требовали его личные вкусы?

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Скромность в семейной жизни

Николай II и его семья предпочитали простую, почти буржуазную кухню в повседневной жизни. Воспоминания придворных, таких как фрейлина Анна Вырубова, и записи самого царя в дневниках свидетельствуют, что он не любил излишеств. Утренний завтрак обычно включал чай или кофе, хлеб с маслом, вареные яйца, иногда кашу (гречневую или овсяную) и холодное мясо. Императрица Александра, под влиянием английских традиций, ввела в семейный рацион овсянку, которую подавали с молоком или сливками.

Обед, как правило, состоял из четырех блюд: суп (щи, борщ или куриный бульон), мясное или рыбное блюдо (например, жареная говядина, котлеты или судак), гарнир (картофель, овощи) и десерт (компот, кисель или фрукты). Ужин был легче — холодные закуски, сыр, яйца, чай с выпечкой. Николай II любил русские блюда, такие как пельмени, пироги с мясом или капустой, и квас, который часто подавали в Царском Селе.

Николай II избегал чрезмерной роскоши в еде, в отличие от придворных банкетов. Его любимым напитком был чай, который он пил несколько раз в день, часто с сухарями или баранками.

Официальные приемы и банкеты

На официальных мероприятиях меню становилось более изысканным, отражая статус империи. Во время приемов в Зимнем дворце или дипломатических встреч подавали французскую кухню, популярную в Европе. Типичный банкет включал устрицы, икру, фуа-гра, жареную дичь (фазан, куропатка), заливное, сложные гарниры и десерты, такие как суфле или торт «Наполеон». Вина, включая французские (бордо, шампанское) и крымские, дополняли трапезу.

Особое внимание уделялось русским деликатесам: черная и красная икра, балык, соленые грибы и квашеная капуста часто присутствовали на столе. Например, во время визита французского президента Эмиля Лубе в 1902 году меню включало стерляжий суп, перепелов в сметане и мороженое с фруктами. Однако Николай II, по свидетельствам придворных, редко увлекался такими застольями и часто ограничивался легкими блюдами даже на банкетах.

Еда в путешествиях и на отдыхе

В Ливадийском дворце в Крыму, где царская семья проводила лето, меню отражало местные особенности. Свежие фрукты (виноград, персики, инжир), рыба (кефаль, барабулька) и легкие супы доминировали в рационе. Николай II любил прогулки и пикники, где подавали простые блюда: холодное мясо, сыр, хлеб и вино. На яхте «Штандарт» царь предпочитал рыбные блюда, такие как уха или жареная треска, а также свежие овощи.

Воспоминания дочери Николая II, великой княжны Ольги, свидетельствуют, что во время поездок семья питалась скромно, часто беря с собой корзины с едой, чтобы не зависеть от местных кухонь. Это подчеркивает практичность и непритязательность царя в быту.

Особенности рациона и влияние Александры Федоровны

Императрица Александра Федоровна, воспитанная в традициях немецкого и английского дворов, привнесла в царскую кухню элементы европейской диеты. Она настаивала на строгом соблюдении постов, что соответствовало православным традициям, и ограничивала потребление тяжелой пищи. Например, в постные дни (среда, пятница и длительные посты) на столе появлялись овощные супы, грибы, каши и рыба. Александра также следила за здоровьем детей, и в рационе наследника Алексея, страдавшего гемофилией, преобладали легкие блюда, богатые железом (печень, шпинат).

Николай II, по словам камердинера Алексея Волкова, не был гурманом и часто ел то же, что и его дети. Его любовь к простым русским блюдам, таким как щи или гречневая каша, контрастировала с изысканными меню придворных банкетов. Это делало его ближе к образу «народного царя», хотя и не спасло от политических ошибок.

Питание в годы кризиса

С началом Первой мировой войны (1914) и последующей революцией рацион царской семьи резко изменился. В условиях продовольствия и военного кризиса даже в Царском Селе ощущалась нехватка продуктов. Меню стало проще: супы из круп, картофель, хлеб, иногда мясо. Николай II, находясь в Ставке в Могилеве, питался солдатской пищей — кашей, щами, котлетами.

После отречения в марте 1917 года и ссылки в Тобольск, а затем в Екатеринбург, питание семьи стало крайне скудным. В Тобольске они еще получали молоко, яйца, хлеб и мясо от местных жителей, но в Екатеринбурге, в доме Ипатьева, рацион состоял из жидких супов, хлеба и чая. По воспоминаниям охранников, царская семья иногда делилась едой с прислугой, демонстрируя скромность даже в условиях заключения.